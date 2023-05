Festejan AVA y María Santiago a las madres en su día

Redacción Infonorte

González, Tamaulipas.- Américo y María se sienten como en casa, reciben abrazos, caminan en medio de una multitud que los recibe con los brazos abiertos, sonríen y se toman selfies con las mamás que se han reunido bajo un gigantesco toldo blanco para celebrar en grande el Día de las Madres.

Las mamás de Antiguo y Nuevo Morelos, El Mante, Llera, Xicoténcatl, Ocampo, Gómez Farías, Aldama y las anfitrionas de González, alzan las manos y agitan los abanicos con el logotipo emblemático del colibrí en color morado, símbolo institucional de los Mensajeros de Paz.

Todas han venido a festejarse a este campo deportivo, como nunca antes.

Abundan los regalos, la música suena fuerte, los platillos llegan a las mesas y todas juntas conviven y saludan al gobernador y a la presidenta del DIF Tamaulipas, que hoy han llegado para felicitarlas, apapacharlas y decirles “no están solas”.

“Queremos estar todas juntas presentes, seguir adelante, luchando y siendo felices en nuestras familias, con nuestros hijos y seguir adelante para crear un mejor Tamaulipas que les parece… ¿podemos o no podemos tener un mejor Tamaulipas?”, pregunta María de Villarreal.

Y la respuesta surge espontánea, entusiasta y a todo pulmón…”claro que se puede”, responden ellas, las mamás, las festejadas de hoy.

El personal del DIF Tamaulipas se multiplica; todos trabajan, todos van y vienen entre las mesas; llevan agua, entregan despensas, acercan los tinacos para las mamás que se los han ganado, todo es celebración.

Américo Villarreal toma el micrófono y ahí en medio del gran escenario también muestra su cariño a las mamás, a las consentidas de cada hogar tamaulipeco, a las que son los pilares de las familias.

De inmediato, el gobernador les recuerda a todas las presentes que en el Gobierno de la Transformación es el tiempo de mujeres.

“Estamos plenamente comprometidos con ustedes, con su vocación, con su sentir, sus valores y sus sentimientos, que son muy especiales en la conformación de una sociedad y que son los que necesitamos recuperar para volver a tener esa calidad humana y ese bienestar social que todos anhelamos y que todos deseamos”, dice el gobernador en su emotivo mensaje.

“Siéntanse acompañadas, siéntanse protegidas, no vamos a tolerar que existan agresiones hacia las mujeres. Tenemos plena conciencia de que una sociedad que no cuida a sus mujeres y ve por ellas, es una sociedad que no tiene porvenir y nosotros queremos en Tamaulipas tener un gran porvenir”, expresa el mandatario estatal.

Y la rifa de regalos es interminable: pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas y muchos artículos más, llegan a las manos de las mamás afortunadas.

Después el Conjunto Típico Tamaulipeco le pone ambiente a la fiesta; abren el repertorio con Las Mañanitas, después El Cuerudo y le siguen por largo rato haciendo vibrar el violín y la jarana.

Para finalizar, la Compañía Folklórica del Bernal también se une a la fiesta, suben al escenario y arrancan los aplausos de las mamás que entusiastas, casi hasta se animan a entrarle al baile.

Como ha dicho el gobernador: “no hay mejor día de festejar, que el Día de las Madres”.

La celebración se prolonga, la rifa de regalos es interminable, la fiesta ha sido completa, como nunca antes, al fin y al cabo las reinas del hogar lo tienen bien merecido.