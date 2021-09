Desde La Capital

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.

‘EL PEJE’ ALLÁ, COMO CABEZA ACÁ

*** Cantúrosas, revancha contra Rivas

*** Maki, la de mejor bagaje por Morena

*** ‘¿Quén pompo, Américo, quén pompó?

*** Invitan a Yahleel a gabinete de Cabeza

*** ¿De qué ‘otro cártel’ habla doña Juana?

Cd. Victoria.- Virtualmente destapado como candidato del PAN a la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA en la gubernatura, hay quienes dudan de la capacidad política de ‘El Truco’ AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, argumentando que ‘sólo’ ha sido alcalde de Xico, diputado local y dos veces diputado federal.

Que se hizo cargo del CDE del PAN cuando GARCÍA CABEZA DE VACA tenía prácticamente en la bolsa la candidatura azul a la sucesión de EGIDIO TORRE CANTÚ y era ‘sólo’ cuestión de algunos amarres para asegurar su victoria sobre BALTAZAR HINOJOSA.

Así las cosas, tirios y troyanos reconocen que en los cinco años de gobierno azul en Tamaulipas, únicamente ‘El Truco’ creció en el ámbito político.

La forma de hacer política del mandatario estatal impidió a los demás secretarios intentar siquiera asomar las narices.

(Faltaría saber si tenían interés en hacerlo pero, sobre todo, si contaban con las capacidades).

Al único que le dieron oportunidades de sobra fue a GERARDO PEÑA FLORES, pero ya se saben los resultados.

Puestas así las cosas, hay que voltear la vista a los recientes relevos en el gobierno federal.

Porque si a ‘El Peje’ tampoco se le da eso de delegar funciones y absorbe para sí todas y cada una de las acciones administrativas y políticas, por fuerza hay que destacar el cambio en la Secretaría de Gobernación.

Fue lastimero el paso de OLGA SÁNCHEZ CORDERO por Bucareli, pues hizo pedazos su eventual imagen como ministra de la Corte que fue por casi dos décadas, para convertirse en un simple florero en el gabinete presidencial.

Con su regreso al Senado se parafrasearía fácilmente aquello de que fue una renuncia hartamente anunciada.

Lo interesante es que al relevo llega el tabasqueño AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien deja la gubernatura de su estado cuando no cumplía aún la mitad de su sexenio.

Es decir, ‘El Peje’ en el gabinete presidencial imita lo que GARCÍA CABEZA DE VACA aplicó en el gobierno de Tamaulipas.

Exporta de un estado tan menor como Tabasco a un amigo para controlar la política nacional.

En lo local, ‘El Truco’ aprendió bien, le dieron manga ancha y hoy es virtual contendiente a la sucesión gubernamental.

Ergo, si ‘El Peje’ aplica la misma estrategia en su gabinete, podríamos estar viendo en AUGUSTO LÓPEZ al candidato de Morena, superando a CLAUDIA SHEINBAUM, alias ‘La Corcholata’. Veremos y diremos.

CHISMOGRAFÍA: Desde Laredo, Texas reportan que quien se frota las manos es el exalcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTÚROSAS VILLARREAL.

Primero, porque su hermana CARMEN LILIA arrastró a la fórmula de Morena al triunfo (de todas, todas) en aquella esquina de la entidad, humillando así al PAN-gobierno que le había dado la espalda.

Luego, porque uno de los grandes derrotados ese domingo 6 de junio fue su examigo el traidorzuelo ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien ya se soñaba repitiendo como diputado local, como pastor congresal y eventualmente hasta como ‘caballo negro’ del PAN en la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA.

La traición no paga (repetiría la abuela Trine) y hoy tienen los CANTÚROSAS VILLARREAL toda la información y tiempo del mundo para sacarse la espina.

Recuérdese que CARLOS no habría tenido que autoexiliarse en Laredo si su examigo RIVAS no se hubiera echado en brazos del PAN-gobierno estatal. Salió al aire.

Por cierto, si alguien se traga el cuento de que JULIO SCHERER JR. abandona el gabinete federal porque regresa a la abogacía, debe ser muy, muy ingenuo.

Lo cierto es que ‘El Peje’ hizo soberano berrinche la tarde del martes porque su aborrecido Reforma le exhibió la renuncia de SCHERER JR. y con ello quitó reflectores al ‘día del Presidente’.

En ese sentido, ‘El Peje’ tiene razón al encabronarse, pues es la enésima filtración de información desde el ‘grupo ultracompacto’.

Al respecto, lució tonto (por no ser groseros) el vocero presidencial JESÚS RAMÍREZ al tratar de desmentir lo que era un hecho. Así ha de haber estado la ped… (perdón, regañiza).

Por cierto, que haya sido el propio ‘Peje’ quien pida a secuestradores de agentes de la Guardia Nacional secuestrados que los liberen, sólo en México se ve, pero…

Qué se puede esperar de quien ve en el incremento de remesas que la paisanada envía desde el extranjero a sus familiares como un éxito gubernamental.

Y, si, es el mismo babalú que aplaude cuando el dólar cuesta más, ‘porque el peso se fortalece’.

Mientras tanto, más que interesante el listado de personajes a los que el virtual próximo pastor congresal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI encomienda la entrega- recepción del Poder legislativo, a saber:

Van HÉCTOR PAVEL MELLADO, FRANCISCO HERNÁNDEZ MONTEMAYOR, AUSENCIO CERVANTES, RICARDO PÉREZ CÁRDENAS y JORGE CONTRERAS CHÍO.

También, ENRIQUE ÁVILA VELÁZQUEZ, IGNACIO GUERRERO DORIA, IVÁN GÓMEZ CAVAZOS y ALEJANDRO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ.

