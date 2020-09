Exacadémico Rodrigo Nájera pensó que lo iban a matar tras ser secuestrado

Por Roberto Aguilar Grimaldo

El cantante Rodrigo Nájera, exparticipante de “La Academia”, reveló que hace unos años fue víctima de secuestro, cuando se trasladaba a un evento, y admitió que pensó que lo iban a matar.

“Nos interceptaron hombres armados en la carretera, iban encapuchados, nos subieron a un vehículo y nos llevaron a una casa de seguridad. Fue una pesadilla de seis días”, recordó el cantante.

Durante una entrevista para anunciar un concierto de homenaje a Marco Antonio Solís “El Buki”, en transmisión digital, Nájera dio a conocer el dramático episodio que le sucedió en el año 2012.

-En tu carrera como cantante, ¿qué suceso te ha impactado más en tu vida o más fuerte que hayas vivido? Fue la pregunta que le hizo compartir la experiencia.

“Fue en el año 2012, fui víctima de secuestro en el estado de San Luis Potosí, cuando iba con otra persona rumbo a un evento altruista a cantar”, comenzó a relatar el cantante.

Los secuestradores los llevaron a una casa de seguridad, en donde los separaron, “me vendaron de los ojos, me golpearon, me tablearon, me humillaron, me amenazaron”, narró.

A Rodrigo Nájera en varias ocasiones le pusieron una pistola en la cabeza, insultándolo con amenazas de matarlo y a los tres días en un taxi lo llevaron a Ciudad Victoria, para sacar dinero del banco, “yo no podía sacar dinero allá; pedían una cantidad muy fuerte que no podía retirar”.

El conductor del taxista y dos hombres armados fueron los que lo acompañaron. Ya cuando hizo los movimientos que ellos querían lo liberaron, “me dejaron en la calle, los poquitos ahorros que había hecho los perdí de la noche a la mañana”, admitió.

En ese entonces su mamá vivía en su casa, estaba enferma, y era el temor que le hicieran daño, “gracias a Dios eso no sucedió, pero no tuve el valor de hablarles a las autoridades, me sentía muy amedrentado. Cedí y les di lo que pedían. Duró seis días de principio a fin mi pesadilla”.

¿Llegaste a pensar que podías morir?

“Claro. Pensé que me iban a matar. Primero mi miedo era morir allá en la casa de seguridad donde me tenían. Estaban drogados. Recibí patadas y cachazos. Eran insultos tras insultos que recibía y amenazas. Ya estando aquí (libre) mi temor es que fueran a matarme, a mi mamá o a mi gente”.

“Me daba después miedo subirme a un escenario, que se me fueran a aparecer. Gracias a Dios estoy vivo, estamos dando batalla todavía”.

Sin embargo, consiguió superar ese momento y ahora y a pesar de la pandemia, Nájera está listo para que este martes 29 de septiembre a las 20:00 horas, en su página de Facebook, realice un homenaje a quien llamó gigante de la canción y una leyenda viviente a Marco Antonio Solís “El Buki”.

“Decidí empezar a seguirlo mucho, en videos, en redes sociales y con uno de mis músicos, el guitarrista Paco, lo platicamos y decidimos llevar a cabo este proyecto que involucra a 16 músicos y yo”, comentó.