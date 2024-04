Por Carlos López Arriaga

Ismael, otro impugnado

Cd. Victoria, Tam.- Cualquier análisis sobre el lamentable caso del edil mantense NOÉ RAMOS FERRETIZ empieza por condenar el hecho, solidarizarse con la familia y demandar pronta justicia.

Pero también exigir en todas las partes involucradas un esfuerzo extra en materia de seguridad, no solo para proteger a candidatos de todos los partidos, sino también a sus dirigentes y operadores a nivel de cancha. Sin olvidar a las propias autoridades electorales.

Dicho esto, cabe tomar nota sobre las peculiaridades del caso. Entre otras, por el método tan heterodoxo que se eligió para atacarlo. Arma blanca, con todo lo que ello implica.

Una lucha cuerpo a cuerpo donde el homicida se involucra de lleno con la víctima, mancha literalmente sus manos y ropa de sangre, deja rastros y permite ser visto por numerosos testigos, lo cual facilita su identificación, amén del alto riesgo de ser capturado en la maniobra.

Todo lo contrario de la fría y muy impersonal ejecución con arma de fuego. Por lo general eficaz y distante, donde la posibilidad de escape es amplia y el retrato hablado de los testigos ofrece menos elementos descriptivos, a la hora de la indagatoria policial.

Los criminalistas suelen decir que el uso de arma blanca otorga al asesinato cierto toque personal, donde el homicida tendría razones para ver de cerca la muerte de su víctima. Es más común en los crímenes de tipo pasional.

Y aunque el PAN culpa del hecho al gobierno estatal de filiación morenista, las redes han estado muy activas señalando roces internos hacia el interior del partido blanquiazul, que se han ido incrementando desde que perdieron la gubernatura en 2022.

Además de rescatar audios de llamadas telefónicas (en formato video con ilustración fotográfica) que datan de 2016, donde el entonces dirigente de Acción Nacional CESAR VERÁSTEGUI interactúa con NOÉ RAMOS para resolver un problema entre miembros de su partido y gente del bajo mundo.

REACOMODOS

Otro dato interesante es saber quién queda en el lugar de CABEZA DE VACA, ahora que el consejo a cargo de la magistrada JANINE OTÁLORA MALASSIS lo cepilló de la lista federal.

Y no podría ser el candidato suplente, el ingeniero tampiqueño ÁNGEL DE JESÚS COVARRUBIAS, porque no pidió a tiempo la respectiva licencia al cargo de diputado local.

La decisión tiene miga política porque nos permitiría saber si (1) PANCHO CABEZA tiene aún fuerza dentro de la estructura partidista para promover en su lugar a uno de los suyos, o bien (2) grupos distintos del panismo nacional aprovechan la coyuntura para arrebatarle la posición y darle “matanga”.

Mire usted, en la lista de dicha circunscripción que hasta la semana pasada encabezó el exgobernador CABEZA, aparece en segundo lugar la contadora NANCY ARACELY OLGUÍN, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

En tercero y cuarto lugares se ubican dos candidatos oriundos de Aguascalientes como son el administrador LUIS ENRIQUE GARCÍA y la ingeniera ELIZABETH MARTÍNEZ. En quinto marcha ALÁN SAHIR MÁRQUEZ, de Guanajuato.

En sexto, la tamaulipeca BLANCA LETICIA GUTIÉRREZ, exfuncionaria del gobierno estatal que actualmente radica en Estados Unidos. La cual, fue presentada en su registro como “candidata migrante” según dijeron “como parte de las acciones afirmativas que buscan dar representatividad a grupos minoritarios.”

Los otros tres, en dicha lista de diez, son VICTOR MANUEL PÉREZ de Nuevo León, MARCELO TORRES de Coahuila y NOHEMÍ LUNA de Zacatecas.

¿TAMBIÉN MANITO?

Y, bueno, además de FRANCISCO JAVIER, su hermano ISMAEL podría perder la candidatura plurinominal a diputado local, de prosperar la denuncia interpuesta por el también panista ARTURO SOTO ALEMÁN

Mire usted, la autoridad local electoral dio entrada a la querella de SOTO hace cosa de un mes, luego de divulgarse que ISMAEL fue impuesto de manera arbitraria como primer lugar en la lista de representación proporcional.

Es decir, sin pasar por el método de selección interna que dicho partido acostumbra. El voto libre y secreto. La orden habría venido directamente de Dallas y LUIS RENÉ “Cachorro” CANTÚ no tuvo más remedio que obedecer.

El fiel de la balanza buscó asegurar una curul para el pequeño de la casa. ¡Qué caray!… En hambruna de votos, la familia es primero. Si la leche es poca al niño le toca.

El problema es que la queja de SOTO ALEMÁN ha seguido avanzando. Y ocurrió que el partido no repuso el procedimiento sino que (más bien) reincidió en la imposición nepotista. Por lo cual la pelota ahora se encuentra en la sala regional del TEPJF, en Monterrey.

El panismo cabezón parece batirse en retirada, ante la exclusión del exmandatario y la decadencia de un clan familiar que parece estar perdiendo el control del aparato estatal. El caso de SOTO es un botón de muestra.

Por cierto, el magistrado del TEPJF que defendió infructuosamente a CABEZA DE VACA fue el abogado capitalino REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, quien en el año 2009 fungiera como “coordinador de asesores” de ROBERTO GIL ZUARTH en la secretaría particular del presidente FELIPE CALDERÓN.

El exsenador GIL ZUARTH, en efecto, amigo cercanísimo del panismo tamaulipeco. Al respecto, hay un reporte muy extenso sobre los negocios millonarios de los señores WILLIAM KNIGHT BONIFACIO y WILLIAM KNIGHT CORRIPIO (suegro y cuñado de GIL ZUARTH) en la administración cabezona (https://tinyurl.com/285fax8g). La memoria siempre ayuda.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com