También como mero breviario cultural registre que en la legislatura que recién inició el pasado miércoles 1 de septiembre está incorporado como diputado federal plurinominal el exdirigente nacional de la CNC, AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, de ‘apenas’ 92 años.

Fue secretario de la Reforma Agraria, diputado local, senador.

Por cierto, si Morena hace una severa revisión al capital político de cada uno de sus ya 11 (¡¡sí, once!!) prospectos al gobierno estatal, quizá la mejor evaluada sería la aún alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ.

Cuestión de ver que, pese al hostigamiento político, cierra su quinquenio (‘trienios’ de 2 y 3 años consecutivos) con velas desplegadas.

No solo impu$$o a su hijo MAKITO como candidato de Morena a su propia sucesión y con ello la posibilidad de alargar su cacicazgo local a 11 años, sino que lo hizo desplazando a todos y cada uno de los grupos políticos, propios y extraños.

También masacró al candidato del PAN, JESUS MARÍA ‘Chuma’ MORENO, pese al apoyo político y económico presumido.

Hizo además MAKI cera y pabilo de las aspiraciones del hoy diputado federal GERARDO PEÑA, quien deberá conformarse con un nuevo premio ‘de chiripa’ y lamentar que no haya gubernaturas plurinominales.

También a MAKI se debe que Morena se haya alzado con las dos diputaciones federales de cabecera en Reynosa, así como con cuatro de las 16 curules de mayoría que los guindas ocuparán en la inminente legislatura local.

Agréguele a ello su más que espléndida relación con eso que llaman ‘poderes fácticos’ y el harto titipuchal de lana que no deja de presumir

Lástima (para ella, ‘of cors’) que la aduana en el corazón de ‘El Peje’ luzca infranqueable.

Por cierto, hasta los más calenturientos simpatizantes del senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se sorprenden con el fuerte impulso que ha dado a su campaña para ser candidato de Morena a la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Al menos en lo mediático el gasto se nota algo exagerado.

Por supuesto, no falta la clásica pregunta: ¿Quén pompó?

Especialmente, si recordamos que uno de sus primeros financiadores fue LUIS MIGUEL FUENTES, extesorero de LETICIA SALAZAR en la alcaldía de Matamoros y a quien hace casi un año mandaron a mejor vida.

Mientras, definidas las votaciones que cada franquicia electorera consiguió el pasado 6 de junio, las curules plurinominales (14) en el Congreso local, quedan distribuidas de la siguiente manera:

El mayor beneficiado, como segunda fuerza electorera, fue el PAN, con siete, que quedan en manos de LUIS RENÉ ‘Cacharro’ CANTÚ, MARINA RAMÍREZ ANDRADE, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, EDITH FLORES CANTÚ, SANDRA LUZ GUAJARDO (exsenadora suplente del hoy gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA), LINDA MIREYA GONZÁLEZ ZÚÑIGA y ÁNGEL DE JESÚS COVARRUBIAS.

Su alta votación y control de la cámara le da a Morena 4 pluris para ÚRSULA SALAZAR MOJICA, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI (quien será el pastor del Congreso), NANCY RUIZ MARTÍNEZ y JAVIER VILLARREAL TERÁN (exalcalde de Mante).

El PRI repite con una micro bancada de 2 que ocuparán EDGARDO MELHEM y ALEJANDRA CÁRDENAS.

El MC mereció una de chiripa y hará de nuevo diputado a GUSTAVO CÁRDENAS.

Si el lector pone atención, tres dirigentes de franquicia electorera agandallaron curul pluri: LUIS RENÉ CANTÚ, EDGARDO MELHEM y GUSTAVO CÁRDENAS.

De la misma manera, notará el amable lector que no aparece en las pluris azules el jaibo EDMUNDO MARÓN MANZUR y el ribereño JUAN ÁNGEL IBARRA, anotados en los listados originales del PAN.

El asunto es que MARÓN MANZUR ganó su curul de mayoría en Tampico, mientras que a JUAN ÁNGEL lo desenlistaron de último minuto.

Mientras, sigue sin aplicarse la renuncia que desde bastante presentó RÓMULO GARZA MARTÍNEZ a la titularidad de la SeBien estatal.

Como nos la sabemos, se está a la espera de que termine la actual legislatura local, pues varios diputados salientes serán acomodados en el gabinete.

El mismo chismeante nos asegura que ese lugar está reservado para la expastora tricolor YAHLEEL ABDALÁ, considerando prácticamente desestimada la impugnación a su derrota ante CARMEN LILIA CANTÚROSAS.

Lo que sí se da por seguro es que el ya casi exdiputado ARTURO SOTO ALEMÁN irá a una subsecretaría en esa dependencia. Veremos y diremos.

Finalmente, es bueno saber que la eventual campaña del aún secretario General de Gobierno AUGUSTO ‘El Truco’ VERÁSTEGUI OSTOS descansa, en lo político, en el PAN-gobierno (aunque no necesariamente en ‘El Cacharro’ RENÉ CANTÚ GALVÁN, increíblemente aún dirigente (líder es otra cosa) estatal de la franquicia electorera en el Poder estatal.

Lo electoral lo tiene encomendado ‘El Truco’ a PEDRO SILVA RODRÍGUEZ, quien ha dado sobradas muestras de su eficiencia como operador en ese ramo.

Mientras que el hombre fuerte del también exalcalde de Xico para cuestión de los pesos y centavos lo es CARLOS SALAZAR, del meritito Jiménez. Salió al aire.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿A qué exactamente se refiere la dos veces exdiputada local y hoy devaluada a regidora electa (plurinominal, claro) para el ayuntamiento de Reynosa JUANA SÁNCHEZ cuando, temerosa del (su) futuro familiar inmediato, contesta a bote pronto: ‘a’i viene el otro cártel’?

Sale… y vale.