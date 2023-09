Análisis Político

Antonio Fausto

Pues no qué muy demócratas

Más allá de las justificaciones que pudieran haber, que si no tenía caso porque Xóchitl era la amplia favorita, que si había riesgo de que los seguidores de Morena reventaran la elección interna o incluso, que hubiera una baja votación, los partidos integrantes del Frente Amplio por México dejaron ir una oportunidad histórica y mostraste como verdaderos demócratas al cancelar la consulta ciudadana.

Y es que con el supuesto de mantener la unidad, el PRI o más bien su presidente nacional Alejandro Moreno, decidió dejar sola a Beatriz Paredes para respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez y asegurar que la senadora panista fuera la candidata presidencial del Frente.

El PAN, el PRI y el PRD volvieron a mostrar lo que son, institutos políticos, donde las decisiones las toman las cúpulas del poder, sin tomar en cuenta a su militancia y mucho menos a los ciudadanos como tanto pregonaron semanas atrás, cuando anunciaron que realizarían un proceso innovador para elegir democráticamente a quien enfrentará a Morena en la urnas el próximo año.

Para millones de mexicanos la consulta era un método que legitimaría la candidatura de oposición, para los partidos, era la oportunidad de demostrar que realmente están escuchando a los ciudadanos, que pueden ser empáticos con ellos y sobre todo, que son tomados en cuenta.

PUDO MÁS EL MIEDO

Pero el riesgo y sobre todo el miedo, de que las cosas no culminaran como los liderazgos partidistas y empresariales deseaban, es decir que Xóchitl fuera la candidata, llevó al PRI a forzar las cosas hasta que a Beatriz Paredes no le quedara otra opción que aceptar que no sería la ganadora, pese a que solo se culminó la mitad del método de selección, las encuestas ciudadanas.

Los que manejan el Frente, que nos son los ciudadanos, no entendieron que este proceso realmente tenía que abrirse a la gente, que desde ya, iban por esas personas indecisas, que si bien no comulgan con el PAN, el PRI o el PRD, tampoco lo hacen con el Presidente y su Cuarta Transformación.

Aquellos decepcionados de la política, que no son pocos, aquellos que por primera vez van a votar, aquellos que son aspiracionistas, pero que nunca alcanzaron en los gobiernos neoliberales la movilidad social por la que tanto lucharon.

Ese debió de ser uno de los objetivos del Frente Amplio por México, una de las cosas a la que le tuvo que apostar con la realización de una consulta ciudadana, el demostrar con hechos, que realmente los partidos se están ciudadanizando, pero no, una vez más, volvieron a enseñar que los políticos solo ven sus intereses y la manera de sobrevivir políticamente a costa de lo que sea, incluso de la propia gente, pues no qué muy demócratas.

YA NO HAY DÍA DEL PRESIDENTE

Hace mucho que quedaron atrás aquellas fastuosas ceremonias, en donde el país entero se paralizaba, unos para ver y muchos más, la clase política, para rendir pleitesía al mandatario en turno, especialmente durante las décadas de gobiernos priistas.

Aún recuerdo en mi infancia y adolescencia, cuando todos los canales de televisión transmitían el informe del presidente, por la noche los noticieros no hacían más que hablar de ello y al día siguiente los periódicos destacaban en sus portadas el mensaje presidencial.

Con la llegada de la democracia en el nuevo milenio, el 1 de septiembre empezó a perder relevancia política, pero sobre todo social. Con las alternancias, primero del PAN, luego el regreso del PRI y ahora con Morena, se ha convertido en una fecha más, incluso llegando a pasar totalmente desapercibido para millones de mexicanos, en pocas palabras, ya no hay día del presidente.

López Obrador rindió su quinto informe de gobierno, donde lo más sobresaliente fue la reducción de la pobreza en México, mejorando el nivel de vida de casi 9 millones de mexicanos en los últimos años, que no es poca cosa, considerando que los gobiernos neoliberales en casi 30 años nunca lo consiguieron, sin duda un logro histórico.

Facebook: Antonio Frausto

Twitter: @AntonioFraustoG

Linkedin: Antonio Frausto

antoniofraustog@gmail.com