El trabajo sucio en la Fiscalía Anticorrupción parece ha dado los primeros frutos los cuales se manifestaron en algo así como una mentada de madre para el pueblo tamaulipeco y no fue otra cosa que la presunta vinculación a proceso del exsecretario de Educación, Mario N, acusado por los delitos de Ejercicio Ilícito de funciones y el de peculado, de robo pues, lo risible de este caso es que el monto del presunto saqueo del que le acusan es apenas de 8 millones de pesos.

Cierto, cierto, para usted y para mí los ocho millones de pesos representan quizá toda una vida de trabajo, pero si las acusaciones que se le hicieron al principio son reales, rondaban por los 22 mil millones de pesos los dineros perdidos en esa dependencia y que las auditorias federales reclamaban, significa que ese monto por el que le acusan, o quizá mucho más, lo obtuvieron quincena a quincena durante todo el tiempo que ejerció ese cargo y sin descansar sábado o domingo, eso sí, verlo incrementarse en épocas de aguinaldos y bonos.

Hay algo más, ese saqueo de 22 mil millones solo es lo que se refiere al gasto federal en la SET, todavía habrá que investigar que se le hizo al dinero local, el que audita el congreso del Estado y que no es nada despreciable la suma.

Haciendo memoria, hay que preguntarnos qué pasó con las tarjetas bancarias localizadas en cajones de un escritorio de la SET y con las cuales se presume se cobraban algunos contratos que por 40 mil pesos mensuales se pagaron indebidamente, sin incluir los recursos que se fugaron en personal, como su secretaria, sin que lo merecieran o desquitaran en algo.

Ojalá lo dado a conocer solo sea el principio de toda una investigación, vaya pues, ojalá que las cosas realmente pretendan irse cambiando porque da la impresión de que se busca que todo siga igual y en la impunidad, porque lo de Mario N. le insisto, es una burla, y es cuando entran los malos pensamientos de que quizá solo se trata del insano intento de purificar a los amigos a un costo bastante accesible para sus carteras, digo, si es que los hacen pagar.

Por supuesto, también hacemos votos porque este apenas sea el inicio del llamado a cuentas a todos los exfuncionarios de la administración anterior que se dieron vuelo en el saqueo a los recursos públicos o por lo menos eso es lo que todos los días se ha denunciado.

Ocho son los Secretarios en capilla, según declaraciones de la representante jurídica del gobierno estatal, Tanía Contreras, y se trata de los que presuntamente dejaron más evidencias de sus malos manejos, lo que sigue es que se les compruebe, mejor aún, que no se vayan a permitir que se burlen de los tamaulipecos llamándolos a cuentas por montos que quizá hasta los tengan en la bolsa de su pantalón o debajo del colchón para sus emergencias, ándele, así como la burla de Mario N a quien parece que tratan de purificar, o de lavarle su dinero, más que castigarlo por haber hecho mal manejo del dinero que estaba destinado a la educación de nuestros hijos…

HABLANDO DE BURLAS… MORENA bien haría en investigar lo que sucede en Reynosa, son muchas las acusaciones en contra del Senador José Ramón Gómez Leal en el sentido de que pretende manipular las encuestas de su partido para elegir al candidato presidencial.

CONGRESO DE INVESTIGADORES EN LA UAT… El Centro Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) será sede del V Congreso de Investigadoras del SNI e Iberoamérica, organizado en conjunto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En rueda de prensa, efectuada en la Facultad de Ingeniería Tampico de la UAT, el equipo de investigadoras que forman parte del comité organizador, dieron a conocer los preparativos del congreso, que incluirá conferencias magistrales, paneles, mesas de trabajo y exposición de proyectos de investigación.

En la presentación ante los medios, se contó con la asistencia de la Dra. Angélica Mendieta Ramírez, presidenta del Congreso de Investigadoras y directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP; y la Dra. Elda Margarita Hernández Rejón, vicepresidenta del Congreso de Investigadoras y directora del Centro de Estudios Territoriales y del Hábitat de la UAT.

Se destacó que, mediante la suma de esfuerzos entre la UAT y la BUAP, el encuentro reunirá a investigadoras, maestras y alumnas de posgrado en un espacio de discusión e intercambio de conocimientos.

Además, busca destacar la investigación liderada por mujeres y fomentar las vocaciones científicas en todas las áreas entre las mujeres y niñas. Programado para llevarse a cabo del 9 al 11 de noviembre, en las instalaciones del Centro Universitario Sur de la UAT, el congreso promete ser un espacio fundamental para el intercambio de conocimientos y experiencias, así como para impulsar el avance de la ciencia desde una perspectiva de género.

En ese contexto, se organizan conferencias y paneles con la participación de mujeres de reconocido prestigio a nivel iberoamericano; se desarrollarán mesas de trabajo simultáneas, donde se presentarán ponencias acordes a las áreas temáticas del evento; y los carteles de investigación se exhibirán en la página web del congreso durante los días del evento.

El congreso abordará diversas temáticas, entre las que se encuentran: “Aportaciones al área del conocimiento con perspectiva de género”, “Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos nacionales de investigación e incidencia”, “Experiencias internacionales en redes de investigación, colectivos y asociaciones”, “Los retos y oportunidades a los que se enfrentan las mujeres como investigadoras” y “Experiencias exitosas o propuestas para fortalecer la participación y visibilidad”.

Para obtener más detalles y consultar el programa completo, se puede acceder al portal del congreso en: ainvestigadores.org, o ponerse en contacto con el comité organizador a través del correo: investigadorassni2023@gmail.com.

ORGANIZA GOBIERNO DE TAMAULIPAS TIANGUIS RURAL EN VICTORIA… Con una concurrencia de más de 3 mil visitantes se desarrolló el Tianguis Rural el cual estuvo organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con el Ayuntamiento de Victoria, y tuvo como finalidad fortalecer la actividad agropecuaria; además de fomentar acciones que impulsen la economía de las y los productores del campo, así como micro y pequeñas empresas tamaulipecas.

Al acudir en representación del titular de la dependencia estatal, Dámaso Anaya Alvarado, el director de Pymes Rurales, José Luis Méndez Garza señaló que en este importante evento se pusieron a la venta productos elaborados y comercializados por productores y productoras de la región.

La sede del evento fue la Plaza del 8 y 9 Hidalgo, en donde más de 50 expositores ofertaron más de 100 productos como: hortalizas, frutas, lácteos, salsas, miel, machacado; además de artesanías, diversos artículos regionales y de valor agregado.

La finalidad de realizar estos tianguis es para promover y apoyar la comercialización en el ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, así como de los agentes de la sociedad rural, para lograr una mejor integración de la producción primaria y el fortalecimiento de los productos tamaulipecos.

Posteriormente, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Dámaso Anaya Alvarado se dio a la tarea de hacer entrega de los reconocimientos a los expositores que participaron en el Tianguis Rural, además los exhortó a seguir trabajando en beneficio de la economía y la transformación de Tamaulipas.

Durante el evento se contó con la asistencia de Víctor Manuel Gómez Pérez, director de Desarrollo Rural del municipio de Victoria, así como autoridades municipales y estatales y expositores.

