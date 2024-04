Análisis Político

Antonio Fausto

La candidata no registrada

Candidatos, candidatos de coalición, candidaturas únicas y hasta candidatos independientes son términos que oímos proceso tras proceso electoral, sin embargo, hay uno que nunca o casi nunca escuchamos de aquellos hombres y mujeres que desean llegar al poder, la candidatura no registrada.

Y es que de acuerdo Ley Electoral en el ámbito de las candidaturas, no existe la figura de candidatura no registrada, por lo que es muy raro que alguna persona opte competir con esta opción no contemplada en la legislación electoral y desconocida para los ciudadanos, sin embargo sí las hay.

En el actual proceso electoral en Tamaulipas, tenemos el caso de Mariana Medina, candidata no registrada al Gobierno Municipal de Abasolo, quien siendo la favorita para ser la candidata morenista para este cargo, se quedó en la orilla ante la sorpresa de la gente.

Mariana quien es contadora de profesión, es una de las fundadoras de Morena en Tamaulipas, formando parte de este movimiento desde el 2016, ya que afirma se identifica con los principios de este partido de no robar, no mentir y no traicionar.

A pesar de que sabe que salir a pedir el voto de los ciudadanos de Abasolo como candidata no registrada no será sencillo, asegura que la principal motivación es sacar del atraso al municipio. Gobernado actualmente por el priista Rubén Curiel, pero que en los trienios anteriores fue gobernado por su esposa, Yesika Selvera, por lo que ha convertido al pueblo en un botín familiar.

Como candidata no registrada, Mariana tendrá que competir no sólo contra el panista Pancho Villa, candidato de la coalición del PRI y el PAN, también contra Yazmín Saldaña, candidata morenista, quien fue elegida pese a no tener arraigo entre la gente del municipio, cuyos rumores aseguran que fue impuesta por el mismo Secretario General, Héctor Villegas ‘El Calabazo’.

Lo cual tiene sumamente indignados a los morenistas ya que confiaban en que Mariana sería la candidata, por ser la que verdaderamente representa la ideología de este movimiento y que cuenta con el apoyo del pueblo. Asegurándole que pese a que no aparecerá en la boleta, la harán ganar como candidata no registrada.

SERÍAN MORENISTAS CANDIDATOS NO REGISTRADOS

El caso de Mariana Medina podría no ser el único, ya que la designación de las candidaturas morenistas a las alcaldías, ha dejado inconformes a muchos, no sólo en las grandes ciudades como Reynosa, Matamoros o Ciudad Madero, sino también en municipios rurales como Casas, Güemez y Bustamante, en donde habría morenistas que competirían como candidatos no registrados.

Hay que recordar que son en las comunidades rurales en donde hay ciudadanos sumamente apasionados en la política, quienes defienden sus convicciones contra todo y que difícilmente desisten ante la siempre tentadora compra de conciencias del dinero e incluso ante las amenazas de aquellos que no desean el cambio.

La candidatura no registrada de Mariana y tal vez de algunos otros morenistas no designados candidatos por la marca guinda, pero que aseguran tienen el respaldo de la gente, podría convertirse un foco rojo político en la entidad para el partido en el poder.

Primero, porque de ser cierto que tienen el arraigo y apoyo ciudadano podrían alzarse con el triunfo en las urnas. Tal como lo hizo María Del Rosario Elizondo Salinas como candidata no registrada en el municipio de Jiménez en 1998, obteniendo mil 890 votos contra mil 743 del candidato priista.

Segundo, en caso de que ningún candidato o candidata no registrada ganará, si podría ser factor para que los candidatos morenista no se alcen con la victoria, ya que al provenir del mismo partido dividirían el voto guinda entre ambos aspirantes, abriéndole la puerta para que los aspirantes de oposición, principalmente de la alianza del PRI y el PAN puedan triunfar.

Y tercero, de suceder estas situaciones ¿quién o quiénes serán los responsables políticos de estas derrotas? ¿Aquellos que eligieron como candidatos morenistas a hombres y mujeres sin arraigo entre la población? Pero peor aún, ¿lo hicieron sin conocimiento de causa o privilegiaron intereses personales antes que los verdaderos principios de la transformación? Esos que enarbolan todos los días el presidente López Obrador y en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal.

GARANTIZAR EL AGUA PRIORIDAD

Nadie tiene duda que la escasez de agua es el principal problema que enfrentamos los victorenses día a día, las escasas precipitaciones pluviales de los últimos años, aunado a la mala calidad del sistema de tuberías en el que desperdicia más de un tercio del vital líquido han agravado el problema.

Por esta razón, buscando garantizar el suministro del vital líquido a la capital tamaulipeca y afrontar el estiaje de mejor manera, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Victoria) realizarán trabajos urgentes de sustitución de infraestructura en los rebombeos 1 y 2 del acueducto Guadalupe Victoria.

Acciones que dejarán a la ciudad sin el servicio de agua desde este viernes por la tarde, durante todo el sábado y regresando el servicio de manera regular hasta el domingo, de acuerdo a la demanda y al programa de tandeo que implementa el gobierno del alcalde Lalo Gattás.

En estos trabajos que sin duda será de beneficio para los victorenses, se efectúan con una inversión de más de 50 millones de pesos, en donde se realizará la sustitución de tuberías de acero de 36 pulgadas del múltiple de descarga, las succiones y las descargas de 16 pulgadas de los 5 equipos de bombeo, la tubería de retorno al tanque de rebombeo, 58 válvulas de diferentes tipos de 36, 20 y 16 pulgadas de diámetro, así como la limpieza y desazolve de tanques de almacenamiento.

A nadie nos gusta quedarse sin agua, sin embargo, son decisiones que se tienen que tomar para que en un futuro la gente tenga un servicio de agua y drenaje de mejor calidad. Qué diferencia cuando los gobiernos estatal y municipal son del mismo color, hay coordinación, hay visión y voluntad, pero sobre todo, no hay pretexto para no implementar acciones en beneficio de los tamaulipecos.

Facebook: Antonio Frausto

Twitter:@AntonioFraustoG

Linkedin: Antonio Frausto

antoniofraustog@gmail.com