Martha Isabel Alvarado



Morena estrena dirigente



.-Formaliza TEPJF, a Mario Delgado

.-‘Baraja’ de ‘prospectos’ de Morena

.-Zertuche rinde hoy informe virtual

.-Cancillería…“tarde, pero sin sueño”



Por fin, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al INE, registrar a MARIO DELGADO CARRILLO y CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, como Presidente y Secretaria General del CEN de Morena, respectivamente.



Desde el sitio en que se encuentra confinado por encontrarse contagiado de Covid, Delgado Carrillo, declaró: “Con esto se ratifica también la democracia, la decisión de nuestros simpatizantes que quieren que cerremos este capítulo de una vez, para irnos con todo hacia la gran batalla electoral de 2021”.



La gran pregunta sería: ¿Verdaderamente lograrán cerrar los de Morena este tortuoso capítulo?. Estaría por verse.



Es obvio que Morena no termina de ‘nacer’ como Partido, y dejar la etapa de Movimiento, que catapultó a AMLO al Poder. Aunque los enterados dicen, que fue exactamente al revés.



Mario Delgado quiso ‘estrenarse’ como dirigente electo de Morena, lanzando un ‘obús’ contra los gobernadores de la Alianza Federalista, diciendo: “La derecha conservadora ya tiene la mirada puesta en el próximo año, por eso lanzó una minoría de gobernadores bravucones a hacer el trabajo sucio. La señal es muy clara: quieren romper y separar a México”.



“Se han agarrado del pacto fiscal como bandera para declararle la guerra al Presidente y al primer gobierno del pueblo en la historia reciente de nuestro país”, abundó.

Lo que quizá Delgado Carrillo ya no recuerda, es que los ‘malditos gobiernos neoliberales’, que según él no eran “emanados del pueblo”, a través del CONACYT, le otorgaron una Beca para estudiar en el extranjero (en Inglaterra) una Maestría en Economía.



¿Así o más acomodaticio?.



Por lo pronto, tras la formalización de Mario Delgado al frente del CEN de Morena, se va a poner muy buena la selección del candidato de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, considerada ‘la joya de la corona’ del estado, electoralmente hablando.



Con todo y que él formalmente pertenece a la bancada del PT, el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, se asume ‘apadrinado’ por MARIO DELGADO, tras hacerla de ‘chaperón’, acompañándolo durante el proceso interno.



Otros aspirantes a encabezar el próximo Ayuntamiento reynosense, de ese mismo bando: como el diputado local plurinominal RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ y el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, tienen todos sus ‘huevos’ puestos en la ‘canasta’ del Coordinador de los Senadores morenistas, RICARDO MONREAL.



Por cierto, HUMBERTO PRIETO debe estar ‘al alba’, porque en una de esas, ahora que ya anda ventilando sus aspiraciones, sale a relucir un ‘pendiente’ que su suegro, ROBERTO GARZA, se ‘olvidó’ de cubrir, en 2012, a raíz de un Contrato que celebró a nombre de su hija CLAUDIA GISELA GARZA.



El asunto, relacionado con la adquisición de un inmueble, involucra a la compañía “Propel Financial Services”, a la que Claudia Gisela pidió un préstamo en abril de 2013, que no se liquidó.



Veremos qué tal le va al diputado ARMANDO ZERTUCHE, que por fin se animó a rendir un Informe de Actividades Legislativas (este viernes 30 de octubre), él dice que es el Segundo, pero habría que recordar que el Primero decidió hacerlo en forma de cómic, mediante una pequeña publicación. Según él, para economizar.



El Informe de Zertuche será por Facebook live. ¿O sea que la pandemia le vino ‘como anillo al dedo’, por aquello de los eventos virtuales?.



A la ‘baraja’ ya mencionada de aspirantes de Morena al gobierno municipal de Reynosa, habría que añadir a la regidora CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, presunta ‘ahijada’ del súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.



En el plano nacional, según dijo ayer el Canciller MARCELO EBRARD, a través de una Nota Diplomática, siempre sí decidió el gobierno federal expresar su descontento a Estados Unidos, por la forma en que fue detenido el General SALVADOR CIENFUEGOS, el 15 de octubre pasado.



Como aquí lo anotamos, el Senado decidió no pronunciarse en torno a la detención del General Cienfuegos, según lo declaró el 16 de octubre pasado, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, RICARDO MONREAL, en un video que publicó en su cuenta de Twitter. “Seremos cautos y actuaremos con prudencia”, expresó.



Tan ‘entrón’ que es Monreal con los gobernadores antagónicos a AMLO, y con lo del General Cienfuegos, ¿a poco ‘le tembló’ ante Estados Unidos?. ¿Sí o no?.



CONTRAFUEGO: ‘Bien sabe el diablo a quién se le aparece’.

Hasta la próxima.