Martha Isabel Alvarado

Segunda Temporada

.-Se auto “destapa” CDV, rumbo al 2024

.-AMLO arremete contra juez de Amparo

.-Zertuche pide ‘bote’ para exgobernador

.-Diputados de Morena, no se completan

Por lo visto, al ex gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA no lo amilana que su Partido haya perdido las elecciones del 2022 para gobernador, ni la extraordinaria de Senador efectuada el pasado domingo 19.

El ex mandatario tamaulipeco fue entrevistado ayer por el periodista CIRO GÓMEZ LEYVA, para la Cadena Radio Fórmula.

Esta vez no fue una de esas largas entrevistas en las que Cabeza de Vaca se ha sentido ‘como en casa’ en el estudio de Radio Fórmula. Se trató de un enlace vía telefónica de mucho menor duración.

El tema central de la entrevista, fue el Amparo otorgado al ex gobernador, este martes, por el juez federal FAUSTINO GUTIÉRREZ PÉREZ, contra una orden de aprehensión por Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada.

En mayo de 2021, la Fiscalía General de la República a cargo de ALEJANDRO GERTZ MANERO, solicitó dicha orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, misma que le fue otorgada.

Dicha orden fue girada por el juez IVAN AARÓN ZEFERÍN HERNÁNDEZ, con sede en el centro federal de justicia del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

No es la primera vez que el juez federal Faustino Gutiérrez concede el Amparo y Protección de la justicia federal a Cabeza de Vaca, habría que recordar que lo mismo hizo este impartidor de justicia, en octubre de 2022, al conocerse una alerta migratoria en contra del político panista, emitida por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación.

Como se dice coloquialmente: “Es cliente”.

Algo interesante de la entrevista que hizo ayer Ciro Gómez Leyva el ex gobernador, fue el giro que este último dio a la misma, diciendo que buscará la candidatura del PAN a la presidencia de la República, tan pronto se abra el registro de aspirantes.

Habrá que ver qué estilo de campaña realiza el ex mandatario tamaulipeco, considerando que, presuntamente, radica en Dallas, Texas, y no cruza a territorio mexicano.

Hasta donde se sabe, no acudió a votar el pasado 19 de febrero, en la casilla 0956, donde tradicionalmente lo hace, ubicada en la escuela “Rosario Castellanos” de la colonia Del Prado, en Reynosa.

En su conferencia mañanera de ayer, el presidente LÓPEZ OBRADOR dijo que el Amparo dado a Cabeza de Vaca, es una muestra de que hay protección para delincuentes comunes, de grupos del crimen, y lo que se llama ‘de cuello blanco’.

Cabe la pregunta: ¿Veremos una ‘segunda temporada’ del ‘diferendo’ entre AMLO y Cabeza de Vaca?.

La primera fue en 2021, derivada de Denuncias presentadas contra Cabeza de Vaca por la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo el mando de SANTIAGO NIETO CASTILLO.

En aquellos ayeres, juraba y perjuraba Nieto Castillo que “metería al bote” al todavía gobernador panista. Fue puro “jarabe de pico”.

Lo que nadie podría poner en tela de duda, es que la contienda presidencial del 2024 se está poniendo calientita desde ahora, pese a que el arranque formal del proceso electoral será en septiembre.

Por su parte, el ya casi ex dirigente de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, pide que metan a la cárcel al ex gobernador Cabeza de Vaca.

Con ese mismo discurso trató de ‘posicionarse’ MANUEL MUÑOZ CANO, al ser designado candidato del Partido Verde Ecologista al Senado en la reciente elección de febrero, pero le faltó el rigor de la información fina, para “ponerle el cascabel al gato”.

No es lo mismo un tiro de precisión, que lanzar escopetazos al aire.

Un grupo de diputados locales de Morena: la presidenta de la JUCOPO, ÚRSULA SALAZAR MOJICA y sus 5 o 6 compañeros de bancada ‘incondicionales’ que la siguen, también condenaron públicamente el Amparo concedido a Cabeza de Vaca. ¿Y?.

A todo esto, ¿cómo estuvo que la sesión del martes del Congreso tamaulipeco no pudo iniciar a la hora programada por falta de quórum?. Qué bueno que Úrsula no es jefa de un mariachi, por aquello de que no “acompleta” ni los necesarios para una tocada.

CONTRAFUEGO: A algo se atiene.

Hasta la próxima.