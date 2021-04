Martha Isabel Alvarado



Un apestado de la política





.-‘El Calabazo’, no pudo gestionar ni un ‘clavo’

.-Almaraz y Alfredo Cuéllar, están en la lucha

.-Monreal impulsa lo que en antes ‘satanizaba’

.-Ivette Bermea ‘toma distancia’ de su marido



No es por intrigar, pero a estas alturas, suena muy “arriesgado” el planteamiento que hace el candidato del PRI a la diputación federal del distrito 09, JONATHAN TREVIÑO ZORRILLA, un joven empresario que debuta en política en este 2021.



Refiere Treviño Zorrilla, que él no busca ganar la diputación federal para ‘brincar’ de allí a otro cargo, y dejar inconclusa su labor como legislador.



Decimos que Jonathan suena ‘arriesgado’, pues lo que más abunda, son casos que ejemplificarían todo lo contrario.



Hasta los de perfil muy bajo, como el diputado federal del PES por el distrito 03, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, mejor conocido como “El Calabazo”, tratan de aventarse un ‘triple salto’, con la ‘red protectora’ de la candidatura a otro mejor.



El caso de “El Calabazo” es triste y a la vez penoso, porque en su distrito, que deja para irse de candidato a la presidencia municipal de Río Bravo en este 2021, de algún modo, los productores agrícolas del distrito 05 confiaron en él…y no les pudo gestionar ni un ‘clavo’.



Eso sí, Villegas González los acompañaba en sus manifestaciones de protesta, de cuerpo presente y hasta llegó a levantar una pancarta.



Por cierto, la contienda de Río Bravo no será fácil para “El Calabazo”, pues se dice que su competidor del PAN, MIGUEL ANGEL ALMARAZ MALDONADO goza de aceptación entre la gente de colonias, con la que entabló contacto cuando estaba en el PRD.

Aunado a que el joven candidato del PRI, ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, de la nueva ‘hornada’, le echa muchas ganas a su proyecto de ocupar la silla donde ahora despacha CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, con la ayuda de su coach y paisano EDGARDO MELHEM SALINAS.



Por otro lado, la que le bajaría varias rayitas a su status, políticamente, es la diputada local del PAN por el distrito 04, JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ya que en este proceso electoral aspira al cargo de 5º. Regidor del Ayuntamiento de Reynosa 2021-2024, en la Planilla albiazul.



Como bien se ha de recordar, en 2018, Sánchez Jiménez fue candidata del PAN a la diputación federal del distrito 02, siendo derrotada por la candidata de la alianza “Juntos Haremos Historia”, OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, ex Priista, como le gustan a Morena.



En tanto, la también ex Priista ANA LILIA LUÉVANOS DE LOS SANTOS, va de candidata a Primer Regidor, en la Planilla del PAN que busca encabezar el próximo Cabildo de Reynosa.



¿Por qué será que le dieron mejor trato a Ana Lilia que a Juana Alicia?.



Al que le dieron tremenda ‘sacada de tapete’, fue al Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, entusiasta promotor de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada esta semana en la Cámara Alta, enfocada a crear un Registro con los datos biométricos de usuarios de teléfonos celulares.



Y es que a Monreal “se le olvidó” que, en 2010, siendo él Senador del PT, se opuso ‘rabiosamente’ a la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, el famoso Renault, impulsado por el entonces Secretario de Seguridad Pública GENARO GARCÍA LUNA, actualmente preso en Estados Unidos.



¿Qué hizo cambiar de opinión a Monreal Ávila, de manera tan radical?.

Tal vez, será que ahora decide en función de agradarle, lo más que se pueda, a la “4-T” y su líder moral, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con la esperanza de que “lo haga” candidato a la Presidencia de México en 2024.



Aunque para la sucesión presidencial falta un buen, llama la atención, una versión que ubica a Ricardo Monreal como candidato del Partido “Fuerza Social”, ‘propiedad’ de PEDRO HACES BARBA, y no de Morena. ¿Será?.



De la ley que impulsó Monreal en base a la cual se recabarían los datos biométricos de los usuarios de telefonía celular, que suman más de 120 millones, se dice que nació ‘muerta’. Tal como ocurrió en diciembre de 2020, con la llamada “Ley Banxico”, promovida también por Monreal, que tuvo que ser retirada.



En Matamoros, la candidata del PAN a la presidencia municipal, IVETTE BERMEA, ha puesto en práctica una ‘estrategia’ muy sui géneris, para ‘deslindarse’ de su marido CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, “Chito”, que en los comicios de 2018 buscó ese mismo cargo y fue derrotado por el actual alcalde de esa Heroica Ciudad, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, que obtuvo el triunfo bajo las siglas de Morena.



Bajo el entendido de que García González es un ‘lastre’ para su proyecto político, Ivette llega a una colonia y les dice a los vecinos, algo así como: “Ya se que me van a decir que mi marido es muy sangrón, pero la que voy a tratar con ustedes soy yo, y quiero servirles”. Esto, en aras de tratar de ganar simpatías. Veremos si la estrategia funciona.



“Chito” es un ‘apestado’ de la política, y su señora sufre “las de Caín”.



CONTRAFUEGO: “No tiene la culpa el indio…”.

Hasta la próxima