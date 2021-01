Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

‘GUASON’ CON PERMISO PARA REPARTIR

*** Cachorro espera las listas

*** ‘Jotaerre’ detrás de Roxana

*** ¿Y dónde anda Américo?

*** Muy criminal abandono

*** Pelean morenos en Laredo

Cd. Victoria.- El tiempo se nos cargó de súbito, las prisas nos ganaron, de modo que, sin mayores pretextos ni ambages, vayámonos directitos a la

CHISMOGRAFÍA: Pues nada, que con la supuesta confianza que le tienen en Palacio Nacional, el cuatacho de ‘El Peje’ se siente con las ínfulas para andar repartiendo candidaturas de Morena a diestra y siniestra.

Lo mismo para diputados federales, locales y alcaldes.

Un caso concreto es el del capitalino LALO GATTÁS BÁEZ, de quien dice ya le aseguró la estafeta guinda para que sea el candidato a ganar para la ‘izquierda’ por vez primera la capital de Tamaulipas.

Digo, cuando esa posibilidad se la ha ganado el jovenazo GATTÁS desde hace muchos meses, a pulso, con trabajo constante.

Habrá que ver lo que piensan en el CEN de Morena.

La referencia es al ex oficial Mayor, que no lo fue ni en Educación ni en Gobernación, HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA GONZÁLEZ.

Con esa labia que se le reconoce, envuelve a propios y extraños y a muchos convence de que trae la égida pejiana para convertir sapos en príncipes.

Por supuesto, incautos los hay por todos lados.

De la misma manera trata de persuadir en Río Bravo que puede convertir al ‘Calabazo’ HÉCTOR VILLEGAS en el caballo negro por la sucesión de CARLOS ULIVARRI LÓPEZ en la alcaldía.

Desde los círculos más cercanos al ‘Guasón’ se esparce la versión de que para descarrilar la de por sí difícil reelección del alcalde ULIVARRI se está echando mano nada menos que del ‘Jotaerre’ GÓMEZ LEAL, quien estaría detrás de la diputada local azul ROXANA GÓMEZ.

Ésta a su vez se queja porque el secretario General de Gobierno le echa encima a la prensa y que ‘El Cachorro’ CANTÚ GALVÁN nomás no la recibe.

En una de ésas y, aunque se registró para ser candidato a diputado federal, salen con que JUAN DIEGO GUAJARDO les gana la jugada.

En ese sentido, reportan que RENÉ ‘El Cachorro’ CANTÚ GALVÁN, dirigente estatal del PAN, está a la espera de que la Secretaria General de Gobierno le haga llegar la lista definitiva de candidatos (y candidatas, obvio) a las titularidades en los 74 cargos (43 alcaldías, 22 curulecos locales y 9 para San Lázaro) a disputarse en nuestro Tamaulipas.

Según sus propios cuentos (perdón, cuentas) CANTÚ GALVÁN espera tenerlo en sus manos (el listado, ‘of cors’) a más tardar a media noche del domingo, para hacer los anuncios oficiales el lunes.

En buen romance, que los madrazos (es decir, los tironeos) al interior del PAN-gobierno están a peso.

Con todo y eso se da por hecho que en Nuevo Laredo la expriísta YAHLEEL ABDALA va por la alcaldía, con ENRIQUE RIVAS en el federal I y SALVADOR ROSAS para regresar al Congreso local.

Hasta ahora, aquella esquina es en la que mayor riesgo pudiera correr el PAN-gobierno, aunque esto se circunscriba a la virtual postulación de la diputada CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL

Es solo ella, con el lógico apoyo de su hermano CARLOS, exalcalde, lo que preocuparía al PAN-gobierno estatal, pues de allí en fuera, ni estructura ni apoyos económicos.

