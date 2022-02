Martha Isabel Alvarado



La señora tiene dinero



.-Dirigente del PAN lanza “exhorto” a Gattás

.-Reglamento de “Makito”, tupido de errores

.-Elba Esther Gordillo en las garras del amor

.-‘La Cartilla Moral’ que no leen hijos de YSQ



Ya que la Secretaría General de Gobierno a cargo de GERARDO PEÑA FLORES se ha dado a la tarea de depurar algunas corporaciones de Tránsito y Vialidad, como lo estaría haciendo con las de Victoria y Nuevo Laredo, no estaría mal que le metan mano a la de Reynosa.



Como es sabido, a finales de enero, el gobierno (es un decir, claro) de CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTÍZ, “Makito”, designó a un nuevo delegado de Tránsito en la persona del jovenazo MARIO SORIA STOMATIO, ex directivo del Frente Juvenil del PRI, de nula experiencia en la materia.



Entre otras pe…culiaridades, con las que se ha ‘estrenado’ Soria Stomatio, estaría la implementación de un Reglamento al Transporte de Carga, mismo que fue aprobado por el Cabildo local durante la sesión del 1 de febrero pasado.



Dicho Reglamento resulta lesivo para la actividad comercial y la vida productiva de Reynosa, según lo manifiestan diversos líderes de la Iniciativa Privada, como la dirigente de Coparmex Reynosa, VALENTINA LÓPEZ HERNÁNDEZ.



Refiere la dirigente empresarial, que todo indicaría que el citado Reglamento está elaborado “sobre las rodillas”, ya que adolece de muchas fallas e imprecisiones, según pudieron percatarse en reciente visita que realizaron al Cabildo un grupo de líderes del sector privado, entre ellos la Coparmex.



“Lamentablemente, ya fue aprobado”, plantea Valentina López.

Añade la representante de Coparmex, que están a la espera de que dicho Reglamento sea publicado, para emprender las acciones legales a las que haya lugar, entre ellas el Juicio de Amparo, además de acudir al Congreso local para pedir el apoyo de los diputados locales, a fin de revertirlo.



Será interesante ver cómo reaccionan los integrantes del Congreso Local, bajo el entendido de que la mayoría de ellos son de Morena, mismo Partido que ‘patrocinó’ la llegada de “Makito” al gobierno de Reynosa. Aunque últimamente, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, madre del edil, ha emprendido una batalla en tribunales contra esa ‘marca’.



Respecto a los dislates que estaría cometiendo la delegación de Tránsito de Reynosa a cargo de Mario Soria, llama la atención que, si la cordura no cupo en él, ni en su jefe, “Makito” que son un par de…imberbes, tampoco haya cabido en el Secretario de Seguridad Pública, ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, que ya está madurito.



No hay que olvidar que Peña Rodríguez ya ha ocupado incluso el cargo de alcalde en funciones (en 2018), y por lo mismo, tendría que mostrar aptitudes en la toma de decisiones, pero extrañamente, “calla como momia”. ¿Será que tiene ‘miedo’ llamar al orden a su subordinado de Tránsito, y ya no se diga, al alcalde “Makito”?.



Por su parte, el dirigente estatal del PAN y diputado local plurinominal de ese mismo Partido, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro, a través de los medios de comunicación, lanzó un llamado al alcalde de Victoria, emanado de Morena, EDUARDO GATTÁS.



Lo anterior, a fin de que Gattás Báez responda en torno a la supuesta casa ubicada en la playa de Ciudad Madero, con valor de 11 millones de pesos, que presuntamente habría adquirido recientemente.



El Cachorro es un político muy ‘light’, pero en este caso, quiso mostrar mano ‘pesada’ contra Gattás, diciendo que desde la Tribuna (del Congreso local), exigirá que la FGR, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera federal e incluso a la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, investiguen este asunto.

Habría que recordar que, en noviembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas giró citatorio a Gattás Báez, en relación a una camioneta Tahoe blindada, que presuntamente le proporcionó el finado empresario SERGIO CARMONA ANGULO. Pero según se sabe, el edil no acudió.



En el plano nacional, la que tiene a todos “con la baba caída”, es la otrora maestra súper poderosa ELBA ESTHER GORDILLO, que a los 77 años de edad se apresta a contraer nupcias, por tercera ocasión, el 11 de febrero próximo, con el que fuera su abogado defensor LUIS ANTONIO LAGUNAS GUTIÉRREZ, de 36 años.



Parafraseando a “Ya Saben Quién”, diríase: “La señora tiene dinero”.



¿Se acuerdan de aquella “Cartilla Moral” que, a mes y medio de acceder a la presidencia, en 2019, AMLO dispuso repartir a 8.5 millones de personas beneficiarias de los programas sociales?. Esto, con el fin de “transformar a México desde la familia y los valores”.



Habrá que ver si quedaron por allí algunos ejemplares. No estaría mal darle uno al hijo menor de AMLO, que baila esa ‘rola’ de BAD BUNNY, que dice: “Pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos”, con la alberca de la famosa ‘casa gris’ de fondo. Y otro ejemplar para el hijo mayor, el de las casotas de Houston, al que, según dice su papá, lo ‘mantiene’ millonaria dama. ¡Uff!.



CONTRAFUEGO: “La moral es un árbol que da moras”.

Hasta la próxima.