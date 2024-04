Por Carlos López Arriaga

Esconden marcas PRI-PAN

Cd. Victoria, Tam.- Con el arranque de las campañas locales circulan estampas de la tercia opositora que encabeza OSCAR ALMARAZ, candidato a la alcaldía y sus aliados, ALEJANDRA CÁRDENAS y MIGUEL MANZUR.

Signo de los tiempos, no asoman los logos del PRI ni del PAN. Ni tricolores ni albiazules. Impera el rosa (como el de XÓCHITL, tomado del INE) pero no los emblemas cromáticos que identificaron por años a sus partidos.

Lo cual nos recuerda la insistencia de la señora GÁLVEZ en el reciente debate, al proclamarse candidata ciudadana, tomando distancia hacia los organismos que la postulan (PRI, PAN, PRD).

Lo cual acaso guste al electorado no partidista, pero debe ser muy incómodo para los señores ALITO MORENO, MARKO CORTÉS y CHUCHO ZAMBRANO, a quienes su abanderada no se cansa de menospreciar.

Vaya relación amor-odio. Difícil de sobrellevar el que la señora candidata haga gestos de asco cuando se refiere a los partidos. Ella va al volante, ellos empujan.

Se necesitan pero se repelen. Es una alianza extraña con bastante ruido interno y desavenencias agudas en fondo y forma, que empiezan con esa relación tan disfuncional entre candidata y partidos.

Le gusten o no, sin ellos XÓCHITL estaría perdida. Posibilidad ninguna tendría la dama de haber buscado la Presidencia por la libre, al margen de las organizaciones políticas.

Ciertamente, el sistema de partidos puede tener muchos defectos pero (parafraseando a CHURCHILL) posee una ventaja que lo compensa todo. Las demás opciones son peores.

VOZ DE ARRANCAN

Cuestión de recordar cómo le fue al “Bronco” JAIME RODRÍGUEZ hace seis años y el fracaso de la exprimera dama MARGARITA ZAVALA, quien abandonó la pelea en fecha temprana, por anemia aguda de seguidores.

Vale la reflexión hoy que vemos a OSCAR con sus compañeros y compañeras de fórmula, haciendo hasta lo imposible para que la gente se fije únicamente en ellos (trayectoria, cualidades, capacidades) sin mostrar a los membretes que le dan sustento.

Panismo de closet, priísmo de closet… ¿qué más habrá en esos closets?…

A las 23 horas de este domingo estaba citada la gente para el arranque de campaña de la coalición “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”, en la colonia “Ampliación Estudiantil” de esta capital.

Iniciarían tareas proselitistas a las cero horas del lunes 15. Arranque nocturno (otra vez, igual que XÓCHITL) aunque no sabemos si firmarían algún compromiso con sangre (y frente a notario público) como lo hizo la aspirante presidencial en Fresnillo, Zacatecas.

Interesa saber si MANZUR tendrá argumentos creíbles cuando la prensa le pregunte por los agujeros presupuestales que dejó en el club CORRECAMINOS durante la administración cabezona, en aquellos años felices de MEMO MENDOZA y VICTOR HUGO, “La Chulada” GUERRA, primo del exgobernador hoy prófugo.

El caso fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, (https://tinyurl.com/26ruplbg) y ha sido tema de la ONG “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” que preside la doctora MARÍA AMPARO CASAR (https://tinyurl.com/226bx9tf).

TRES FÓRMULAS

Igual arranca la campaña de EDUARDO GATTÁS tras la reelección. Entrevista televisiva en la mañana del lunes, recorrido a pie por la zona comercial y colonias. Evento tumultuario por la tarde.

He comentado en este espacio que Victoria no conoce todavía la reelección de un alcalde. Es decir, no acaba de aterrizar en la práctica la reforma del 2014 que permitió el mandato consecutivo de presidentes municipales, regidores y síndicos.

Y, bueno, el abanderado naranja LUIS TORRE ALIYÁN, ya calza junto con su tropa los tenis fosfo-fosfo de JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, que son también del máximo dirigente DANTE DELGADO y la pareja que gobierna Nuevo León SAMUEL GARCÍA y MARIANA RODRÍGUEZ.

El discurso de TORRE ALIYÁN va a necesitar bastante materia gris en los campos del diagnóstico y la propuesta, es decir, la oferta electoral. En el entendido de que arranca muy atrás en los números y enfrenta a dos adversarios experimentados, como EDUARDO ABRAHAM y OSCAR DE JESÚS.

Lo cual significa para el representante de Movimiento Ciudadano ir más allá (pero mucho más allá) de las consabidas peroratas contra “la vieja política” y en favor de eso que llaman “lo nuevo”, sin saber bien a qué se refieren.

Ello, salvo dos o tres frases alegres (“un antes y un después en la vida pública de Victoria”) y algunas ideas abstractas, como “valores, honestidad, principios” donde, por cierto, dice no tener rival.

¿Sin rival en tales virtudes?.. Siguiendo dicha lógica, los otros candidatos tendrían entonces menos “valores, honestidad y principios”. Demasiada autoestima para la precariedad numérica que arrastra el chico naranja en las encuestas. A ver qué le responden las urnas.

Cabría esperar en todos los frentes información abundante en cuanto a oferta política y menos descalificaciones a los adversarios. Un acuerdo básico contra ataques personales.

Más análisis y menos escupitajos. Cuestionar los proyectos, analizar el trabajo, criticar la obra sin adjetivar a las personas. Desde luego, se antoja difícil. Es todo lo contrario de lo que abunda hoy en todos los niveles.

