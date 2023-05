AMLO presume encuesta

AGENCIAS

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la encuesta de EL UNIVERSAL en donde se indica que tiene 65% de aprobación entre la población y que el 68% de los mexicanos está a favor de que el próximo presidente cuente con mayoría en el Congreso para poder llevar a reformas constitucionales y continuar con la transformación.

“Les voy a dar una encuesta que publica hoy El Universal, el 68% de los mexicanos está a favor de que el presidente entrante -mujer, hombre- cuente con mayoría para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación.

“Vamos a presumir, por la encuesta de hoy, hay mucha propaganda por lo de las elecciones, inventan, no voy a decir otras cosas, no me vayan a multar, a cepillar, pero campañas. Miren cómo estamos 65% de aprobación y cuánto de desaprobación, 26% (…) Esta bien la encuesta, ofrezco disculpa porque todavía no se levantan los fifís, pero no van a desayunar bien”, dijo.

“¿Cómo van a avanzar los conservadores si no hacen nada en favor del pueblo? Siempre he dicho hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan para que no anden dando, buscando explicaciones tan complejas, es esto gobernar para el pueblo, mandar obedeciendo”, expresó.

Al proyectar en el salón Tesorería que en la encuesta de El Gran Diario de México se indica que lo mejor que ha hecho el Ejecutivo federal es el crear el programa de pensiones para adultos mayores, el presidente López Obrador acusó que los diputados del PAN votaron en contra.

“Saben que por esto votaron en contra los diputados del PAN, cuando se propuso que grupos vulnerables, personas con discapacidad, se les considerara no como beneficiaros sino como personas con derechos, en la Cámara de Diputados votaron en contra los diputados del PAN”, dijo.