¿Es válido hacer campaña con el tema de la inseguridad o la violencia como bandera?, por supuesto que sí, tiene interés general, los tamaulipecos hemos padecido este problema durante los últimos 15 años y pudiéramos aventurar otras miles de hipótesis para entender que hasta como obligación debe ser el día a día en el debate o la agenda de los políticos, de los candidatos a todos los puestos a disputarse en la elección del 2024.

¿Se puede hacer campaña con el cuerpo de un político asesinado?, quizá está pregunta merezca mayor debate porque la moral y las viejas costumbres hablan de guardar luto, de respetar al difunto, sobre todo, de tener consideraciones con los dolientes y no abalanzarse como zopilotes en busca de destrozar honras para cosechar votos al exigir justicia o hacer un reclamo de seguridad.

El tema viene a colación por el lamentable asesinato de Noe Ramos, alcalde de El Mante que buscaba su reelección y que el viernes en la mañana recibió heridas con un cuchillo presuntamente a manos de Elliud Guadalupe M, la razón no se sabe, las versiones son miles, desde que no lo ayudó con algo hasta un video que circula donde el presunto asesino divulga sus razones para tratar de hacer una limpia en la política, el caso es que ya fue detenido y las autoridades definirán su situación jurídica, aunque con todo y lo que resuelvan ya se dejó en llamas la tierra cueruda, trataré de explicarme.

Los cabecistas, esos que callaron durante los seis años de la administración de Cabeza de Vaca las atrocidades que se vivieron, hoy recordaron que tienen capacidad de poner el grito en el cielo y hasta de organizar manifestaciones para exigir justicia, se veían tan sospechosos algunos que por momentos hacían suponer que el honrar a nuestro muerto, porque es de todos ya que representaba los intereses del Estado, paso a segundo plano, sobre todo para personajes que toda la vida han estado bajo la sombra del poder en esa región.

En Morena respondían actuando con rapidez para detener al presunto asesino, además con mesas de seguridad y otras acciones como enviar más elementos a esa región para darle tranquilidad a la población.

Y la sociedad mantense siguió espantada, con la única certeza de no creer nada de lo que ocurre, no se van a tragar ninguna versión de las autoridades porque así resulta la política, nadie confía en ella aunque se diga la verdad.

¿Qué va a pasar?, pues que el PAN seguramente ganará la elección de ese municipio, por lo menos es lo que ocurre siempre cuando se presenta un asesinato, el partido que presuntamente ha sido víctima sale ganando, se vio con el magnicidio del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio que lo asesinó Mario Aburto, quien se autodenomino “Caballero águila” y aún bajo mil sospechas el PRI barrió en esa elección, acá en Tamaulipas existe otro ejemplo, a la muerte del candidato a la gubernatura, también del PRI, Rodolfo Torre Cantú, otra vez el tricolor que era la presunta víctima recibió los votos en las urnas.

Pero pasará algo peor, será difícil recuperar otra vez la confianza del pueblo, los cabecistas se están dando a la tarea de dibujar un panorama sombrío, de violencia e inseguridad y ello se adereza con que en estos días aumentaron las solicitudes de seguridad de los candidatos, de siete que inicialmente había pedido escoltas hoy ya son 16 y seguramente habrá más, por supuesto, está en su derecho, es más, hasta justificada la acción en algunos casos, pero, la verdad es que nadie los obliga a salir a la calle a buscar gobernar municipios o distritos, más realidad es que no se pueden distraer tantos elementos porque también la sociedad los necesita, el pueblo.

Si, vivimos tiempos difíciles, el PRI y el PAN con sus gobiernos nos trajeron hasta acá, a vivir con un clima de inseguridad y Morena se está viendo en aprietos, con dificultades para resolver todo, se queda corto muchas veces.

Y, ¿si estamos tan mal?, la verdad es que el caso de Noe Ramos hace visibles los problemas que padecemos desde hace 15 años, pero no han empeorado en este gobierno de Morena, al contrario, los datos dicen que han mejorado las condiciones del Estado en esa materia, quizá la percepción social dice que no tanto y de mi parte igual aunque se debe aceptar, y lo que le puedo garantizar es, que no estamos como hace dos años, ni tres, ni 10, ni 15, si hay resultados aunque no se ha reducido a cero el problema, ni sucederá eso.

Entonces, nomás para cerrar las primeras dos preguntas, pues si será sano que el tema de la violencia, la inseguridad, estén todos los días en las agendas de los políticos, en el debate, que se proponga y busquen formas de mejorar cada día las condiciones del pueblo tamaulipeco, pero, porque hay un pero, también debemos evitar actuar como algunos zopilotes que rondan Tamaulipas, no podemos caer en la tentación de los cabecistas de desprestigiar a todo el Estado nomás en busca de votos, peor aún, nomás por pretender hacerle un daño al gobierno de Morena, de Américo Villarreal, sin importar que al pueblo se lo lleven entre las patas…

EL MARTES LLEGA CLAUDIA… Marco Batarse Ferrel, representante de la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum informó que la situación que se vivió en El Mante no cambiará la agenda de la morenista y ella estará en Tamaulipas, el martes 23 de abril fecha en la que va a encabezar un mitin en el municipio de Altamira.

El represente de Claudia Sheinbaum en el Tamaulipas, informó que la candidata de Morena, PT y Partido Verde tiene plena confianza del trabajo en materia de seguridad que se hace en el Estado por parte del Gobierno de Américo Villarreal, que ha lamentado lo sucedido y dentro de su compromiso para la entidad es que seguirá trabajando para evitar esos problemas, como parte de esa confianza en los gobiernos locales, añadió, aterrizará en el aeropuerto de Tampico, visitará Altamira y hará una gira regional partiendo de suelo tamaulipeco hacía algunos municipios de San Luis y Veracruz.

SE QUEDARÁN CON LAS GANAS… en cinco días los eventos de Eduardo Gattás como candidato a reelegirse en el gobierno de Victoria han intentado ser boicoteados, en acciones temerarias y peligrosas se ha enviado a dos o tres personas a reclamar en medio de sus seguidores, se sabe de donde vienen y ahí esta el detalle, parece que a sus jefes, hoy disfrazados de opositores, no les importa que puedan generarse actos de violencia, es más, da la impresión de que rezan para que eso suceda.

La realidad es que Gattás ha recorrido las colonias recibiendo demandas ciudadanas para que mejore algunos trabajos que le tocan al municipio, pero en la gran mayoría de los casos ha sido recibido con el respaldo ciudadano por delante, es decir, lo ven bien.

Exacto, sus opositores no han de estar muy contentos observando que Morena con el respaldo del magisterio y otros grupos sociales les está saliendo adelante y con mucha solvencia…

