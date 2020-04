Martín Sánchez Treviño – Alzan la voz gobernadores de la frontera norte

En el marco de la epidemia los gobernadores de la frontera norte celebraron una reunión con el Canciller Mexicano Marcelo Ebrard, respecto a los migrantes que permaneces varados en la franja fronteriza desde Matamoros, Tamaulipas a Tijuana, Baja California. El reclamo y la queja es la misma, sobre los riesgos de que un extranjero centroamericano y de otras regiones del continente americano pudieran infectarse.

No obstante que Tamaulipas es de las que menos figuran con incidencia de Covid-19 respecto a otras entidades de la república, las estadísticas presentadas por la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, en la semana que transcurre, convergen en que el tramo de frontera entre Matamoros y Reynosa tienen mayor densidad poblacional y por lo mismo es donde hay riesgos de contagios.

De las 3 víctimas de la pandemia en Tamaulipas, dos se ubican en Reynosa y Nuevo Laredo, además la tercera parte de los contagios también se localizan en la frontera. Y por su fuera poco el estado de Texas ocupa los primeros sitios en incidencia en la Unión Americana.

Por ello los gobernadores de la frontera norte han solicitado la reubicación de los migrantes a lugares más salubres para evitar un contagio mayor. Fue la propuesta que presentó el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, durante la video conferencia con el Canciller mexicano.

Quien respondió que atenderán a la brevedad la problemática que plantean los gobernadores fronterizos. La preocupación de fondo es que los estados estiman que si la pandemia se sale de control, pone en riesgo la capacidad del sistema de salud, como lo advirtió Molina Gamboa durante una conferencia con los medios al inicio de la semana.

Si bien a la hora de la entrega de esta colaboración la numeraria indicada que 46 casos de Covid-19, el informe reportaba 1 persona más fallecida a consecuencia del virus, ojalá que la incidencia se detenga, y la población evite exponerse, como ocurrió en Italia.

Donde los habitantes de ese país ignoraron el llamado de las autoridades sanitarias y la consecuencia fueron miles de fallecidos por la difusión de la enfermedad, algo similar ocurrió en Estados Unidos y ese país está posicionado como líder en casos en un ciclo menor, no así, en fallecimientos.

No obstante, se ha convertido en un foco de infección para los países de América en particular para México que no ha cerrado las fronteras por el intenso intercambio comercial, que es un puntal para la economía, aunque los estados fronterizos han sido puntuales en solicitar la intervención de la federación para disuadir focos de infección.

En otro orden, la Facultad de Comercio, Campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, difunde las carreras de Administración, Economía y Desarrollo Sustentable, Tecnologías de la Información y Contador Público.

Asimismo hubo actividad en el Congreso de Tamaulipas, se reunió la Comisión de Seguridad Pública para aplicar reformas a la Ley de Seguridad Pública para fortalecer las acciones en el rubro de la seguridad pública, así como también para cumplir con algunos ordenamientos con otras leyes locales.