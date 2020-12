Martha Isabel Alvarado



Al enterarnos de que alguien llevó Internet gratuito a un populoso sector de Reynosa, mediante la instalación de una antena de telecomunicaciones, casi dimos por hecho que el autor de dicho beneficio, o por lo menos el gestor, habría sido el Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, a propósito de que visitaría Tamaulipas el fin de semana.



Bajo la lógica de que la RTC está vinculada estrechamente con el ramo de las comunicaciones, y de que González Valderrama quiere ‘ganarse’ a los tamaulipecos para ‘buscar’ la gubernatura, pensamos que, por fin le había ‘dado al clavo’, apoyando a niños y jóvenes del estado, hoy que la educación se imparte de manera virtual.



Pero fallamos en nuestra ‘apreciación’. El que mandó instalar la torre de comunicaciones en la colonia “Las Delicias”, a fin de que varios miles de estudiantes tengan señal gratuita de Internet, fue el ex pitcher de Ligas Mayores, JAIME GARCÍA, en coordinación con el Club Rotario de Reynosa y el Sistema DIF local.



El que fuera lanzador de Los Cardenales de San Luis, al ofrecer este importante apoyo a los niños y jóvenes, habló brevemente de buscar “impactar sus vidas, en la educación de la escuela, pero también en sus vidas personales, y que aprendan a soñar, a desarrollar sus mentes, a crear, a capacitarse y a irse por el camino del bien”.



Por cuanto hace a González Valderrama, efectivamente, sí tuvo agenda el fin de semana en Tamaulipas, estuvo en Ciudad Victoria, donde ‘presumió’ (en redes sociales) que comió Taquitos de “La Estación”. ¿Esos son sus ‘márgenes de maniobra’, como funcionario de la “4-T”?.



Qué bueno que “Jaimito” García, no necesita de guajes para nadar.



Caímos en la cuenta de que Rodolfo González venía en plan muy ‘diplomático’ en su visita a Victoria, porque lo mismo quiso ‘hacerle los honores’ al abogado LUIS TORRE ALIYÁN, que a EDUARDO GATTÁS, ambos, ‘tiradores’ a la candidatura de Morena a la alcaldía, y, por lo tanto, rivales políticos. Obviamente, se reunió con ellos por separado.



Los dos, Torre y Gattás, publicaron fotos de actividades en compañía de González Valderrama, pero en ninguna de ellas mostraron la unidad que tanto pregona el nuevo dirigente de Morena, MARIO DELGADO.



Incluso se cambió de ropa el titular de RTC para ir con cada uno de estos aspirantes, y en el caso de Torre Aliyán, incluso usó el cubrebocas de las grecas tamaulipecas, que ha puesto ‘de moda’ el Síndico del Ayuntamiento de Victoria.



Que no vea AMLO a González Valderrama usando cubrebocas, porque capaz que lo ‘excomulga’ de la “4-T”, y lo deja todavía más ‘helado’ de lo que está: buscando ‘debutar’ en la política tamaulipeca a sus 64 años de edad, con el ‘anhelo’ de ser gobernador en el bolsillo, sin al menos una regiduría en su haber.



Cualquiera diría, que se lo lleva ‘de calle’, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO que, a sus 48 años de edad, ha sido Diputado Local, alcalde interino de Ciudad Madero (en 2007), y actualmente diputado federal, Presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, y operador muy cercano al dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO. ¿Así o más?.



Para que no se diga que él no ‘ayuda’ a los jóvenes, sin llegar al ‘extremo’ de instalar una torre para que tengan internet gratuito, es el diputado federal del PT, aliado de Morena, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI quien, a través de su página de Facebook, los ‘exhorta’ a que hagan el esfuerzo de leer “El Principito”, diciendo:

“A lo largo de mi vida profesional ha sido un referente el libro de “El Principito”, porque habla del amor, de la pasión, habla del cariño, del respeto, de la tolerancia, del liderazgo, en muy pocas hojas”.



Promete Zertuche Zuani, ‘generosamente’: “En mi página vamos a publicar donde podemos tener también el libro digital, para que puedan leerlo y que nos ayude en estos tiempos tan importantes que estamos viviendo”. ¿Será?.



Por su parte, los 10 gobernadores panistas adheridos a la GOAN, se reunirán mañana miércoles en Tamaulipas, concretamente en Ciudad Victoria, para hablar sobre la compra de vacunas contra el Coronavirus, tema en que el gobernador anfitrión, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ha sido uno de los primeros en pronunciarse. La sede del encuentro será el Museo Tamux.



Finalmente anotaremos que, el CEN de Morena ‘bateó’ las aspiraciones de DULCE SILVA (esposa del Coordinador de Política y Gobierno de la “4-T”, CÉSAR YÁNEZ), toda vez que su Presidente, MARIO DELGADO, anunció ayer que la candidata de ese Partido al gobierno de Tlaxcala, será LORENA CUÉLLAR CISNEROS, hasta hace poco, ‘súper delegada’ del gobierno federal. Otro ‘revés’, al fiel ‘escudero’ de AMLO.



