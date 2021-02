Martha Isabel Alvarado



Contemplan ajustes

.-Morena haría cambios en su ‘cartelera’

.-Que los bonos de Maki están a la baja

.-Afines a la ‘4-T’ rechazan a Macedonio

.-Congela la UIF, Cuentas de 9 personas



No hay que descartar que haya cambio de ‘pichada’ en la designación del candidato de Morena a la presidencia municipal de la capital del estado, Ciudad Victoria, cuando ya se consideraba un hecho que EDUARDO GATTÁS SÁENZ, repitiera como abanderado de esa ‘marca’.



El ex ligamayorista ISMAEL “El Rocket” VALDEZ fue visto este miércoles en las instalaciones de Palacio Nacional, y dicen que traía una sonrisa de oreja a oreja, como en sus tardes más gloriosas en “la gran carpa”.



Capaz que a “El Rocket” aún le queda ‘brazo’ para ‘ponchar’ a la candidata del PAN, PILAR GÓMEZ quien, dicho sea de paso, no es ningún dechado de popularidad y tampoco de talento.



La que anda algo ‘desesperada’ porque le están bajando los bonos, al tenor de lo que está sucediendo con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el proceso que ha emprendido la FGR, es la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ.



Y es que la alcaldesa les estaba ‘vendiendo’ a los de la “4-T”, la idea de que nomás ella podía debilitar al PAN en Tamaulipas, propiciando con ello las condiciones para un probable triunfo de Morena en las elecciones del 6 de junio.



Pero los de la “4-T” asumen, ahora, que el proceso legal relacionado con el gobernador CABEZA DE VACA sería, de suyo, desgastante para la marca PAN, de modo que ya no serían tan necesarios los ‘servicios’ de Ortiz Domínguez.

De hecho, la reunión que la alcaldesa de Reynosa tenía programada (el martes) en la Ciudad de México, con los ‘machuchones’ de Morena, se pospuso para otra ocasión.



¿Será que bajo las nuevas condiciones que privan en Tamaulipas, se moverá el tablero, y ya no iría el hijito de la alcaldesa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, como candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa?.



“Todo puede suceder”, comentan enterados del asunto.



Por otro lado, el caso del impresentable candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, FÉLIX SALGADO MACEDONIO, sigue dando de qué hablar, y no precisamente para bien.



Ahí tienen Ustedes que, un Medio Informativo cuyo fundador es afín al Presidente LÓPEZ OBRADOR, como es “SDP Noticias” de FEDERICO ARREOLA, publicó ayer una encuesta en base a la siguiente pregunta:



“¿Aprueba Usted la defensa que hace el Presidente AMLO -con base en el derecho a la presunta inocencia del imputado- a la candidatura de Félix Salgado Macedonio como contendiente por Morena a la gubernatura de Guerrero?”.



El 31.7 por ciento de las 1, 000 personas consultadas vía telefónica a nivel nacional (el 22 de febrero pasado), respondieron que “Sí”, mientras que el 63.8 por ciento dijo que “No”, y un 4.5 por ciento, que “Le da igual”.



Como se podrá observar, es generalizado el rechazo de la colectividad hacia Salgado Macedonio, presunto violador y acosador de mujeres, sobre quien pesan acusaciones formales de por lo menos 4 féminas agraviadas. ¿Y aún así, lo defiende “Cabecita de Algodón”?.



Respecto al caso Macedonio, en su conferencia mañanera de ayer, AMLO dijo que su esposa, BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, recién le explicó lo que significa la expresión “Rompa el Pacto”, con la que grupos feministas de diversos puntos de país, así como otras personalidades, le piden deponer la candidatura de Félix Salgado. “Oye, ¿qué es rompe el pacto? Explícame’ y ya me dijo: Rompe el pacto patriarcal, deja de estar apoyando a los hombres”, narró AMLO, acerca del diálogo que sostuvo con su mujer.



“¿Rompe el Pacto?. Yo ya lo estoy rompiendo, el Pacto por México (firmado en el sexenio de Peña Nieto), que era un pacto contra México”, dijo AMLO, entre risas, pese a tratarse de un tema tan serio.



Por cierto, la No Primera Dama BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, acudió a la ceremonia del 200 Aniversario de nuestra Bandera Nacional, celebrado en Iguala, Guerrero, vestida demasiado casual, con un pantalón similar a los que se usan para jugar ‘gotchas’, pese a tratarse de un evento formal. En contraste con la esposa del invitado especial, el Presidente de Argentina, ALBERTO FERNÁNDEZ, la señora MARCELA LUCHETTI, quien lució mucho más sobria, con su vestido blanco.



Finalmente anotaremos, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, congeló (este jueves) las Cuentas Bancarias de 9 personas implicadas en la Carpeta relativa al gobernador de Tamaulipas, entre ellas, las del señor JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESÉNDEZ, de JUAN FRANCISCO TAMEZ ARELLANO, y BALTASAR HIGINIO RESÉNDEZ.



Se aplazó para hoy (viernes), el asunto de la Declaración de Procedencia en la Cámara de Diputados. Habrá que estar pendientes.



