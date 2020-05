Marco A. Vázquez – No pueden con los piojos

El obligar que el ciclo escolar se concluya a distancia es una de las decisiones más responsables que ha tomado el gobierno de Tamaulipas, se evitará la propagación del coronavirus ya que los niños no se conviertan en agentes de contagio.

Quizá el siguiente paso sea mejorar los planes y programas de estudio, vigilar que los maestros no hagan todo hasta el último momento, que estén pendientes realmente de sus grupos, que se les tome asistencia vía electrónica y vigilando que estén en línea a disposición de los estudiantes, digo, no deben olvidar que ellos están trabajando porque se les paga con la finalidad de que no abandonen a los chamacos.

Le diré, finalmente, por qué a juicio de muchos el mantener las escuelas cerradas es una buena medida y responsable con algo escuchado en la calle.

Un par de mujeres platicaban sobre el tema, una de ellas argumentaba que será mucho tiempo fuera del salón y que los niños se van a atrasar, su mayor queja iba en el sentido de que le ocupaban el celular y los datos por lo que para ella era mejor que fueran a la escuela que al fin y al cabo, “con que les pongan gel, obligarlos a lavarse las manos y les chequen las temperatura se pueden evitar contagios”, la respuesta de su compañera fue contundente, “Ay comadre, si no pueden con los piojos que se ven, tú crees que van a controlar el coronavirus, mejor batallar un poco pero que estén sanos”.

Y si, la mujer que justifica el no regreso a clases tiene mucha razón, en las escuelas se batalla mucho hasta con plagas de piojos por lo que se ve casi imposible que controlen a todos, entonces, arriesgar a los estudiantes, a sus padres y abuelos por consecuencia, en verdad no vale la pena.

Ahora bien, el comentario también tiene la idea de que analicemos la urgencia que hacen los representantes de los empresarios para que se permita a la de ya la apertura de restaurantes y en general toda clase de negocios aunque no sean indispensables, “estamos preparados”, dicen invariablemente todos ellos.

Poniéndose del lado de los empresarios hay que decir que a muchos sufren porque ya les es imposible pagar salarios de sus trabajadores, impuestos y obligaciones con el IMSS, Infonavit y muchas otras más, se tiene que ser serios y estar de acuerdo en que la mayoría pueden irse a la quiebra porque los gastos que están haciendo no los van a recuperar en años, entonces casi se ve como una obligación o necesidad que se procediera a reactivar la economía sin embargo, como en las escuelas, hay que preguntarse si en realidad podrían evitar que crezcan los contagios al juntar a sus trabajadores, atender sus clientes y demás.

Y no, la verdad es que las empresas de todo México están muy limitadas en ese aspecto, cómo en el caso de las escuelas les sería imposible hasta evitar una plaga de piojos, en poquitos casos, hasta de cucarachas y roedores.

Quizá tienen razón, quizá todos tengan la voluntad y se están preparando en estos días para la “nueva normalidad” sin embargo no se pueden correr riesgos y reactivar todo, la verdad es que el gobierno también debe ser muy responsable y minimizar la posibilidad de contagios en la medida de lo posible.

Vaya pues, lo peor lo hemos librado casi de buena manera, ya hay muchos contagios y muertes que no deberían haber sucedido, si, pero proporcionalmente al resto del mundo las cosas están ligeramente controladas, a qué vamos, pues a que todo el sacrificio de la larga cuarentena o encierro padecido no debe ser en vano, que las medidas por lo menos deben continuar así unas tres semanas y en este tiempo solicitar a las empresas que se vayan evaluando para medir su capacidad real en la prevención y que quien está listo que entre a chambear y a quien no que se le capacite, es sencillo y solo así, créalo, nos iremos cuidando todos.

Si, hoy tenemos muchos motivos para usar metafóricamente la frase de la madre de familia que no quiere que su niño corra riesgos, “si no pueden ni con los piojos”, entonces, para que nos arriesgamos.

Por cierto, en entrevista el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca habló del tema e hizo un llamado a no bajar la guardia frente al también llamado COVID19 y por tanto que se va a continuar cumpliendo con las medidas de salud y de distanciamiento social establecidas por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud para prevenir y contener la enfermedad desde el ámbito social y el económico.

“No podemos bajar la guardia. Ya hemos hecho grandes esfuerzos y muchos sacrificios por parte de las familias tamaulipecas. Yo sé que es una situación difícil, compleja pero no podemos caer en la tentación de empezar a abrir todos los sectores si no se hace un análisis profundo previo y evitar que la curva se siga incrementando”, expresó en una entrevista.

Frente a lo realizado a nivel federal de colocar semáforos, llamar municipios de esperanza y permitir escalonadamente la reactivación económica dijo que en Tamaulipas solo el Comité Estatal para la Seguridad en Salud será la instancia que defina qué sectores productivos reabrirán sus actividades en las próximas semanas y su calendarización, siempre basados en el momento epidemiológico de la enfermedad en Tamaulipas.

“Hay que tomar en cuenta que la prioridad es la salud de los tamaulipecos. Quien tiene la última palabra para el calendario de apertura de los diferentes sectores es el Comité Estatal para la Seguridad en Salud”.

Explicó que a los empresarios se les atenderá a través de la Secretaria de Desarrollo Económico a la cual instruyó para redoblar esfuerzos en el trámite y gestión de los créditos que brinda el Gobierno de Tamaulipas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como en el calendario para la gradual apertura de los sectores productivos, el cual se trabaja de la mano con la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

“Tomar en cuenta que tenemos la vecindad con Estados Unidos y especialmente con Texas, que sufrieron un brote adicional una vez que ellos decidieron parte de las empresas y negocios y bueno, no queremos que nos pase lo mismo. Por eso es que el grupo de Gobernadores que nos hemos reunido, por cierto, la reunión pasada fue en Morelia, tomamos la firme determinación que serán los estados, en base a sus circunstancias, quien determine cuáles son las áreas que estarán abriéndose, pero no caer precisamente en la tentación y equivocación que han caído algunos otros de abrir sin tener ningún control sobre todo”.

