Martha Isabel Alvarado



Para qué adelantar vísperas





.-Carmen Lilia, ‘arma’ “acciones de gobierno”

.-Difícil escenario para Morena, en Nvo. León

.-Nohemí Alemán, ‘presente’ en CDE del PAN

.-Mujeres de la Sheinbaum, “dolor de cabeza”



Dice conocida frase: “Para hacer sopa con pollo, primero hay que tener el pollo”. Pero hay a quienes ‘se les queman las habas’, y no se aseguran de tener al plumífero, para dar curso al segundo paso.



Tal podría ser el caso de la presunta aspirante de Morena a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, que ni siquiera ha sido ungida candidata formalmente, y ya anda ‘implementando’ “acciones de gobierno”.



“Tuvimos la oportunidad de coincidir e intercambiar ideas, la pre candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales y una servidora”, publicó Carmen Lilia en Facebook.



A lo cual agregó. Ojo: “Concordamos que, debido a nuestra ubicación geográfica, debemos juntos formar una región económica sólida”.



¡Válgame Dios!. Cualquiera diría que salió muy ‘adelantada’ doña Carmen Lilia, pues todavía ni siquiera se publica la Convocatoria de Morena, en base a la cual formalizaría su aspiración de ser alcaldesa.



Para acabarla, por cuanto hace a CLARA LUZ FLORES, todo parece indicar que ella enfrentaría una férrea oposición, en su pretensión de gobernar el vecino Estado de Nuevo León.



Según ha trascendido, “El Bronco”, JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, primer gobernador sin Partido en la historia de este país, ve ‘con buenos ojos’ el proyecto de FERNANDO LARRAZÁBAL BRETÓN, que el pasado fin de semana ganó el proceso interno del PAN, y con ello la postulación para la gubernatura del estado.



Aunado lo anterior, a la presunción de que el famoso “Grupo Monterrey”, que aglutina a los empresarios más pudientes de la vecina entidad, “deshoja la margarita”, entre ‘jugársela’ con el panista LARRAZÁBAL, o con el candidato del PRI, ADRIÁN DE LA GARZA.



Que la cosa no es personal con Clara Luz, se dice en dicho entorno, que más bien se trata de impedir, a como dé lugar, la llegada de Morena, el Partido de AMLO, al gobierno de Nuevo León.



De confirmarse tales versiones, vaya que el escenario pintaría difícil para la dos veces alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, por mucho que haya logrado ‘armar’ una coalición de Morena con el PT y el PVEM, con la ayuda de un buen operador político, como es su marido, el Priista ABEL GUERRA GARZA, originario de Reynosa.



Al tenor de lo antes relatado, para que Clara Luz y Carmen Lilia pronuncien el “Sí, protesto” de rigor, en los respectivos cargos a los que aspiran, falta un buen. ¿Para qué adelantar vísperas, entonces?.



Ya que hablamos de Morena, a temprana hora de ayer circularon supuestas listas de candidatos: a las alcaldías, diputaciones federales y diputados locales de Tamaulipas, mismas que resultaron ‘fake news’.



Como ya lo hemos señalado líneas arriba, la Convocatoria que precedería a la designación de candidatos morenistas de esta entidad, aún no sale a la luz. Lo cual podría acontecer en breve.



Durante la jornada de ayer, al consultar la página de Internet del Comité Directivo Estatal del PAN, nos topamos con la novedad, de que aún aparecen en ella: NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ como parte de su bloque de diputados federales, pese a que esta señora ‘emigró’ a Morena en septiembre pasado, y lo anunció públicamente.



Asimismo, PILAR GÓMEZ LEAL, aparece en dicha Página, como parte del grupo de diputados locales panistas, aún cuando ella fue investida por el Congreso Local como alcaldesa sustituta de Ciudad Victoria, el pasado 2 de octubre. E incluso, su suplente, JUDITH MARTÍNEZ DE LEÓN, ya fue integrada a la curul del distrito LXIV.



De modo que, le sugerimos, respetuosamente, al Presidente del PAN tamaulipeco, LUIS “Cachorro” CANTÚ, que le dé una propinita a alguien, para que le actualice la Página. Suponemos que él debe andar ocupadísimo en otros menesteres.



La que “ya no halla la puerta” con sus mujeres, del Gabinete, que habrían resultado incompetentes, por decir lo menos, es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, dicho esto por la crisis que afronta su gestión en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, a cargo de FLORENCIA SERRANÍA, que salió con la ‘batea de babas’: “Yo sólo soy la Directora”.



Aunado a la ineficacia de la Fiscal o Procuradora de Justicia, ERNESTINA GODOY, que no ha podido resolver ni los casos más ‘sonados’, como el de los dos reos (del estado de Sinaloa) que se fugaron del Reclusorio Sur, en enero de 2020, utilizando una ambulancia del propio Penal. En el que, por cierto, también tuvo que ver la hoy flamante Secretaria de Seguridad Pública de la “4-T”, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, que en aquellos ayeres fungía como Secretaria de Gobierno de la CDMX.



Finalmente, desde este espacio expresamos una sincera condolencia al muy apreciado OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ, ante el sentido fallecimiento de su señora Madre, doña OFELIA. Misma que hacemos extensiva al amigo ALAN ALEXANDRE ARJONA, con un abrazo afectuoso.



