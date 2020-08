Martín Sánchez Treviño

La segunda ola del Covid

La República Mexicana ocupa el 4º. Lugar de los países con más fallecidos por Covid en el Continente Americano, tercero a nivel mundial solo por debajo de Brasil. Los enterados apuntan que es el resultados de la acción fallida del gobierno federal sobre la inmunidad de rebaño, cuyos resultados fueron adversos a la política mas no acciones de parte de la subsecretaria de Salud cuyo titular es pariente del Presidente de la República.

Es un indicador de la negligencia que predomina en la Secretaria de Salud de la administración federal, como principal responsable del estado deficiente de salud que hay la República Mexicana, a todas luces es notorio que el gobierno mexicano adoptó el manejo erróneo del gobierno de Estados Unidos, en una falsa ilusión de que a cambio de respaldar la campaña del magnate por la reelección en Estados Unidos el gobierno obradorista obtendría las formulas de parte de los laboratorios de ese país para frenar la pandemia.

Lo cierto es que México es de los países mas vulnerables a la pandemia, donde se ha conjugado el Covid, con el Dengue, Zika y Chinkungunya, con un resultado final de miles de fallecidos por Covid.

En las entidades más pobres es donde la enfermedad ha hecho crisis, lo mismo a ocurrido en las regiones con mayor prosperidad económica, como son Occidente donde se localiza Jalisco, Queretaro, Puebla y Mérida. Lo mismo sucede en regiones como el noreste, donde Nuevo León conserva el liderazgo empresarias, Tamaulipas hace lo propio en el rubro del intercambio comercial por las exportaciones y en la relevancia portuaria y fronteriza. Además e Coahuila donde la minería, la frontera oxigenan la economía del noreste.

Pero ni por error en las mañaneras y los ocasos informativos el gobierno mexicano responsable del estado de salud de los mexicanos ha presentado alguna propuesta para mejorar la transición de la población infectada, solo grillas baratas, fallidas sensaciones de bienestar económica y de salud es lo que la familia López presenta con mirada de desvelo a una población que ve ir el empleo de los miembros en edad productiva de su familia.

No obstante la administración federal está empeñada en construir un Tren Maya, una nueva refinería y un aeropuerto en una zona inundable. Mientras que los hospitales y clínicas de la región mexicana están colapsadas por una pandemia que se complica con apariencias de dengue Zika, Chinkungunya además de enfermedades degenerativas como la diabetes, la hipertensión y sobrepreso.

Pareciera que las autoridades de los 3 niveles de gobierno en la República Mexicana, firmaron el mismo acuerdo de los gobernantes contemporáneos para abatir los pagos de pensiones y jubilaciones cuyos sistemas están descapitalizados en el mundo, y esa es una de las explicaciones de que los gobernantes permitan el avance de la pandemia y envíen de manera simultánea un mensaje de que ese segmento de la población tiene peculiar importancia para los gobernantes, que hasta adelantaron el pago de 4 meses.

A nivel internacional han un temor fundado al Covid. Por ello se han endurecido las medidas preventivas, luego que en la segunda ola del COVID, aumento los casos en Europa y Asia lo mismo que en la primera ola. Las cifras no paran ni en China donde el reporte oficial es de 805 ml muertos, mucho menos en América y El Caribe donde, Estados Unidos conserva el liderazgo suman 238 mil muertos con 6.7 millones de contagios en continente.

Pareciera que la contingencia de salud no tiene fin, mientras que los gobernantes se quejan por la falta de recursos no cejan de hacer campaña a favor de sus partidos rancios que tienen en la miseria a más de 50 por ciento de la población mexicana. Tiempo les falta para visitar los centros médicos y hospitales, no así para pavonearse en los sectores donde los habitantes viven en emergencia.