Marco Antonio Vázquez Villanueva

Y ahora qué hacemos con los baches…

Llovió que fue un contento durante algunos días de la semana pasada y los primeros de esta, aunque dicen las autoridades que fue poco para nuestras necesidades la verdad es que ante la larga sequía que padecimos daba la impresión que esa cantidad de agua no la habíamos visto caer nunca, vaya, hasta nuestro emblemático río San Marcos, acá en la capital de Tamaulipas, por fin llevó algo de corriente, algo más que piedras.

El agua parece mágica, de inmediato pinto de verde nuestra majestuosa sierra madre, de colores nuestras principales avenidas que tienen árboles y plantas de flores, e hizo renacer la esperanza de que no faltará agua en nuestras llaves aunque sea por un mes, fue pura esperanza porque sigue sin fluir líquido en las llaves de muchas colonis y también, lamentablemente, hizo reaparecer los baches.

Como dice el viejo y conocido refrán, lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo y la sabiduría popular en esta frase encaja a la perfección con lo que nos han dado los últimos años los encargados de las obras municipales que no es otra cosa que simulación, actuar en las emergencias o para atender al ahí se va este problema, lo acepto y también hay que reconocerlo, en algunos casos las pavimentaciones no acusan ni siquiera una grieta, son una o dos, pero se ven y son un buen ejemplo.

Ahora, qué se tiene que hacer al respecto, de entrada, quizá más que regresar al viejo truco de tapar baches nomás para cubrirlos y ganar votos o cariños porque ya está visto que no funciona, entonces, pues a plantearse la necesidad de rehabilitar pavimentos de manera integral, con mayor calidad, sobre todo, con la seguridad de que nos van a durar muchas lluvias no como hoyos que ahora vemos se reabrieron a la primera, eso en este momento.

Conste, no es queja, como todos disfrutamos la lluvia, todavía nos divierte y casi maravilla la caída de granizo, es un placer ver florecer toda la ciudad, sentirla pintada de colores, hermosa en una sola palabra y, sin embargo, también la situación nos lleva a la reflexión de siempre, ¿qué hemos hecho para merecer tan malos gobiernos municipales que nos dejaron y nos tienen la ciudad como potreros, como muladares?

No crea que ahora me refiero solo a Ciudad Victoria, la escena se repite en los 43 municipios, en algunos con peores condiciones incluso que las nuestras, en casi todos, los alcaldes jugando a no hacer nada diferente a hacerse los graciosos y queridos por el pueblo como para colocarlos como los mejores en las encuestas mundiales aunque en cada bache o cada que falte agua los afectados solo recuerden a alguna de sus familiares.

Ya hay agua, la pedimos tanto, hasta con oraciones y bombardeos por aquello de que unos echados en la hamaca le piden a Dios y otros van con el mazo dando, para ayudarnos que Él nos ayudará, por eso ya saltó la pregunta, ¿y ahora qué hacemos con los baches?, que, créalo, estos no se van a tapar con milagros caídos del cielo, los pavimentos como que si van a requerir una inversión, que ya no haya tanta transa al rehabilitarlos y sobre todo algo que invariablemente les faltó a los del pasado y los del presente, trabajo y ganas de realmente servir y no servirse del pueblo…

AUMENTAN INVESTIGADORES EN LA UAT… Entre los logros alcanzados en el primer año de gestión del rector Guillermo Mendoza Cavazos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) incrementó el número de sus docentes en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), logrando contar con 17% más este año.

En el caso concreto de las investigadoras, al pasar de 110 en el anterior balance a 145 en este año, se avanza también en el compromiso rectoral planteado en materia de equidad de género.

De esta y otras metas conseguidas por la casa de estudios informará el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos en la presentación de su primer informe de labores que rendirá este 21 de abril en el Teatro Juárez de la UAT en Ciudad Victoria.

El fortalecimiento del personal docente avalado por el CONACYT asegura también que los estudiantes sean preparados por los mejores perfiles académicos.

En ese sentido, la meta de la administración rectoral es seguir incrementando el número de expertos certificados por organismos nacionales y continuar impactando en la sociedad con el conocimiento que se genera.

Estas perspectivas de crecimiento se basan en el trabajo planteado por el contador Guillermo Mendoza Cavazos, a través de las nuevas líneas de investigación que se han promovido.

Entre otros avances, se ha dotado a los profesores con herramientas de tecnología mediante las cuales tienen acceso a los contenidos especializados más actuales.

Asimismo, se busca fomentar la producción científica a través de la publicación de revistas y libros electrónicos que se conviertan en nuevos detonantes para la generación del conocimiento.

Además, la UAT tiene, entre otras, la meta de contar con más programas académicos en el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT, labor que ha fortalecido creando nuevos posgrados para atender necesidades específicas. En ese rubro la Universidad se ha destacado por ser una de las instituciones de educación superior en México que ingresaron más programas al Sistema Nacional de Posgrados en un año.

En este año se han abierto nuevos programas que atenderán las necesidades de especialidades que el mercado laboral actual demanda, tales como el Doctorado en Una Sola Salud; la Maestría en Psicología Educativa; y la Maestría en Administración e Innovación Digital.

Los avances en materia de posgrado obedecen a los esfuerzos que hace la UAT para contar con programas más pertinentes y que tengan una mayor coincidencia en los ámbitos social, económico y ambiental.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com