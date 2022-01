Martha Isabel Alvarado



Ver para Creer



.-Rechazan en el MC, darle ‘posada’ a Maki

.-AMLO, solo ‘metió mano’ en caso Oaxaca

.-¿Por qué El Guasón no y Salomón Jara sí?

.-¿’El Truco’ o Ismael CDV, la carta del PAN?



Aunque ya pasó diciembre con los festejos típicos de la temporada, los del Partido Movimiento Ciudadano ya salieron a decir que no le darían “posada” a la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ.



El encargado de hacerlo, fue el ex Senador y actual diputado local plurinominal, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, quien manifestó que su Partido ya realizó en tiempo y forma el registro de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ como su pre candidato a la gubernatura, y no hay intenciones de hacer un cambio.



A los del MC, a estas alturas, les debe haber quedado muy claro que, si Maki Ortiz dejó de ser un problema en el PAN para convertirse en un problema en Morena, no tendría por qué no serlo para ellos.



Con lo buena que es Maki Ortiz para “soltar billetes” a cambio de candidaturas (obviamente, el de sus ‘patrocinadores’), se infiere que esta vez se equivocó, pues en vez de ‘comprar’ a MARIO DELGADO, le hubiera ‘apostado’ ($) al proyecto de CLAUDIA SHEINBAUM.



Dicho lo cual, porque a final de cuentas, como lo anotamos en nuestra anterior entrega, las decisiones de las candidaturas de Morena para los estados donde habrá elecciones el 5 de junio próximo, estuvieron ‘permeadas’ por la opinión de la jefa de gobierno de CDMX.



Qué ironía que Maki Ortiz, que navega con la bandera de “Ya nos toca”, según ella para “empoderar” al sector femenil, no haya visto venir a otra mujer poderosa (la Sheinbaum) que fue la que la empinó.

Según nos cuenta una fuente enterada del asunto, la única de las 6 candidaturas de Morena puestas sobre la mesa de la Comisión de Elecciones, que no pasó por la ‘bendición’ de la Sheinbaum, fue la de Oaxaca, que recayó en el Senador SALOMÓN JARA CRUZ quien, por cierto, repite el numerito, pues ya contendió por la gubernatura en 2016, y perdió ante el Priista ALEJANDRO MURAT HINOJOSA.



El ‘dinosaurio’ JOSÉ MURAT CASAB, de 72 años de edad (gobernador de Oaxaca de 1998 a 2004), es considerado uno de los “duros” del PRI. Sin embargo, su retoño Alejandro, el actual mandatario estatal, se ha puesto de lo más ‘blandito’ con AMLO y la “4-T”, de lo cual se infiere que estaría dispuesto a ‘entregar la plaza’.



De modo tal, que lo más seguro es que no prospere la impugnación de la Senadora SUSANA HARP, quien ya se veía como candidata de Morena e incluso como gobernadora de Oaxaca. Ella es sobrina del magnate ALFREDO HARP HELÚ, dueño de Banamex.



Según se sabe, la única candidatura de Morena por la que “metió las manos” LÓPEZ OBRADOR, fue precisamente la de Oaxaca, movido por el supuesto afecto personal hacia Salomón Jara, catalogado como uno de los primeros que creyeron en el movimiento del tabasqueño.



¿Qué tiene SALOMÓN JARA (que repite como candidato a gobernador), que no tenga HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, quien según su propio dicho, ha acompañado la lucha de AMLO desde hace 18 años?. Pregunta para “Ya Saben Quién”.



¿Será que, hablando en plata, AMLO no tiene amigos en Tamaulipas?.



Como ya lo hemos dicho, hoy por hoy, la que trae todo el ‘margen de maniobra’ con AMLO, es Claudia Sheinbaum, a grado tal, que ya se habla de que ella estaría ‘preparando’ su propio relevo, en la persona de su Secretario de Seguridad Pública, OMAR GARCÍA HARFUCH.



¿Han notado que día con día, García Harfuch tiene cada vez más exposición mediática?.



Además de ser el ‘súper policía’ de la Sheinbaum, otras de las ‘prendas’ que ‘adornan’ a Omar Hamid, sería su noviazgo con la ex Senadora de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista, NINFA SALINAS SADA, hija de RICARDO SALINAS PLIEGO, dueño de TV Azteca, de los empresarios consentidos de YSQ.



Otros que se asumen ‘camaradas’ de AMLO, como el polémico GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, que se sentirían ‘con derecho’ a relevar a la Sheinbaum, tendrán que sentarse a esperar.



Por los terrenos del PAN, es considerada inminente la renuncia del Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI, El Truco, para asumir la candidatura albiazul a gobernador. ¿Será?.



Como dijo Santo Tomás: “Ver para Creer”, pues habiendo tomado con tanto “júbilo” los panistas la nominación de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA por Morena, no habría que descartar que el guía del panismo tamaulipeco se decante por su hermano ISMAEL CABEZA DE VACA. ¿Senador contra Senador?.



Si fuera por los resultados que han entregado a la causa del PAN, el ‘palomeado’ tendría que ser CHUCHO NADER.



CONTRAFUEGO: La ‘tentación’ por el branding de familia, es mucha.

Hasta la próxima.