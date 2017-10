Tinta Negra

Alfredo Guevara – Ni un paso atrás: CDV

El llamado que hiciera el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, en la lectura de su primer informe de actividades al frente de la administración estatal fue sin distingos ni ideologías políticas o partidistas. Podría decirse que es una convocatoria a la sociedad en general, a trabajar de manera conjunta con un Gobierno que efectivamente, se ha caracterizado por tomar en cuenta a los diferentes segmentos de la sociedad, en aras de atender las demandas poblacionales y con ello, regresarle la confianza, para no ser vencidos por el temor y la desesperanza. CABEZA DE VACA consideró importante que las instituciones deben trabajar para poder seguir teniendo credibilidad y con ello, establecer los mecanismos de desarrollo. Desde luego que la visita del Secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG le dio realce a esta importante ceremonia que duró poco más de una hora, conforme estaba previsto. CABEZA DE VACA fue claro y contundente al exponer que el principal problema que enfrentan los tamaulipecos es el de la inseguridad, pero también de que en base a una estrategia, la entidad avanzó, al pasar de los primeros lugares en violencia, al ser ahora el número 16. Tal y como ha sido su postura desde que asumió la gubernatura, FRANCISCO GARCIA reiteró su compromiso de no ceder ni un paso y por el contrario, refrendó su compromiso de regresar la paz y la tranquilidad, es decir, ni un paso atrás en el combate a la inseguridad. El pronunciamiento se vio con agrado por quienes asistieron a la presentación del primer informe de actividades del mandatario Tamaulipeco, a quien lo acompaño su esposa MARIANA, presidenta del DIF Tamaulipas y sus hijas. A lo largo de casi 60 minutos, CABEZA DE VACA enumeró los logros obtenidos del uno de octubre de 2016 al 29 de septiembre de este año, en el que se fijó como meta promover un cambio estructural y conformar un clima de convivencia, en un ambiente de armonía entre los diferentes segmentos de la sociedad. Lo ha conseguido hasta ahora. No hacerlo, el mismo lo consideró, sería traicionar la confianza de quienes confiaron en su propuesta de Gobierno. Por tanto, refrendó su compromiso de restablecer la paz y el estado de derecho y de manera conjunta con la sociedad, regresar a Tamaulipas su grandeza. CABEZA DE VACA no necesitó de hablar de obras y acciones de relumbrón, sino más bien, de utilizar un mensaje basado en hechos y compromisos cumplidos. Hizo énfasis en cómo recibió el gobierno y resaltó el estado en que se encuentra ahora. Combatimos la enfermedad y no solo los síntomas, diría en parte de su mensaje. Y fue claro también en reconocer que alcanzar el objetivo de la pacificación en Tamaulipas llevara tiempo, de ahí el llamado a la población en general a trabajar juntos, encaminados en una estrategia para alcanzar los frutos deseados. Diremos que la mayor parte de su discurso lo utilizó para hablar del tema de la seguridad, en el que destacó el apoyo y respaldo que ha tenido Tamaulipas del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO como del mismo Secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, ahí presente. Habrá que destacar que antes de iniciar su mensaje al pueblo de Tamaulipas, EL Gobernador FRANCISCO GARCÍA pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos del siete y 19 de septiembre, que causaron efectos en varias entidades del país y que cobraran la vida de más de 300 personas.

LOS MANCHADOS

El que sigue urgido por ser tomado en cuenta es el exgobernador de Puebla RAFAEL MORENO VALLE, quien no pierde la oportunidad de hacer declaraciones en torno a sus aspiraciones, por obtener la candidatura a la presidencia de la república, ya sea por el PAN o bien, por los que integrarán el Frente Amplio Democrático. Apenas le hicieron la invitación los representantes de medios de comunicación a MORENO VALLE y éste dejó su camino rumbo a las graderías del Poder Legislativo para enfilarse hacia donde se concentraron los periodistas. Aunque en esta ocasión no habló hasta por los codos, habrá que decir que RAFAEL sigue haciendo ruido, a sabiendas de que no será el candidato presidencial y lo hace, con el único objeto de ser tomado en cuenta, por quien resulte. Y es que, al ex gobernador, no le caería mal, como mínimo, una Secretaría de la próxima administración federal, siempre y cuando el PAN o los que integren el Frente Amplio, alcanzaran la presidencia del país en las elecciones del 2018. En fin

