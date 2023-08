“Siempre fue uno de mis sueños ser policía”: Perla patrulla a caballo en Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Desde que era niña, Perla Ríos creció en el municipio de Llera viendo el gusto de su padre por los caballos, ahora ella también sabe montar de forma excelente, pero lo hace como integrante del Agrupamiento Montado de la Guardia Estatal.

Desde el lomo de su caballo, Perla expresó que, “siempre fue uno de mis sueños ser policía y al pertenecer a la Policía Montada, es porque también heredé el gusto por mi padre, a quien le gustan los caballos. Él es de un rancho del municipio de Llera y le gusta mucho el campo, y los caballos”.

Recordó que tiene dos años y medio de ser policía estatal, y un año en la Policía Montada, “para pertenecer pasé por una capacitación de un curso de seis meses, yo no sabía montar, no lo había hecho en mi vida, aquí me enseñaron desde lo más básico”.

Perla Ríos es casada y madre de tres hijos, de 23 años de edad, once y seis, quienes la admiran por su valentía al desarrollarse en un trabajo donde generalmente participan hombres.

Al respecto, ella opinó: “Pertenecer a la Guardia Estatal es valentía, pero ya pertenecer a la Policía Montada siento que necesita uno extra de valentía porque no cualquiera le monta a un caballo”.

Hasta ahora no ha atravesado por circunstancias extremas al desempeñar su trabajo, y considera que al ser mujer muchas ocasiones ve las cosas de forma diferente a un hombre y eso le ayuda a ser mediadora en determinados casos de auxilio a la población.

“A las familias les gusta ver los caballos y a los niños les llama más la atención que una mujer ande montando, y luego ven a los caballos muy grandes. Se les hace más interesante ver a una mujer montar”, explicó Perla.

– ¿Exhortarías a mujeres que les atrajera el mundo policial y entrar a la montada?

“Sí, claro que las exhortaría, porque es una carrera muy noble, a mí me gusta mucho más el Agrupamiento Montado”.

Actualmente está formado por 30 efectivos policiales, quienes realizan patrullajes a caballo en zonas que a veces son de difícil acceso. Algunos de los 51 equipos son Faraón, El general y El Suelto.

Entre las actividades en las que participa este agrupamiento, destacan la seguridad en torneos de pesca, principalmente en la Presa Vicente Guerrero y la Playa Miramar, además de cubrir cabalgatas en diferentes municipios y realizar patrullajes los fines de semana en el Parque Ecológico Los Troncones y diariamente en la comunidad de Santa Engracia.

El encargado del Departamento de la Unidad Montada y Canina de la Dirección de Agrupamientos Policiales, Juan Chompa González, explicó que los principales delitos atendidos corresponden al fuero común; sin embargo, también intervienen en aquellos que competen al fuero federal, ‘’si se presenta el caso, un delito de alto impacto, donde sabemos que una persona está armada, igual, tenemos la facultad para detener a la persona y ponerla a disposición de la Fiscalía’’.

Debido a las altas temperaturas de la entidad, las razas de caballos que integran esta unidad son el Cuarto de Milla, Frisón, Toroughbred y Galiceños, sin embargo, a fin de evitar golpes de calor en los equinos, el encargado de la salud animal, Javier Juan Aguilar Morales, explicó que los patrullajes se realizan durante la canícula, en horarios con menor intensidad de rayos solares.

Cuando concluyen su período de servicio, los caballos retirados son donados a comunidades rurales y a la Asociación Civil Falcone para Niños con Discapacidad, A.C., que ofrece sesiones de equinoterapia.