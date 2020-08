La Fiscalía General de Tamaulipas investiga al exdirector de Pemex, Emiio N, implicado en sobornos millonarios a la empresa Odebrecht, la justificación son declaraciones y evidencias muy claras de que algunos cientos de miles de dólares fueron encausados a la campaña del finado Rodolfo Torre Cantú.

Más que el asunto jurídico el tema debe tener preocupados a muchos personajes de la política nacional, el primero Emilio N. quien si pensaba que quedaría libre por traicionar a sus excompañeros de partido con los de Morena ahora no debe estar tan seguro y, los otros preocupados, deben ser los que tuvieron la idea de pactar con el ex director de Pemex ya que ahora saben que tendrán que entregar mucha de la información a la Fiscalía de Tamaulipas con los efectos políticos y judiciales que eso implique.

Pareciera que las Fiscalía General de Tamaulipas y la General de la República tuvieran un enemigo común como vendría siendo la clase política del PRI de antes pero no es tan sencillo, la realidad es que si hay implicados que no se quiera fueran tocados ni con el pétalo de una investigación por tener ya nexos con la Cuarta T pues igual se verán en aprietos, lo quieran o no.

Por una parte, la competencia de ambas fiscalías conviene a los mexicanos, ya que se garantizará que no haya impunidad en el caso o, por lo menos, que de llegar a acuerdos se exhiban todos los nombres de los implicados y estos regresen los dinero que se hubieran llevado y eran propiedad de los tamaulipecos o de los mexicanos.

Claro es, entre los más preocupado de todos debe estar el exgobernador Egidio Torre ya que en las primeras declaraciones se observa que cumplió los compromisos pactados por ese recurso que llegó a la campaña.

Habrá, desde luego, que deslindar responsabilidades, saber quienes son realmente culpables de lo que paso, si se puede comprobar que llegó el dinero y cómo fue que se cumplió el compromiso por el mismo, quizá se logre si se violentaron leyes para hacer contratos con la empresa brasileña o sus asociadas porque eso obviamente dejó huellas.

Le insisto, de todo, los beneficiados seremos los espectadores, habrá material para saber quienes ya no merecen más la confianza de México, eventualmente también nos podríamos beneficiar si se logran recuperar recursos que sean invertidos en lo urgente y, definitivamente, los más perjudicados son Emilio, sus cómplices, el exgobernador Tamaulipeco Egidio N. y los nuevos miembros de la Cuarta T que creían que nunca los iba a alcanzar la justicia nomás porque se han cambiado de camiseta.

Emilio N. dejó de ser un trofeo exclusivo de la Cuarta T que hizo el trabajo difícil, el de llamarlo a cuentas, aunque luego hayan pactado con él, ahora también otros gobiernos estatales podrán ver parte del caso y, seguramente, acalambrarán a más de uno.

Le aseguro, en este momento, que a muchos de los mencionados y a otros implicados que están en lo oscurito o protegidos por cuestiones políticas ya les entró la temblorina porque nunca imaginaron que un caso que presuntamente estaba bien planchadito y hasta medido en tiempos políticos y sociales se les fuera a salir de las manos, más aún, ojalá o estén confiados de que solo la Fiscalía de Tamaulipas procederá de esa forma, no dude que en otros Estados actúen en forma similar y por una simple razón, defensa propia, proteger sus intereses y que no se les vayan a ir encima pretendiéndolos hacer cómplices…

CAPACITA UAT A MAESTROS… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, dio inicio al segundo bloque del curso taller “Diseño Instruccional y Desarrollo de Objetos de Aprendizaje” impartido a docentes mediante la plataforma de Microsoft Teams.

En la apertura de los trabajos, el Rector destacó la importancia de continuar fortaleciendo esta capacitación para el ciclo escolar que dará inicio el próximo 24 de agosto en la modalidad a distancia.

“El inicio del ciclo escolar está señalado para el 24 de agosto, y en este caso como ya se decidió con anticipación será a distancia” dijo el Ing. Suárez Fernández, tras motivar a los docentes universitarios a seguirse preparando como lo han hecho a través de esta capacitación.

Este segundo bloque lleva por tema central “Construyendo entornos de aprendizajes virtuales” en el que se abordan aspectos pedagógicos del diseño instruccional en herramientas tecnológicas, concepción de ambientes de aprendizaje y entornos de ambientes virtuales.

El objetivo principal del curso organizado por la Secretaría Académica de la UAT, es revisar los conceptos de ambientes virtuales de aprendizaje, distinguir los aspectos pedagógicos del diseño Instruccional en herramientas tecnológicas y el diseño, desarrollo e integración de la Unidad de enseñanza aprendizaje e impartición de cátedra, orientada a la modalidad mixta, con opción educativa en línea.

En el inicio de actividades se impartieron los temas: Entornos virtuales de aprendizaje y Concepción de ambientes virtuales de aprendizaje; Diseño de interfaz y propuesta didáctica; Fases y etapas del modelo instruccional; La virtualidad en los ambientes de aprendizaje; La mediación cognitiva impartido así como la cápsula tecnológica; Despliegue de estructuras para clases en Teams Periodo 2020-3.

De esta manera la UAT fortalece las habilidades pedagógicas del profesor universitario con el propósito de facilitar el proceso de adaptación e implementación de la planeación didáctica de la Unidad de enseñanza aprendizaje e impartición de cátedra en la modalidad mixta.

PARA QUIENES PIENSAN QUE MUNICIPIOS NO PUEDEN APOYAR… El Instituto Municipal de la Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU) de Nuevo Laredo, inició la construcción de 43 viviendas, en el fraccionamiento El Progreso, y las entregará a igual número de familias en diciembre, informó el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar.

“ya tenemos llena la lista de espera de beneficiados, empezamos a hablarle a los que la conforman para actualizar datos”.

Manifestó que IMVISU ya no cuenta con viviendas disponibles para este año 2020, debido a que es alta la demanda de los ciudadanos por adquirir una casa.

“Estamos esperando la reunión del Consejo del IMVISU, para ver los planes del 2021”, comentó.

El instituto también ha entregado hasta la fecha 15 casas rehabilitadas, en las colonias Valles del Paraíso, Hacienda J. Longoria y Valles de Anáhuac y espera terminar en tres semanas con la dotación de este tipo de vivienda a familias neolaredenses

Para más información, los interesados en estos programas pueden comunicarse al teléfono 867 711 3503, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

