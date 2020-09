Martha Isabel Alvarado



Otro fracaso monumental



.-Agosto, segundo mes más violento

.-Que ya se va Durazo de la SSPYPC

.-Peralta habla de ‘siguiente encargo’

.-Aluden a Maki en “Felipe El Oscuro”



Agosto cerró como el segundo mes más violento en lo que va del año, al contabilizar 2 mil 524 homicidios dolosos, con un promedio de 81 casos al día.



Hasta ahora, marzo sigue siendo el mes más violento de 2020, con 2 mil 585 homicidios dolosos, de acuerdo a las estadísticas que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad Federal que encabeza ALFONSO DURAZO MONTAÑO.



Al tenor de estas cifras, podría decirse que la violencia no cede.



Respecto al tema de Seguridad, en su Segundo Informe, que tuvo lugar ayer, el Presidente LÓPEZ OBRADOR, aseveró:



“Estamos avanzado en el combate a la delincuencia. Hemos establecido una nueva estrategia. La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de proximidad con la población, con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados”.



“Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio”, dijo. Sin embargo, reconoció: “Solo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento, respectivamente; vinculados, estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada”.



Tal como aconteció en el sexenio anterior a cargo del Priista ENRIQUE PEÑA NIETO, en que el responsable de la Seguridad, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, incurrió en un fracaso monumental, algo muy similar sucede con el actual Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO, que no ha podido ‘aplanar la curva’ de la violencia en México.



Dícese que, en breve dejaría el cargo Durazo Montaño, para regresar al Senado de la República (¿De donde nunca debió salir?), y que su lugar sería ocupado por RICARDO PERALTA SAUCEDO, cuya renuncia a la Sub Secretaría de Gobierno adscrita a la SEGOB, se hizo pública el pasado lunes.



En un texto publicado (la tarde del lunes) en su cuenta de Twitter, manifiesta Peralta Saucedo: “Agradezco el honor y la confianza del Presidente López Obrador y de la Secretaria Olga Sánchez Cordero por la encomienda para la resolución de conflictos y garantizar la gobernabilidad de la nación”.



A lo cual agrega, en una línea aparte: “Con amor a la patria seguiré construyendo la 4-T en el siguiente encargo”, dejando entrever que le aguarda una nueva encomienda en el gabinete de AMLO. ¿Será?.



En anterior entrega comentamos, que la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, le sigue siendo fiel al ex Presidente de México FELIPE CALDERÓN, quien fuera su patrón, y que seguido le da ‘retuit’ a las publicaciones del michoacano, en sus redes sociales.



Una vez más, ORTIZ DOMÍNGUEZ aparece ‘ligada’ al ex Presidente CALDERÓN, esto, en las páginas 125 y 126 del libro “Felipe el Oscuro”, publicado recientemente por Editorial Planeta, cuya autora es la periodista y escritora argentina OLGA WORNAT.



Bajo el subtítulo “El Gineceo”, se lee: “Margarita Zavala es de amigas. Para trabajar le gusta estar rodeada de ellas y de sus familiares. Desconfiada como su marido, tiene su propia red de gobierno, su propia agenda, y sus amigas. Para ver al presidente, primero hay que pasar por el filtro de Márgara”.



“Sus amigas son fieles y por eso las premia. Todas fueron ubicadas en cargos importantes durante el sexenio. Maki Ortiz, una atractiva médica de abundante cabellera rubia, fungió como sub Secretaria de Integración y Desarrollo de la Salud y fue una de las pocas tamaulipecas con un alto cargo en el gabinete. Felipe la apoyó cuando ella quiso ser diputada y tiempo después el apoyo se hizo recíproco por parte de Maki, que lo acompañó en la campaña interna y la presidencial”.



“Felipe Calderón le pidió: ‘hacer un sistema de Salud único para todos, es decir para que la atención médica en este país sea igual para el pobre que para el más rico’. Habría que ver si tan estrecha amistad devino en efectividad. Maki había establecido una fuerte relación con Margarita en San Lázaro”.



“Es una persona que admiro, respeto y aprecio, y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa cuenta con toda mi lealtad y mi respeto, aparte de mi aprecio. Sin embargo, quiero dejar muy en claro que en ningún momento la relación personal que pueda tener yo con ellos tiene algo que ver con mi trabajo, ni con mis resultados”, fueron las palabras que, según Olga Wornat, dijo Maki Ortiz, al ser entrevistada por la revista “Contralínea”, en 2007.



