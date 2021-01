Martha Isabel Alvarado



Apenitas





.-La elección de Matamoros, una ‘capirotada’

.-Mónica García González, se vestiría de azul

.-A los de Morena, “se les queman los sesos”

.-Discurso de Nora y “La Borrega”, ‘pa’l perro’



No es por intrigar, pero el dirigente del CEN de Morena, MARIO DELGADO, debe hacer algo por mejorar el discurso y las ideas de sus virtuales candidatos de Tamaulipas, ya que algunos de ellos, francamente dan pena ajena.



Por ejemplo, tenemos el caso de la Maestra NORA HILDA DE LOS REYES, que se hace ‘promoción’ en redes sociales, hablando de “3 razones” por las cuales ella sería la mejor opción para la candidatura de Morena a la diputación federal del Distrito 05 con sede en Victoria.



Ahí les van:



‘Razón’ número 1.“Ser militante de izquierda de toda la vida, desde los tiempos en que era muy difícil expresar simpatía por las causas justas”.



¿De toda la vida?. Según los registros del IETAM, la señora De los Reyes fue candidata del PRI a la alcaldía de Villa de Casas, en 2016.



‘Razón’ número 2.-“Es Maestra de Profesión”.



¿Y?. En Tamaulipas hay miles de Maestros con verdadera vocación, dedicados al noble oficio de enseñar, no atenidos a ‘triunfar’ en la grilla.



Con la ‘Razón’ 3 de Nora Hilda, vaya que se ‘quemaron los sesos’, ella, o quien la haya planteado. Dice: “Fue la candidata de Morena a Diputada Local más votada en el 2019. Obtuvo 35 por ciento más que el promedio”.



Quizá esa ‘razón’ sería un buen ‘gancho’ promocional, pero resulta que, en 2019, ni con ese 35 por ciento más de votos que sus compañeros, le alcanzó a la señora De los Reyes para ganar la curul del Distrito 14, misma que quedó en manos del PAN y su entonces candidata, la novata PILAR GÓMEZ, que actualmente cobra como alcaldesa sustituta de Ciudad Victoria.



Otro (pre) candidato de Morena que tampoco trae buen ‘rollo’, sería el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, en este caso, aspirante a la reelección.



En entrevista que le hizo Televisa Noreste, el 6 de enero, López Hernández, al ser cuestionado sobre lo que necesitaría Matamoros, contestó diciendo: “Requerimos una palabra mágica: continuidad”.



Y aseguró que, de haberla, Matamoros podría ser “un municipio prototipo”. ¿O sea que, desde el asiento de Titular del Ayuntamiento, “La Borrega” pide a los ciudadanos, a través de las cámaras, que le den el voto?. ¿O cómo?.



¡Aguas!. Sus adversarios podrían demandar “piso parejo”.



Llamó la atención que, en la entrevista de referencia, la respuesta de López Hernández en torno a dos temas totalmente distintos: La pandemia del Covid y la basura, fuera la misma: “Está controlado”.



Lo cierto es que, ni una cosa, ni la otra. Matamoros se ha disputado con Reynosa el Primer lugar de contagios y defunciones, casi desde que inició la pandemia. Y en materia de limpieza pública, ha relevado un par de veces al responsable del área, y sigue el ‘cochinero’.



Tal vez por eso anda tan animada la diputada local IVETTE BERMEA VÁZQUEZ, que en 2019 ganó la curul del distrito 12, por cierto muy apenas, con diferencia de escasos 246 votos, a su oponente de Morena, ELIUD PÉREZ, “El Mago”.



Probablemente, Bermea Vázquez le ‘apuesta’ a que “La Borrega” está muy apenitas, y a que su compañera de fórmula para la diputación federal del distrito 04, sería una empresaria y ex funcionaria estatal muy apreciada en Matamoros, que ya fue diputada local, de 2016 a 2019, por el PRI: MÓNICA GARCÍA GONZÁLEZ, según ha trascendido. Pero aún así, no parece fácil.



Suponemos que, dinero no le faltaría a Ivette Bermea para ‘hacer campaña’, ya que la empresa de su marido, “CHITO” GARCÍA, “Despachos Aduaneros Garber, S.C.”, es de las más prósperas de Nuevo Laredo.



En esa ‘capirotada’ que es Matamoros, el hermano de Mónica, RAÚL CÉSAR GARCÍA GONZÁLEZ, sería candidato ‘independiente’ a la presidencia municipal.



En nuestra siguiente entrega, comentaremos sobre el mitin al que convocó en la plaza “Miguel Hidalgo” de Matamoros, la abogada SUSANA PRIETO. A través de las redes sociales, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, al hacer el llamado a los obreros, ella recalcó sobre el punto de reunión: “En mi plaza, porque hay que recordar que a esa plaza ha ido a verme más gente que al propio Andrés Manuel López Obrador”. ¡Órale!.



Finalmente, desde este espacio enviamos una felicitación doble, al buen amigo JOSÉ LUIS CASTILLO GUTIÉRREZ: por su reciente cumpleaños, además de que está celebrando la vida, tras haber superado al Covid.



CONTRAFUEGO: A unos les falta discurso; a otros les sobra ‘malquerencia’.

Hasta la próxima.