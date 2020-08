Martha Isabel Alvarado



Qué bonita familia



.-‘Expectación’ por AMLO en Matamoros

.-Susana Prieto, ‘arenga’ a trabajadores

.-“Chito”, tendría que ‘hacer contención’

.-En DIF Reynosa, ‘privilegian’ la Familia



Ya se supo, que hay gran expectación por el evento que el Presidente LÓPEZ OBRADOR encabezará este día en Matamoros, mismo que entrañaría todo un ‘cóctel’ de situaciones.



Para la realización de dicho evento, denominado Programa de Mejoramiento Urbano, se manejan dos lugares tentativos:



Uno sería el Mercado Solidaridad ubicado en la calle 23 de febrero de la colonia del mismo nombre. Y el otro, el Deportivo Solidaridad situado en calle Golfo Pérsico 80-40, colonia El Saucito.



Sin descartar que el equipo de giras de AMLO, opte de última hora por otra sede, como suele ocurrir en las giras presidenciales.



Tampoco se sabe dónde pernoctaría el Mandatario, pero es muy probable que lo haga en Reynosa, toda vez que mañana viernes madrugaría para encabezar la Reunión del Gabinete de Seguridad (de 6:00 a 7:00 am) en las instalaciones de la Octava Zona Militar.



Con la enorme confianza que AMLO ha mostrado en las fuerzas castrenses, sería muy probable que pase la noche en la propia sede la Octava Zona, donde está programada la conferencia mañanera de este viernes, de 7:00 a 9:00 am.



Dos horas parecería mucho tiempo para una rueda de prensa. Pero vaya que hay temas del gobierno federal relacionados con Tamaulipas, entre otras, la evaluación de la llamada “Zona Libre”, que el Presidente implementó en Reynosa precisamente, en enero de 2019, la cual, dijo, alentaría el crecimiento de la economía.



Volviendo con el evento de Matamoros, ha trascendido, que la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS está convocando a trabajadores de maquiladoras de esa localidad, a fin de que se preparen para acudir al evento encabezado por AMLO, “a exigir que se agilice lo de la libertad y democratización sindical, y no quede solo en papel”.



“Usted va a llegar como miembro del SNTIS Movimiento 20-32 a buscar a sus compañeros, de hecho, usted debe ir al SNITIS, en calle España número 100 entre 14 y 16, para que se coordine, porque desde las 2:00 de la tarde van a estar en el evento, en este mercado o estadio que se encuentra ubicado a espaldas del DIF”, manifiesta Prieto Terrazas en un video que publicó en sus redes sociales.



Lo cual, nos dicen, ha puesto muy ‘nervioso’ al Secretario de Desarrollo Económico y Empleo del estado, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, en su condición de responsable político de Matamoros.



¿Será que Susana Prieto busca ‘medir fuerzas’ con el Estado, durante el desarrollo del evento?. No hay que olvidar que, aunque hoy, este tipo de eventos se llevan a cabo con menos gente, por aquello de la ‘sana distancia, los abucheos suelen estar ‘presentes’.



Sabido es, que Prieto Terrazas no hace ‘buenas migas’ con el alcalde MARIO LÓPEZ, “La Borrega”, a quien incluso ha tildado de pendejo.



En aquellas fechas en que estallaron las huelgas en diversas maquiladoras de Matamoros (enero de 2019), Prieto Terrazas, expresó públicamente:



“Ha tenido una completa desvinculación el presidente municipal con ese asunto, ha habido 45 mil trabajadores, afuera de 45 empresas, que no han recibido un solo apoyo del presidente municipal, se me hace que le ha faltado sensibilidad al presidente, yo no tengo la culpa de que pongan funcionarios tan pendejos”.



La pregunta es: ¿Cómo es que CARLOS GARCÍA, “Chito” para sus cuates, tiene ‘miedo’ de no poder hacerle ‘contención’ a las huestes de Susana Prieto?. ¿Y así quiere ‘hacer’ alcaldesa a su esposa, la diputada local IVETTE BERMEA?.



Por otro lado, el alcalde Mario López debería ser más cuidadoso en cuestiones como andar pidiendo camionetas blindadas, “para trasladar al Presidente”, como lo comentamos en nuestra entrega anterior. No vaya ser que alguien le juegue una ‘travesura’, de esas que luego salen caras.



En Reynosa, la ‘novedad’ es que el jovenazo CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTÍZ, hijo de la alcaldesa MAKI ORTIZ, le dijo a su Papá: “Quítate tú, para ponerme yo”, en la Presidencia del DIF Municipal, este 25 de agosto. Ello, con la venia del Cabildo Local.



¿Quién le tomó la Protesta de rigor al ‘nuevo’ Titular del DIF Reynosa?. Pues su mamá, quién más. ¿Será que a la alcaldesa le corre prisa de ungir a su retoño en un cargo, para llevarlo a ‘bautizar’ ante el Presidente?. Todo sea por estar en la boleta.



CONTRAFUEGO: Orgullosa de su nepotismo.

Hasta la próxima.