Marco A. Vázquez

Y parecía que no servían de nada…

Para quien crea que la lucha electoral el próximo año solo afectará o debería afectar a los partidos políticos déjeme decirle que está en un error, todo indica que el gobierno federal morenista castigará con menos presupuesto a las Entidades donde no se comulga con sus colores y ahí los perjudicados seremos todos.

¿Por qué lo hace?, la respuesta de Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tamaulipeco, de Madero para ser exactos, es que no sucede tal eventualidad, que se tiene que privilegiar un presupuesto público para la educación, salud y bienestar social, como otros tamaulipecos que han ocupado la misma comisión, sale con la cantaleta de que se hace todo lo posible por beneficiarnos.

Pero lo anterior lo dice un Diputado de Morena, del partido opositor al PAN que es el que tiene ahora mayoría en Tamaulipas, la versión de los azules es diametralmente opuesta y no dudan, por ejemplo, que todo se trata de un castigo o revancha política con ganas de hacer quedar mal a los gobiernos locales que se verán obligados a disminuir su programa de obras y de apoyo al campo, entre muchos otros.

Mire de que le hablo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ya adelantó que el Presupuesto federal contempla disminuir en más de 736 millones de pesos las participaciones para el Estado y los daños que causaran serán en seguridad pública, el campo y obras de vialidad, pero no solo eso, dijo que la federación ha aplicado el mismo daño durante cuatro años consecutivos, que con el PRI y ahora con Morena nos va igual, al grado que en todo ese periodo nos han quitado a los tamaulipecos casi cuatro mil millones de pesos.

Lo anterior lo dijo en una conferencia con la prensa a la que adelantó que solo la voluntad política de los Diputados federales podría cambiar la propuesta enviada por el gobierno federal, por lo menos, para ya no dañarnos más.

El gobernador afirmó que no quiere lo recursos para que los ejerza el gobierno estatal panista, que si los Diputados de Morena lo desean que solo los etiqueten los recursos para el Estado y que los ejerza el gobierno federal a través de sus delegaciones pero que no castiguen más los tamaulipecos.

Explicó que en otros años la afectación en la reducción de participaciones fue para las áreas de educación a la cual se ha visto disminuidas en más de mil 140 millones de pesos, salud a la que se ha golpeado con 343 millones y Desarrollo Rural con casi 150 millones de pesos.

Lo preocupante, después de ver los números, es que al gobierno federal lo puedan motivar los temas políticos y afecte a Tamaulipas en rubros tan importante como seguridad pública que de acuerdo a los datos que ofreció el gobernador le disminuirán 150 millones de pesos y en salud a la que le quitarán 300 millones de pesos.

Ojalá, por el bien de Tamaulipas, al final el daño sea lo menos posible, porque la crisis económica que ya padecemos y que se agudizará en los siguientes meses solo puede ser paliada con inversión pública, no hay de donde más.

Y si, realmente lo que inquieta es que todos los gobernadores que no son de Morena se manifiesten en contra de la propuesta de presupuesto, porque significa que los colores de los partidos que gobiernan los Estados han sido los preponderantes para su distribución o, por lo menos, eso parece.

Pobre México, pasan los años, los partidos en el poder y los gobiernos y parece que no cambia ni tantito, y ya lo ve, hoy, para acabarla de amolar, esos hombres y mujeres que parecían no servían para nada, los Diputados federales, son la única esperanza que tenemos, así de negro nuestro panorama, así de complicado.

DAÑOS A LA NATURALEZA PUEDEN SER CAUSA DE PANDEMIA, UAT… La investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dra. Madai Rosas Mejía, participó en el programa “ConectadODS”, que realiza por videoconferencia el Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, y se refirió a la importancia de mantener el equilibrio en los diversos ecosistemas, a través de un manejo sustentable.

La especialista en Entomología e Investigadora Nacional, dijo que el desequilibrio de los recursos naturales pone en riesgo a la humanidad, pues al afectar los ecosistemas surgen problemas globales como es la mutación del coronavirus Sars-Cov-2.

En su exposición citó como ejemplo la diversidad de especies de hormigas, el grupo de investigación con el que trabaja, y la importancia de estos insectos en el equilibrio de los ecosistemas.

“Las hormigas son muy importantes, porque incorporan nutrientes al suelo, son cientos de miles, ciudades enteras, también son polinizadoras, igual que las abejas”.

“Entonces cada organismo, cada forma de vida en nuestro planeta tiene una función, y si nosotros alteramos esa parte del ecosistema, habrá un desequilibrio ambiental, que es lo que pasa, con las especies que están en peligro de extinción o se extinguen”.

Desequilibro ambiental y Pandemia

“Un ejemplo muy importante para reflexionar, es la pandemia que vivimos actualmente, que precisamente se generó por un desequilibrio ambiental, y que no respetamos como seres humanos estar tan cerca de la vida silvestre, sin un manejo sustentable”, aseveró.

“Porque es un problema zoonótico, es decir, este virus, brincó por decirlo así, a los humanos de una especie silvestre”, acotó la Dra. Madai Rosas.

“Las especies no tienen la culpa, en realidad los humanos debemos tener más cuidado y mucho respeto para no causar este tipo de problemas, que nos está ahora afectando a todos, y si no ponemos manos a la obra, este tipo de cosas pueden seguir ocurriendo, mientras no valoremos la gran diversidad que tenemos en el planeta”, “Para ello, es necesario usar los espacios naturales de manera sustentable, es decir, que sea viable económicamente, socialmente, pero también ecológicamente, eso sería la importancia de la sustentabilidad”, puntualizó.

La Dra. Madai Rosas Mejía, es Doctora en Ecología y Manejo de Recursos Naturales con especialidad en Entomología, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y es profesora investigadora del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT. Es autora y coautora de diversos artículos científicos y capítulos de libros en el ámbito de Agroecología, Entomología Agrícola, Ecología y Taxonomía de hormigas y Especies Invasoras. Es parte de un grupo de investigadores a cargo del Dr. Milán Janda, en el Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica de la ENES, Unidad Morelia, UNAM.

