Martha Isabel Alvarado – Historias de Diputados

.-¿Se desmorona el “Bloque del norte”?

.-Carmen Lilia, “dejó los puros rayones”

.-“Tapa-bocas” de Mario Ramos a A.Z.Z

.-El método ‘Centinela’, valiendo sorbete

Es muy probable, que en los días que están por venir, ya no se vean tan unidos los diputados locales del auto denominado “Bloque del norte”, integrado por RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL y LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, todos ellos de Morena.

Según ha trascendido, la diputada Canturosas “se bajará del barco”, “por así convenir a sus intereses”.

O sea, que no andaba tan errada la diputada local del PRI, YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, cuando desde la mismísima Tribuna del Congreso de Tamaulipas, en la sesión del 20 de mayo pasado, increpó a CARMEN LILIA CANTUROSAS.

“Por qué no vino a la sesión del 8 de abril a votar en contra del Crédito?. ¿Por qué no vino?. No lo contesta”, dijo la diputada Abdalá Carmona, dirigiéndose a la diputada Canturosas, allí presente.

“La arreglaron para no venir, no engañe a la gente”, añadió la legisladora Priista, de manera contundente.

Tras aceptar que con los 3 votos de los diputados del llamado “Bloque del Norte”, se habría frenado el Crédito, titubeante, Carmen Lilia Canturosas respondió: “Nosotros nos equivocamos, y estamos evadiendo…estamos asumiendo nuestra responsabilidad”.

“Ustedes tienen que firmar la acción de inconstitucionalidad”, les dijo la diputada Canturosas, visiblemente nerviosa, a los diputados del PRI.

Toda esta ‘esgrima verbal’ que se dio la semana pasada, en torno al Crédito que hasta por 4 mil 600 millones de pesos autorizó el Congreso de Tamaulipas al Ejecutivo Local.

Definitivamente, no hay punto de comparación entre Yahleel Abdalá y Carmen Lilia Canturosas, en cuanto a capacidad discursiva, es evidente que la Priista tiene mucho más ‘tablas’ y conocimientos.

Otra de diputados, muy buena, fue la que protagonizaron el representante del distrito 09 con cabecera en Reynosa, que contendió por el PT y luego emigró a Morena, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, y MARIO RAMOS TAMEZ, que llegó a San Lázaro por Movimiento Ciudadano, por el distrito 05, y posteriormente se unió al PAN.

“Invito al gobernador y a sus colaboradores, a que, cuando quieran información en materia de Energía, me pregunten. No es posible hacer declaraciones que puedan confundir a la comunidad”, aseveró Zertuche Zuani en un video que publicó en redes sociales.

“Soy el único diputado tamaulipeco integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados”, enfatizó Zertuche en el video.

Pero más tardó en asumirse como tal, que en contestarle el diputado Mario Ramos, diciendo: “Grabo este mensaje porque veo con sorpresa, cómo el diputado Armando Zertuche subió un video a sus redes sociales, para mentir”.

Y hablándole directamente a Zertuche Zuani (a través del video) refiere Ramos Tamez: “Diputado, se equivoca, usted no es el único tamaulipeco integrante de la Comisión de Energía, y entiendo que no esté enterado, ya que nunca lo he visto asistiendo a las reuniones de la Comisión”.

“Además, me parece infantil que, siendo el diputado de las cero iniciativas, pida que lo tomen en cuenta para decisiones en el renglón de Energía. Usted miente, cuando se siente dizque preocupado por los tamaulipecos, si realmente lo estuviera, por qué no exige y nos apoya para bajar las tarifas de la luz como ya se hizo en Tabasco”, agrega Ramos Tamez.

Y entre muchos otros cuestionamientos que endilga a Zertuche en solo dos minutos, cuestiona Mario Ramos: “Por qué va en contra de las fuentes laborales y no exige conservarlas, cuando usted viene de las filas del Partido del Trabajo”.

Vaya, vaya. ¿Será que el jovenazo Mario Ramos no sabe que los integrantes de esa familia de ‘chambistas’ tienen fama de que “son más huevones que la quijada de abajo”, como dice una frase ranchera?.

No es por intrigar, pero este “tapa-bocas” que le puso Mario Ramos a Armando Zertuche, está más bueno que los cubre-bocas ‘fifís’ que ahora recomienda el Doctor Gatell, Sub Secretario de Salud, quien primero dijo que esta medida sanitaria no servía de nada, y ahora sale a decir que siempre sí, con cara de preocupado, dado que el famoso método “Centinela”, que él promovía como una ‘maravilla’ para medir los casos de Coronavirus en México, ha probado su ineficacia.

CONTRAFUEGO: Y la méndiga curva, nada que se aplana.

Hasta la próxima.