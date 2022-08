Martha Isabel Alvarado



El proyecto “Alka-Seltzer”



.-Proceso interno del PAN, “ensalivado”

.-Enfila ‘El Cachorro’ a segundo período

.-Que ex Senadora azul se va a Morena

.-Hoy, 2º. partido de la ‘Matamoros A.C’.



Si otra cosa no sucede, este miércoles 24 cierra el registro de aspirantes a la dirigencia del PAN tamaulipeco, cuyo relevo se formalizará el 2 de octubre próximo.



Hasta ahora, el único aspirante registrado, es el actual presidente del CDE albiazul, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, El Cachorro, quien cumplió esa formalidad el pasado 12 de agosto.



Dijo a este espacio Cantú Galván: “No me registré en privado, lo hice sin movilización ni discursos, porque lo más importante ahora para el PAN es el tema de la impugnación de la elección de gobernador”.



Por cierto, entre los panistas circulan rumores de que tan pronto como hoy lunes, el TRIFE emitiría una resolución anulatoria de la elección celebrada el pasado 5 de junio en Tamaulipas, aparejada a la disposición de repetirla en diciembre próximo. ¿Será?.



Mientras tanto, veremos si se confirma el registro de dos supuestos ‘tiradores’ más a la dirigencia estatal panista: el ex Senador JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA y el ex diputado local ARTURO SOTO.



“El Cachorro” Cantú anduvo toda la semana pasada “de la seca a la meca”, tratando de concitar apoyos para su aspiración de “tomarse un Alka-Setzer”, para repetir, en este caso como dirigente estatal.



Un puñado de diputados locales panistas, así como el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, recibieron en forma amigable la visita de Cantú Galván, y presuntamente le dieron su apoyo.

¿Será que El Cachorro ya trae ‘amarrada’ la reelección?. La fotografía que él mismo publicó en sus redes sociales, acompañado del ex candidato a gobernador CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS y del Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, indica que algo hay de eso.



No está de más recordar que en 2019, Cantú Galván, camino a su primer período como presidente del CDE panista, no tuvo rival al frente, y disfrutó las mieles de una candidatura única, que se tradujo en su designación.



Quien le entregó la dirigencia al “Cachorro” Cantú, fue el matamorense FRANCISCO “Kiko” ELIZONDO, quien cargó con la derrota de los comicios del 2018, en que se eligieron Senadores y Diputados Federales. ¿Lo recuerdan?.



El ‘kardex’ de Cantú Galván trae un par de ‘tachitas’ (en los casilleros de 2021 y de 2022), pero con todo y eso, cuenta con grandes posibilidades de reelegirse. (Quizá, por la confianza que campea en el bando panista, de ganar la impugnación).



A propósito de panistas, aunque para el 2024 todavía falta un rato, hay algunos que ya hacen planes rumbo a las elecciones de esa fecha. De acuerdo a un trascendido, una de ellas sería la ex alcaldesa de Mainero, LÁZARA NELLY GONZÁLEZ AGUILAR, que buscaría nuevamente dicho cargo, pero bajo las siglas de Morena.



Habría que recordar que González Aguilar buscó por primera vez la presidencia municipal de Mainero en 2001 y posteriormente en 2004, con la casaca albiazul, siendo derrotada en ambas ocasiones.



Posteriormente, en 2006, como bien se ha de recordar, ante el lamentable fallecimiento del Senador ALEJANDRO GALVÁN GARZA, de quien era suplente, Lázara Nelly gozó de los inigualables privilegios que brinda la Cámara Alta.



En Río Bravo, una noticia triste que conmovió a gran número de personas, fue el deceso del empresario don LAURO MILLÁN CASTRO, esposo de la muy querida señora NOELIA CANTÚ DE MILLÁN, ex presidenta del Club de Leones, quien junto con sus hijos: JOSÉ, LAURO y MAYRA, recibe condolencias de diversas latitudes. Desde aquí le reiteramos nuestro afecto a tan apreciable familia, aunado a nuestros votos de pronta resignación.



En contraste, una noticia que entusiasma a Matamoros y otros municipios de Tamaulipas, es el segundo juego que hoy disputarán ante la selección de Canadá, los peloteritos de esa Heroica Ciudad, que representan a México en el mundial de Ligas Pequeñas que se lleva a cabo en Williamsport, Pennsylvania. Mucho éxito a los paisanitos del gran RIGO TOVAR.



Ya que hablamos de beisbol, Los Tecolotes de los Dos Laredos disputan hoy su tercer juego de zona ante Sultanes de Monterrey, en el Palacio Sultán, casa de estos los llamados ‘fantasmas grises’.



“Tecos” perdió los primeros dos cotejos de esta serie, el viernes y sábado pasados, y por lo mismo, tendría cuesta-arriba la situación, pero en el beisbol nada es imposible.



Quien también estuvo ‘de manteles largo’ (ayer domingo) con motivo de su cumpleaños, fue la ex Senadora AMIRA GÓMEZ TUEME, muy apapachada en el seno familiar, según nos enteramos. ¡Felicidades!.



CONTRAFUEGO: Veremos lo del supuesto ‘huracán’ político.

Hasta la próxima.