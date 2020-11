Marco A. Vázquez

Corretear fantasmas…

Más con ganas de hacer pelear a los de guinda que con certeza, uno de los hombres de corazón azul soltó su pronostico de que van a ganar la elección del año que viene en la gran mayoría de los puestos en disputa, afirma que por lo menos obtendrán triunfos en 35 de las 43 presidencias municipales, en 18 de los 22 distritos locales y que se llevarán hasta seis o siete distritos federales de nueve.

Obvio que sus dichos son más sueños y deseos que algo razonable o sustentado en encuestas o números, hoy por hoy los pronósticos son de una elección cerrada y con triunfos del Morena en lugares que hace un tiempo eran impensables, como Reynosa o Tampico.

El único argumento más o menos sólido que trae el aspirante a adivino, es que Morena se va a dividir como nunca luego de que se firme la coalición con el Verde y el PT ya que esos dos organismos serán los que encabecen formulas en lugares importantes, sobre todo en los municipios de más población como los antes mencionados.

Esa es una realidad, hoy por hoy no saben hasta donde será el compromiso del presidente Andrés Manuel con esos dos organismos como para revivirlos, como para darles casi respiración de boca a boca, por lo menos en Tamaulipas donde no pintan casi nada.

Pero hay otra verdad más, hoy muchos de los que aspiran a alcaldes o Diputados ni siquiera saben si los puestos que pelean estarán destinados a hombres o mujeres por aquello de la equidad de género y la coalición, las necesidades de cada organismo para cumplir con la ley, eso solo significa que efectivamente pueden andar persiguiendo puestos de elección popular a los cuales no tendrían acceso ni siquiera a ser candidatos.

A como se ven las cosas cientos de aspirantes a puestos de elección popular que se aliaron a Morena se pueden quedar sin nada, sentirse defraudados y, como siempre, correr hacía algún sitio que les garantice impunidad y presupuestos porque ha de saber que muchos estarán enojados o querrán recuperar lo invertido.

Esto otro también es una realidad, en las dirigencias estatales del PT y el Verde Ecologista de México se están relamiendo los bigotes, argumentan ser los que tienen estructura y presencia por lo que ambos partidos van a encabezar formulas en distritos federales importantes, en Presidencias municipales importantes y hasta en distritos locales, algo más, que se van a llevar buen número de regidores y diputados plurinominales porque en automático les caerán los votos.

La verdad es que tampoco en esos partidos tienen nada seguro, ni siquiera la coalición sin la cual se reducen casi a nada, pero andan vendiendo espejitos y hay quien se los está comprando, existen ingenuos que no saben que lo único que quieren los dueños de esos organismos es quien les acerque votos que posteriormente se transformen en prerrogativas, regidurías y una que otra diputación local o federal pluris, dependiendo hasta donde llegue su buena suerte que no su trabajo.

Así las cosas, no es una realidad que el PAN tenga seguro algo para la próxima elección, de hecho en la gran mayoría de los municipios la gente anda enojada con sus autoridades locales, pero también es una gran verdad que los otros andan peor, enojados entre ellos y, efectivamente, ilusionados correteando fantasmas, persiguiendo puestos de elección popular para los cuales quizá no tengan ni oportunidad de competir y eso, créalo, les va a generar mucha frustración y enojo que pueden capitalizar los azules o por lo menos para que no les haga mucho daño a la hora de contar votos.

PROFUNDIZA UAT ESTUDIO PARA EL DESARROLLO LOCAL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha el Seminario Web Internacional “Desafíos del Desarrollo Local y Capital Territorial en Tiempos del COVID-19”.

El evento se lleva a cabo dentro del proyecto “Universitarios para Trascender”, que busca atender problemas prioritarios mediante el diseño e implementación de proyectos que generen bienestar en la comunidad e impulsen el desarrollo local en la entidad, destacando el compromiso de la UAT como agente de cambio con sentido de responsabilidad social.

En representación del Rector de la UAT, Ing. José Andrés Suárez Fernández, hizo la declaratoria inaugural la Secretaria Académica, Dra. Rosa Issel Acosta González, quien resaltó la importancia de impulsar este seminario internacional, que es impartido por la vía virtual con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Centro para la Cooperación Internacional de Trento, Italia.

El programa de conferencias inició con la participación de la Dra. Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de la Universidad del Valle de Atemajac Campus La Piedad, en el estado de Michoacán, México.

Detalló en su exposición la implementación del Programa de Desarrollo Económico y Competitividad territorial para las MiPyMes en la Cuenca Occidental de Lerma (PRODECOL), que está bajo su dirección, y del que dijo, integra a tres municipios de tres entidades federativas distintas, con la iniciativa privada, las cámaras y asociaciones de productores y el sector académico.

Cabe destacar que el seminario consta de 5 módulos a realizar del 3 de noviembre al 9 de diciembre mediante la plataforma e-Learning, abarcando 30 horas activas para su acreditación.

De igual manera durante el curso se realizará un webinar de intercambio de experiencias entre los participantes de Trento (Italia) con los de Tamaulipas (México).

Se abordarán temas como: Desarrollo Local y Capital Territorial, construyendo dinámicas de resiliencia frente a los cambios estructurales; Economía e innovación territorial en tiempos de Covid-19; Los objetivos de desarrollo sostenible y el desafío de la sostenibilidad en el desarrollo local; Cohesión social y políticas públicas; y El papel de las redes colaborativas en el desarrollo local.

El webinar de apertura contó con las exposiciones de Paolo Rosso, analista de políticas del centro OCDE de Trento; y de José Enrique Garcilazo, jefe adjunto de la división de la OCDE CFE.

Así mismo, a lo largo del curso se contará con la participación de ponentes como, la Dra. Brenda Lía Chávez Cosomalon, de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión, de Lima Perú; la Mtra. Romanette Aguilera García, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de la región Bio Bio, Chile; y el Dr. Mario Enrique Vargas Sáenz, director del EAFIT social de Medellín, Colombia

