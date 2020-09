Martha Isabel Alvarado



Candidatos ‘chatarra’



.-‘Se hacen garras’, aspirantes de Morena

.-Y mujeres del ONMPRI, “no cantan mal”

.-Rocket Valdez, volvió a la pelota caliente

.-‘La mala de la película’ hace de las suyas



Qué ironía, que los legisladores de Morena están enfrascados en una batalla contra la llamada ‘comida chatarra’ pero en su Partido no han podido eliminar a los políticos ‘chatarra’. ¿Qué no?.



Como ‘botón de muestra’, bastaría con citar la elección interna por la dirigencia nacional de Morena, en la que se registraron aspirantes de chile, de mole, y de manteca.



Se supone, que el Coordinador de los Senadores RICARDO MONREAL anda ‘haciendo equipo’ con el Canciller MARCELO EBRARD, y que ambos ‘comulgan’ con la idea de que el próximo Presidente del CEN de Morena, sea MARIO DELGADO CARRILLO, a su vez, coordinador de los diputados federales morenistas.



Sin embargo, en redes sociales, el suplente del Senador Monreal, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, arremete duro y macizo contra MARIO DELGADO, a quien acusa de estar buscando la dirigencia nacional de Morena, con cargo al erario, precisamente por ser presidente de la JUCOPO.



¿No le habrán enseñado a Rojas aquella ‘regla’ básica que dice: “No se vale al mismo”?.



Otro al que pone ‘pinto’, Díaz Durán en redes sociales, es al jovenazo GIBRÁN RAMÍREZ, aspirante también a la dirigencia de Morena, al que reprocha: “Con su radicalismo y estigmatización de la izquierda, espanta y aleja a las clases medias de Morena y gracias a ellas ganamos en el 2018 la Presidencia de la República”.



¿Ganamos?. Quimosabi. El que ganó la Presidencia fue AMLO.



Por otro lado, ya tenemos respuesta a la pregunta que no hace mucho planteó en su espacio el compañero y amigo LUPE DÍAZ MARTÍNEZ, autor de la columna “Desde la Capital”, diciendo: ¿Dónde está Ismael “El Rocket” Valdez?.



Lo anterior, luego de que hace algunas semanas, se manejó que el ex pitcher del equipo de béisbol “Dodgers” de Los Ángeles, buscaría la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, de donde es originario.



Al ex lanzador tamaulipeco, lo escuchamos ayer, comentando el juego entre las Rayas de Tampa Bay y los Mets de Nueva York, lo cual significa que ha vuelto a las filas de ESPN.



Por el rumbo del Partido Tricolor, se puso buena la ‘telenovela’ en la que dejaron ‘out’ a la ex diputada local COPITZY YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, quien fue designada, para un supuesto período de 4 años, al frente del Organismo Nacional de Mujeres del PRI, cargo para el cual rindió Protesta el 1 de diciembre de 2018.



Resulta que, Hernández García se enteró por las redes sociales que había sido relevada en el ONMPRI, por la candidata perdedora a la diputación local del distrito 15, OFELIA GARZA PINEDA.



“Lamento mucho esta decisión unilateral…pero a fuerza, ni los zapatos entran”, manifiesta Copitzy Yesenia en un video que publicó en Internet, y aunque no la menciona por su nombre, se sabe que la ‘autora intelectual’ de esa decisión, fue la ex diputada federal MONSERRAT ARCOS VELÁZQUEZ, que volvió a quedar como “la mala de la película”, como en aquella vieja historia que trascendió en Ciudad Madero.



Qué raro que haya fallado la buena comunicación entre paisanos que, además, suponemos buenos amigos: COPITZY HERNÁNDEZ y EDGARDO MELHEM SALINAS.



Por su parte, la diputada federal NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ deja el PAN y pide formalmente adherirse a la bancada de Morena en San Lázaro, precisamente cuando el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ha pedido a los legisladores de todos los Partidos comprometerse con Tamaulipas y procurar más recursos al estado.



¿Por qué será que, evidentemente, la diputada Alemán no se quiso comprometer ni con el PAN, que en 2018 le abrió las puertas y la hizo candidata a diputada federa, por la vía plurinominal, aún sin ser militante, ni tener carrera política?.



¡Cuántos panistas de toda la vida quisieran esas oportunidades!.



Desde hace tiempo, ha sido manifiesto el acercamiento de NOHEMÍ ALEMÁN y su esposo GILBERTO ORDOÑEZ CRISTÓBAL, con la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ. Incluso se dice que él, ahora forma parte de la cartera de Contratistas ‘consentidos’ del Municipio. ¿Por ahí va la cosa?.



CONTRAFUEGO: Temporada de caníbales.

Hasta la próxima.