En Reynosa parece igualmente estar definida la planilla azul, con JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO a la alcaldía, GERARDO PEÑA en el federal II y MAKI ORTIZ en el IX, más JAVIER GARZA DE COSS y ALBERTO LARA repitiendo en el VI y VII locales, respectivamente, y RICARDO MORENO (dirigente local del PAN), con MIRNA CANTÚ (alcaldesa suplente) en el IV y V, también para el Congreso estatal.

En ese sentido, de la zona cañera reportan la presencia de una mano meciendo la cuna cercana a Palacio tratando de mover a NOÉ RAMOS como candidato a la alcaldía de Mante.

Algo pasó con MATEO VÁZQUEZ, que ‘El Truco’ le quitó su manto protector.

Obvio que se da por descontado que VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS será candidato a repetir en San Lázaro, con PEDRO LUIS RAMÍREZ buscando la curul local.

Por su lado, pian pianito, como no queriendo, el amigo periodista JOSÉ LUIS ZAPATA va haciendo roncha para convertirse en diputado local por esta capital.

De fuerte arraigo entre la clase deportista, en especial entre aficionados y jugadores de futbol, JOSÉ LUIS recibe manifestaciones de apoyo.

Tiene por lo menos par de ofertas partidistas para incluirlo en sus listados, y lo analiza.

Cambiando radicalmente de tema, era de esperarse el agradecimiento con que prácticamente como despedida le dedicó DONALD TRUMP a su homólogo mexicano ‘El Peje’ en su visita al Valle de Texas este martes.

Y es que, en el tema migratorio, el mexicano acató lacayunamente la instrucción del gabacho: frenar la migración centroamericana a la frontera sur gringa.

Es decir, que la Guardia Nacional mexicana haga el papel de la Border Patrol yanqui.

Con todo y que poquito antes de asumir el mandato nacional ‘El Peje’ era defensor perruno de la migración.

Y, como buen ‘amigou’ de ‘El Peje’, el deleznable TRUMP no tuvo empacho en escupir que “el presidente OBRADOR es un hombre que realmente sabe lo que pasa, que ama a su país, y también a Estados Unidos”.

Por cierto, con esa desfachatez con que ‘El Peje’ acostumbra exhibir su ignorancia o conveniencia, es el caso de situaciones que hace apenas unos meses le eran aberrantes y hoy le parecen presumibles.

Por ejemplo, en 2016 tuiteó “está tan mal la economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familias. Benditas remesas”, criticando al entonces gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Hoy, apoltronado en Palacio Nacional, no solo presume ostensiblemente que las remesas de la paisanada desde yanquilandia siguen rompiendo récords, sino que es “la principal fuente de ingresos para el país”, según el propio huésped de Palacio Nacional.

Ah, esas benditas remesas.

Por su lado y como mero dato registre usted que, de acuerdo con los que sí le entienden a eso de la agresividad del Covid-19 y su carnalito el B117, para el 6 de junio de este 2021 el número de víctimas mortales andará frisando fácilmente las 150 mil.

Drama nacional en el que, aunque les purgue a muchos, gran (ir)responsabilidad corre a cargo del gobierno federal.

Ése que a mediados del 2019 era denunciado por el despido de10 mil doctores, enfermeras y demás personal del sector salud entre los que están en los institutos nacionales del ramo, documentadas por la FSTSE de JOEL AYALA.

A ello súmele los incontables casos de médicos, enfermeras y demás personal de instituciones del sector salud que siguen ‘cayendo como moscas’ porque no se les brindan los enseres mínimos para su peligroso trabajo.

El caso es que a la hora de analizar los índices trágicos en que la prensa fifí, los malditos neoliberales y esos nefastos adversarios de la 4T incluyen la mortandad por el Covid-19 (y ahora con el B117) y los crímenes de los cárteles mafiosos, no se debe olvidar agregar otros muchos miles fallecidos por otros males no atendidos por este gobierno que, tan solo atribuibles a fallas en el sector salud, incluya otras epidemias, así como el cáncer, diabetes, el SIDA.

