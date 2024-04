Estamos motivados para cerrar bien la temporada: Alexis Macías

Redacción Infonorte

Con compromiso y tras una semana intensa de preparación, Correcaminos Premier se reporta listo para enfrentar su partido de la Jornada 33 del Grupo 1, donde cumplirá con su visita a Coras.

En entrevista, el futbolista Alexis Macías, reafirmó que el equipo se encuentra motivado y confiado para cerrar de la mejor manera esta campaña de ensueño, donde el equipo naranja firmó su calificación a la liguilla jornadas antes de terminado el torneo.

“Estamos motivados y con confianza para cerrar el torneo de la mejor manera y encarar la liguilla”.

Macías, brindó un análisis del rival en turno, Coras asegurando que el Corre va por el triunfo de tres o hasta cuatro puntos, “es un rival complicado, pero creo hemos estado trabajando lo suficiente y necesario para hacerlo de la mejor manera y sacar el resultados esos 3 o 4 puntos”.

En cuanto al objetivo colectivo, externó: “Si Dios quiere terminar como campeones, el grupo la verdad esta bien unidos y al parejo y cualquiera que entra puede apoyar al equipo”.

Además, comentó su sentir de su trabajo en Correcaminos, resaltando que este equipo de Liga Premier quiere escribir historia en la institución.

“Los profes me han dado la confianza y bueno he trabajado y se han dado los resultados, estamos contentos y sabemos que esto aun no termina y lo que queremos es cerrar lo mejor posible y encarar lo mejor posible la liguilla”.

Será este domingo 21 de abril, cuando Correcaminos cumpla con su visita a Coras, como parte de la fecha 33 del Grupo 1 de la Liga Premier. El duelo, dará inicio a las 16:00 horas en el Estadio “Adolfo López Mateos”.

Correcaminos llega a este partido como líder en la tabla de filiales al sumar 54 puntos.

En la próxima jornada, Correcaminos recibirá a CF Orgullo Reynosa para cerrar la temporada y de esta manera iniciar su preparación para encarar las semifinales en la liguilla de filiales.