Marco Antonio Vázquez Villanueva

Soñar no cuesta nada…

Como si fuera la pura verdad eso de la persecución a los transas y todos los delitos de corrupción, el Auditor Superior del Congreso del Estado de Tamaulipas anunció con bombo y platillo que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción alrededor de 20 denuncias por presuntos delitos de peculado contra igual número de exalcaldes o encargados de organismos autónomos.

Según sus datos, fueron más de 800 señalamientos por presuntos actos ilícitos, observaciones que tuvieron que aclararse, pero no hubo documentación para ello, el monto del gasto público que no se justificó es de poco más de dos mil 500 millones de pesos que no es poco, para hacer un comparativo, se trata de un recurso que serviría para unos dos años de presupuesto completo en Ciudad Victoria.

Quizá con la inversión de esos dos mil 500 millones de pesos, ya no tendríamos baches, ni se batallaría para la recolección de basura, es más, hasta podría haber obra pública como la segunda línea del acueducto que tanto se necesita para que ya no falte agua u otras obras que embellezcan y saquen del abandono a esta Ciudad, pero, en lugar de ello, los exalcaldes o encargados de algunos organismos autónomos al parecer los mal utilizaron, tal vez, solo tal vez, quizá hasta se quedaron con ellos o los dedicaron para beneficiar a sus amigos.

Ahora, esos 20 personajes denunciados y los montos que presuntamente malversaron solo es de lo que habla en auditor superior del Congreso, lo real puede ser mucho más si se toma en cuenta que a la Fiscalía Anticorrupción llegan denuncias no solo de esta institución, por supuesto, el saqueo podría ser más grave aún.

Por lo demás, lo que sigue es presionar para que cumplan con su encomienda las autoridades encargadas de vigilar que cada centavo que pertenece a los tamaulipecos se invierta de acuerdo con lo que marca la ley, porque solo de esa manera podremos avanzar y salir adelante en las necesidades que tenemos.

Cierto, tiene razón, en toda la historia moderna no hay políticos en la cárcel por robar el dinero del pueblo, los únicos que están en ella son los que se han peleado con algún poderoso ocasional, es más, algunos hasta presumen su impunidad ostentando nuevos cargos en las administraciones estatales, municipales y hasta del gobierno federal.

Por ello le insisto, ya es tiempo de que los políticos, y también la ciudadanía, vayamos entendiendo que el dinero de todos debe ser sagrado, nadie debe tocarlo sino es para el bien común y no crea que eso es imposible, claro que se puede lograr participando, no dejando solos a los gobernantes, señalando cada falla, protestando cuando eso ocurra y verá que todo va a mejorar, cierto, tal vez solo estoy idealizando, pero total, como dice el dicho, soñar no cuesta nada…

NO A LAS OCURRENCIAS, DICEN SEGUIDORES DE EL TRUKO… Para transitar en el camino del desarrollo, Tamaulipas necesita certidumbre, reglas claras y precisas para generar inversión y, dentro de la oferta política de cara a la elección de gobernador quien es garantía para lograrlo es César Verástegui Ostos, precandidato de la alianza entre PAN-PRI-PRD.

Afirmó lo anterior fue Carlos Pérez Hernández, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el distrito 8 con cabecera en Tampico y destacado Notario Público; quien señala que conoce bien a César “Truko” Verástegui, y lo reconoce como un hombre de compromisos, de familia, “es una persona con valores familiares, es un sinónimo que será un excelente gobernador”.

El ex candidato de MC aclara que su respaldo hacia Verástegui Ostos es porque representa la única opción verdadera de desarrollo para Tamaulipas: “no veo otra persona más adecuada que César, no es de ocurrencias, es de proyecto y debemos apoyar a este tipo de gente”.

Recordó que fue el precandidato de la alianza quien en su desempeño como Secretario General de Gobierno fue uno de los diseñadores de los programas de seguridad pública que gradualmente han permitido el retorno de la tranquilidad en Tamaulipas.

PRESENTA AMERICO DENUNCIA POR GURRA SUCIA… El doctor Américo Villarreal Anaya, precandidato único de MORENA a la gubernatura, presentó este día una denuncia de hechos ante la Agencia del Ministerio Público Federal contra quien resulte responsable por difundir videos en redes sociales con aseveraciones falsas y que ponen en riesgo su seguridad, la de su familia y su trabajo político.

“Denuncio los hechos potencialmente ilícitos que se desprenden de tales publicaciones, pues además de que los señalamientos que pretenden involucrarme de manera abstracta en distintas situaciones o circunstancias aparentemente delictivas, son totalmente falsos y ominosamente ofensivos hacia mi persona y la de mi propia familia”, expone el también Senador con licencia en su denuncia.

Américo Villarreal Anaya, exige a las autoridades correspondientes la investigación y esclarecimiento de estos hechos apegados a derecho, salvaguardando las garantías y derechos que la Constitución otorga para todo ciudadano mexicano.

“Lo que exijo es la investigación y el esclarecimiento de posibles hechos que implican, por lo menos, actos de corrupción y actos ilegales vinculados con actividades como asociación delictuosa y delincuencia organizada”, expresó.

Acusa el precandidato de Morena que este tipo de acciones son una ofensiva mediática en contra de su persona y el proyecto político de MORENA, por parte de grupos antagónicos que buscan afectar su imagen, la de su trabajo y su familia recurriendo sin límites a la producción de acusaciones delicadas y sin sustento.

“Pero en ese afán pernicioso han llegado al extremo de recurrir a pretender involucrarme en hechos ilícitos de suma gravedad, como lo son las actividades de grupos de la delincuencia organizada”, puntualiza en su denuncia el precandidato morenista.