Por cierto, es ídem que en Tamaulipas el alto el índice de contagiados y muertos por Covid-19 y deben tener razón los muchos que acusan al gobierno de GARCÍA CABEZA DE VACA por haber rechazado que nuestro estado se incluyera en ese mamotreto llamado INSABI, pero…

Resulta que estados como Veracruz, Estado de México, Baja California o ex DF, que sí le hicieron el juego al ‘Peje’, están peor.

Concatenando temas, para lamentar el deceso del tamaulipeco DR. RAMIRO IGLESIAS LEAL, originario de Camargo, que a sus 95 años expiró este martes en el Hospital de Cardiología del ex DF.

Digresión que aprovechamos para lamentar el fallecimiento del buen amigo LIC. JAVIER PÉREZ GONZÁLEZ, catedrático de muchas generaciones en la facultad de Derecho de la UAT en esta capital.

Mientras, si no hay cambio de jugada, el duelo por la sucesión de JAIME ‘Pony’ RODRÍGUEZ en el gobierno de Nuevo León quedará entre el panista FERNANDO LARRAZABAL y la neomorena CLARA LUZ FLORES.

La dama ha sido tres veces alcaldesa de Escobedo, mientras el azul primero lo fue en San Nicolás y luego en Monterrey.

Se anuncia agarre de pronóstico reservado, con ligera ventaja para el panista.

Apoyado éste por los más poderosos empresarios regios, que harán cuanto sea necesario e invertirán lo que haya que invertir por frenar al ‘Peje’ en Nuevo León.

Veremos y diremos.

En temas de grilla, de Nuevo Laredo reportan que nada bien cayó a la diputada CARMEN LILIA CANTÚROSAS la eventual designación de su examigo HERIBERTO CANTÚ DEANDAR como prospecto a la curul federal en aquel distrito.

La hermana del exalcalde CARLOS CANTÚROSAS está virtualmente amarrada para ir por la sucesión de ENRIQUE RIVAS en la presidencia municipal.

Pero con eso de que los pleitos entre ‘izquierdistas’ son a morir, pues…

Y en el PRI se le sigue haciendo agua al dirigente estatal EDGARDO MELHEM SALINAS.

Ahora fue el caso del popular FELIPE ÁNGELES ‘Coco’ CÁRDENAS, quien este lunes presentó su renuncia a la militancia de muchos años.

Ignórase si se irá a probar suerte a otra franquicia electorera.

Presumiblemente buscará la alcaldía por el MC que regentea su medio hermano GUSTAVO.

El ahora expriísta FELIPE ÁNGELES es hermano de HÉCTOR CÁRDENAS GONZÁLEZ, exlcalde de Güemes.

E hijo, por supuesto de la leyenda JORGE CÁRDENAS GONZÁLEZ.

Finalmente, es dramático el llamado del DR. ALEJANDRO TIRADO ante el evidente descuido, deterioro y abandono en que se tiene al Hospital General de esta capital, otrora orgullo de la medicina pública en nuestro estado.

Nadie ha explicado qué es lo que ha pasado, pasó y está pasando.

Pero de que es criminal el abandono, lo es.

Porque, por las razones que usted guste, mande u ordene, resulta que para restituirlo no existe ni siquiera un proyecto… mental.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Con posibilidades o sin ellas, pero el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tiene hartos simpatizantes que lo ven como repetidor de la carrera de su señor padre.

Recuérdese que el ING. VILLARREAL GUERRA saltó de la senaduría a la sucesión del DR. EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU.

Tan solo por eso, muchos personajes y algunos grupos políticos de aquella época vieron en AMÉRICO JR. un posible candidato de Morena al relevo del panista GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y parecía que el senador VILLARREAL ANAYA se movía en ese sentido, pero…

De unos meses a la fecha, apenas se sabe del afamado cardiólogo.

Como que le pudo y mucho el asesinato de su patrocinador LUIS FUENTES, acaecido en septiembre pasado.

Digo, porque de su supuesto trabajo como delegado de Morena en Sinaloa no hay un solo reporte.

Sale… y vale.

