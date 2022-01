“Truco” se reúne con priistas; aceptaría sumar a Maki Ortiz

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El precandidato a la gubernatura por la coalición Va por Tamaulipas, César Augusto “Truco” Verástegui Ostos calificó a Maki Ortiz como una figura muy valiosa, a quien estaría totalmente de acuerdo en que se sumara, en caso de que ella aceptara una invitación de su parte.

Al concluir una reunión de Verástegui con los dirigentes y la militancia del PRI tamaulipeco concedió una entrevista en la cual le preguntaron sobre la exalcaldesa de Reynosa.

“Realmente no he tenido contacto con ella, es una figura muy valiosa, y bueno, si se dan las condiciones para que yo tenga un diálogo con ella, con todo gusto, me interesa, si tengo un interés considerable en todo tamaulipeco”, respondió.

El exsecretario general de gobierno agregó que, “ella es un activo importante como tamaulipeca y vale la pena”.

Expresó que, “si ella en un momento dado aceptara una invitación de mi parte yo estaría totalmente de acuerdo en invitarla que se sumara; la verdad que nadie sobra, yo creo que puede venir a integrar y a hacer más fuerte a este grupo”, reiteró.

Antes, en el evento, el precandidato del PAN a la gubernatura, en la sede del PRI estatal encabezó una reunión con los directivos y la militancia de ese partido, a quienes les pidió que hagan suyo su proyecto y se comprometan con él, “sé que los priistas son de palabra y cuando se comprometen dejan vida corazón y alma por conseguir lo que se proponen”, expresó.

Verástegui fue recibido por el presidente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, así como integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE), la diputada Alejandra Cárdenas, exdirigentes del tricolor, el alcalde de Abasolo, Rubén Curiel, los representantes de los sectores y militancia del partido.

Edgar Melhem le refrendó el compromiso y el apoyo con el proyecto de la coalición que aspira a encabezar, “esta reunión es un evento inédito en la historia de nuestro partido, que responde también a escenarios inéditos y que demanda de nosotros y de todos los responsables de la conducción política del país y del Estado, anteponer el bien superior de los tamaulipecos por sobre las diferencias ideológicas y partidiastas”.

Afirmó que hoy los convoca una causa mayor, “la unidad y el bienestar de los tamaulipecos”.

En su participación, César Verástegui agradeció el recibimiento y afirmó que llegaba con la mano de amigo con voluntad dispuesta y con la firme convicción de no cerrar sino abrir filas, “para invitar y recibir a la experimentada militancia de este histórico partido que durante décadas contribuyó a la construcción del México moderno”.

Destacó los nombres de distinguidos priistas en la historia del país, reconoció que el PRI fue fundador del sistema político mexicano post revolucionario y que ha sido la pila de agua donde se bautizaron a muchos políticos que militan en casi todos los partidos.

“Esta coalición –Va por Tamaulipas- no es una acción desesperada mucho menos una polla o una vaquita electorera para mantener franquicias, tampoco está confeccionada para conseguir privilegios de castas o grupos políticos”, añadió.

Verástegui dijo que, “aspiro a que sea mi gobierno el primer gobierno de coalición en el estado, porque Tamaulipas es mucho más grande que cualquier partido”.