Análisis Político

Antonio Frausto

La lucha por las alcaldías

Fuera de la gubernatura y por supuesto de la Presidencia de la República, no hay nada más apetecible para un político que las alcaldías, es decir, los gobiernos municipales, fuente importante de recursos económicos, pero también de acceso al poder y a una vida de comodidades.

Si bien, hay municipios muy atractivos con grandes presupuestos, hay otros que no lo son tanto. Sin embargo, todos tienen una peculiaridad sin importar su tamaño, garantizar la estabilidad económica, ser una vitrina política para futuros cargos y sobre todo encumbrar en el poder a la mujer o al hombre que los gobierna en el momento.

Por eso, a partir de este lunes que comienzan las campañas locales para las diputaciones y presidencias municipales, viviremos una verdadera lucha por el poder, por acceder a gobernar y a “servir” a los ciudadanos.

Las ciudades y los pueblos se llenarán de fotografías de los candidatos por todas partes, nos aparecerán en cada momento al abrir nuestras redes sociales, veremos notas de sus recorridos con cientos de personas, encuestas que los dan como triunfadores y entrevistas en los medios de comunicación.

No faltarán los señalamientos, criticando a aquellos que buscan reelegirse pese a que no le cumplieron a la gente, claro hay sus excepciones, lamentablemente son los menos.

Seguramente también, habrá guerra sucia, donde con tal de dañar la imagen de un candidato, se inventará información falsa, sobre que son personas golpeadoras, que abusaron de alguien o quizá hasta audios o videos simulando algún hecho de corrupción, gracias a las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Incluso podría haber hasta campaña de miedo, que deseamos que no sea así, en donde con tal de que desistan de sus aspiraciones políticas, se intimidará y amenazará a los candidatos y a quienes los estén apoyando.

En el peor de los casos, se podrían suscitar hechos de violencia, lo que sería totalmente reprobable, pero que pueden formar parte de la estrategia de un candidato contra sus adversarios en turno, con tal de asegurarse el triunfo electoral.

En mayor o menor medida lo anterior será parte de lo que se vivirá durante los siguientes 45 días, porque realmente es una verdadera guerra electoral, ya que lo que está en juego es mucho, tanto política como económicamente e incluso de forma personal.

Ejemplos hay muchos, desde aquel candidato o candidata de un municipio rural que no fue elegido por su partido, pero que decide hacer campaña como no registrado porque sabe que él o ella es la mejor opción o simplemente por el orgullo de que el candidato elegido no gane.

De aquellos que pueden acceder a un presupuesto importante como son los principales centros urbanos del estado. Nuevo Laredo es el mejor ejemplo, con un presupuesto promedio anual que supera los 4 mil millones de pesos, una enorme bolsa de dinero con la que se pueden hacer muchas cosas además de gobernar.

Qué decir de Victoria, que si bien no se compara con el municipio fronterizo, cuenta con un presupuesto de poco más de mil millones de pesos, pero sobre todo es una posición política trascendental al ser la capital del estado.

Como vemos son muchas las motivaciones de una figura política para participar en una campaña electoral, y hacer todo lo posible por ganar, pues lo que está en juego es mucho. Por eso decimos que a partir de hoy lunes se vivirá una verdadera lucha electoral.

ARRANCAN EN VICTORIA

Precisamente este lunes Lalo Gattás, Oscar Almaraz y Luis Torre Aliyán, candidatos de las coaliciones ‘Sigamos Haciendo Historia’, ‘Fuerza y Corazón por México’ y Movimiento Ciudadano, respectivamente, arrancan su aventura para ocupar la silla presidencial del 17 Hidalgo, los dos primeros por regresar y el último por llegar por primera vez.

Fiel a su estilo de aprovechar desde el primer minuto, los candidatos de oposición del PRI y del PAN, Alejandra Cárdenas, Miguel Mansur y Oscar Almaraz arrancaron campaña a partir del primer minuto de hoy lunes, con un mitin en las calles Río Corona y Cerro Azul en la colonia ampliación Estudiantil.

Buena decisión, ya que al ser una de las zonas con mayor carencia de Victoria, demuestra que los más vulnerables serán su prioridad. Veremos si su mensaje de cambio y propuestas son suficientes para competirle a una marca tan fuerte como Morena.

Por su parte, el candidato guinda Lalo Gattás arrancará formalmente su campaña este lunes por la tarde con una caminata que partirá de la plaza ubicada en el 8 Hidalgo, donde seguramente se tendrá una concentración masiva mostrando el músculo morenista y posiblemente contará con la asistencia de figuras como los candidatos a diputados y quizá a Senadores.

Lalo tendrá un gran reto frente así, pues las campañas de continuidad son las más complicadas de todas, por lo que deberá aprovechar la fuerza de la marca de su partido y complementar con una estrategia de tiros de precisión política y mediática que le aseguren el triunfo.

Mientras que el candidato naranja Luis Torre Aliyán ‘Luisto’, arrancó también campaña desde el minuto uno hoy 15 de abril, con la transmisión en vivo a través de redes sociales de un mensaje desde su casa de campaña ubicada en el 8 Oliva Ramírez.

Su mensaje es claro, posicionar que representa la nueva cara de la política frente a los partidos de siempre. Su reto será presentar propuestas de forma atractiva que logren impactar en la gente y generar simpatías. ¿Lo logrará?

