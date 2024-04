Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los Cabeza de Vaca y los Carmona…

La Plataforma Nacional de Transparencia y diversas investigaciones periodísticas están encuerado la complicidad de los Cabeza de Vaca con los Carmona Angulo a quienes otorgaron contratos de cientos de millones de pesos presuntamente para pagar favores en la campaña de la gubernatura que ganó el Partido Acción Nacional en el 2016.

Más aún, están exhibiendo la calidad de políticos que eran los Cabeza de Vaca, a quienes pintan de traidores, transas, saqueadores y sin escrúpulos porque lo mismo golpeaban los presupuestos destinados a salud que los relativos a educación o desarrollo social.

El escándalo de la complicidad entre los Cabeza y los Carmona circula en redes sociales y crece al exhibirse en medios, se afirma que los Cabeza de Vaca fueron financiados por Sergio y Julio Carmona Angulo para alcanzar la gubernatura de Tamaulipas y en respuesta les pagaron a sus empresas más de 500 millones de pesos en un año y medio, aunque una vez el exgobernador prófugo y sus hermanos descubrieron como hacer negocios sucios hasta ingratamente les hicieron llamar a sus anteriores financiadores los reyes del huachicol y perversamente, al final de su administración, los quisieron vincular a Morena en los dichos, aunque hoy se sabe que se trataba de acusarlos de traidores para deshacerse de ellos.

Según la Plataforma Nacional de Transparencia, el gobierno de Cabeza de Vaca pagó a los Carmona Angulo contratos hasta por el mantenimiento de unidades de salud aunque la empresa con la que concursaron se dedicaba a reparar equipo de refrigeración, vehículos y otros implementos según la información que aportó al registrarse y otras dependencias, además el primer contrato pagado a JOSER, así se llama la empresa en cuestión, fue de 71 millones y por adjudicación directa, violentando todas las normas al respecto debido al monto del contrato.

En total, dicha empresa recibió 200 millones entre el 2017 y 2019, pero no era la única favorecida que fuera propiedad de los Carmona, también PERMAR recibió 136 millones, en tan solo un año, entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018, contratos todos donde fueron apoyados por exfuncionarios de alto rango en la administración panista y muy cercanos a la familia Cabeza de Vaca.

Es cierto, la información ya expuesta parece innecesaria tomando en cuenta que los Cabeza de Vaca se encuentran prófugos, pero otra vez tomará relevancia en la política, más con la virulencia que se están reproduciendo videos y reportajes que hablan al respecto.

Podrá ser algo que se normalizó y quizá la gente piense que esa información no debe tener impacto en las campañas locales, sin embargo, la información golpeará de lleno a muchos candidatos del PRIAN, sobre todo, a los cercanamente vinculados con los Cabeza de Vaca.

Por lo pronto, la relación entre los Carmona y los Cabeza de Vaca ha sido exhibida con pelos y señales, con contratos que amarran la cercanía y complicidades que existieron entre ambos grupos, lo que sigue será ver su impacto en el tema legal, de justicia, quien será llamado a cuentas, más aún, saber si ese tema es parte de la persecución del gobierno federal y el Estatal contra los Cabeza de Vaca porque, según los contratos que se exhiben, parece que de esta no se libran.

Exacto, puede ser el tema para sacarlos de las listas de candidatos, para inhabilitarlos, para llamaros a cuentas, más que eso, para que los tamaulipecos tengan la seguridad de que nada quedará impune, menos el sufrimiento que le hicieron pasar a los más necesitados nomás por cubrir compromisos personales de los Cabeza con los Carmona…

ES MEDICINA DE LA UAT DE LAS MEJOR EVALUADAS A NIVEL NACIONAL… El MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), entregó reconocimientos a treinta y siete profesionales de la medicina que concluyeron su formación con la más alta calificación del Examen General de Egreso (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

En una ceremonia efectuada en el aula Dr. Miguel Asomoza Arronte de la Facultad de Medicina Tampico Dr. Alberto Romo Caballero, el rector Dámaso Anaya presidió el homenaje que entregó la UAT a veinticinco mujeres y doce hombres egresados de este plantel universitario que recientemente obtuvieron el Premio al Desempeño de Excelencia EGEL-CENEVAL.

Con la asistencia de padres de familia, familiares y amistades del grupo de egresados, el rector expresó su felicitación y dijo que para la UAT es un orgullo egresar perfiles de calidad probada a nivel nacional.

Señaló que la evaluación del EGEL no solo certifica su competencia académica, también les brinda una ventaja significativa para enfrentar a los mejores en la práctica médica.

Destacó que la educación humanista que han recibido es un pilar fundamental en su formación. “Su capacidad para comprender y empatizar con los pacientes no solo mejora su desempeño profesional, sino que también contribuirá a fortalecer el vínculo entre el personal médico y quienes confían en su cuidado”, indicó.

Por su parte, el Dr. Raúl de León Escobedo, director de la Facultad de Medicina Tampico, comentó que los egresados presentaron con gran éxito el instrumento denominado EGEL Plus, que les permite demostrar que no solamente saben cosas teóricas de la medicina, o de su destreza en la carrera, sino que además tienen aptitudes y habilidades que les van a servir en la vida.

Refirió que, de un total de mil trescientos puntos posibles de la prueba EGEL, los egresados de Medicina Tampico lograron más de mil ciento cincuenta puntos y se ubicaron en alto nivel. “Obtuvieron notas sobresalientes, llenando también de orgullo a sus familias”, añadió el directivo.

A nombre de sus compañeros, Brenda Ivens Cortés agradeció la formación recibida en la UAT y aseveró que este triunfo es el reflejo de la dedicación y esfuerzo durante los siete años de trayectoria universitaria: “Nuestra determinación y compromiso hoy son tangibles con este reconocimiento, y el premio lleva detrás el apoyo de las familias”, añadió.

SOSTIENE EL RECTOR DÁMASO ANAYA REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD

En su visita a la Facultad de Medicina de Tampico, el rector Dámaso Anaya Alvarado se reunió con autoridades de las instituciones de salud, en donde se destacó la importancia de estrechar los lazos y abordar en conjunto los temas de actualidad que contribuyan a elevar la excelencia en la enseñanza y la formación médica.

“Nos llena de orgullo que tengamos una convivencia cercana con este sector y compartir con ustedes los logros académicos de nuestra universidad”, dijo el rector tras agradecer la asistencia de directivos de hospitales y titulares de jefaturas de enseñanza de la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

