Tianguistas y comerciantes de Victoria se suman al Plan Emergente por Covid-19

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Conscientes de la gravedad de la contingencia sanitaria por Covid-19, los líderes de los comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad, y los líderes de los tianguistas de Victoria, en una reunión con el presidente municipal, Xicoténcatl González Uresti y con Carlos Ibarra Hernández, Coordinador Jurisdiccional Victoria, de la Coepris Tamaulipas, se sumaron a las medidas del Plan Emergente del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para disminuir contagios y defunciones por Covid-19; acordaron no instalarse hasta el 18 de julio, tal como lo dispuso el Comité Estatal de Seguridad en Salud el pasado 28 de junio.

El líder de los ambulantes de la Zona Centro, Paulino Cortés, dijo en nombre de sus compañeros, estar en la mejor disposición de colaborar con las autoridades estatales y municipales, para lograr que la ciudadanía tome conciencia y también se sume a estas medidas de mitigación contra este virus, quedándose en casa y, que, si por necesidad deben salir de casa, se protejan con cubrebocas porque es obligatorio, se laven constantemente las manos o utilicen gel antibacterial y sobre todo, guarden la distancia a donde quiera que vayan.

Por su parte, Jesús Alfredo Méndez Lozada destacó que trabajarán en equipo con las autoridades, en beneficio de los ciudadanos, “porque de buena manera y de buena fe nos lo solicitan, somos gente de lucha, somos gente buena de trabajo, somos gente honesta y somos gente, sobre todo de paz, por eso estamos dispuestos a trabajar en equipo con ustedes”.

Todos los líderes de comerciantes y tianguistas, en la reunión de trabajo que sostuvieron con las autoridades, coincidieron en que su sector poblacional, está sufriendo económicamente, por la falta de responsabilidad de los ciudadanos comunes, que no toman las medidas necesarias ante el Covid, porque piensan que es un juego o un invento, o porque simplemente piensan que no pasará nada, y hacen caso omiso a las recomendaciones de las autoridades. Reconocieron que el Coronavirus no se ha ido, y que las medidas tendrán que seguir, hasta que exista la vacuna autorizada.