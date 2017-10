Tinta Negra

Alfredo Guevara – Entre grillas y amenazas

A diferencia de la elección del año pasado, en el que se tuvieron amargas experiencias, los candidatos independientes a alcalde, podrán utilizar cualquier teléfono inteligente o IPad, para que a través de un password, registre el apoyo de adhesión, de los ciudadanos que respaldan su candidatura a ese cargo de elección popular, de acuerdo a los lineamientos operativos para el registro y postulación, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, Diremos que presidenta de la comisión de candidaturas independientes TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, expuso que este mecanismo ha sido puesto a disposición del Ietam por parte del Instituto Nacional Electoral, con el que se garantiza una reducción de costos, pero además, brinda agilidad en las actividades desplegadas con lo que se maximizan los derechos de los ciudadanos participantes y eso está bien. Aunque no se les explicó a los representantes de partidos políticos, habrá que decir que la implementación de la aplicación tecnológica, misma que se bajara de internet para ese tipo de dispositivos y que será dada a conocer a cada uno de ellos, será usada por un colaborador del candidato independiente a alcalde, para la toma de fotografía de la credencial de elector, de frente y reverso, por quien le brinde el respaldo en torno a su postulación. El representante de Acción Nacional SAMUEL CERVANTES PEREZ prefirió darle vuelo a las galletas que insistir en que se diera a conocer, por lo menos a grandes rasgos, en qué consistía esa modalidad. Habrá que decir que, además de la parte frontal y revés de la credencial de elector, se tomará fotografía en ese momento del ciudadano y firmará en una plantilla con su dedo, que será enviada al Registro Federal de Electores, para cruzar la información con la base de datos del padrón como el listado nominal y determinar si se encuentra vigente o no la mica, es decir, vendrá trabajo para la gente de JOSÉ DE JESUS ARREDONDO CORTES. Servirá además, para cruzar información con los demás candidatos a alcalde, de tal manera que si ya dieron su apoyo a uno anterior, no contabilizará. En base a los lineamientos operativos para la postulación y registro de candidaturas independientes, aprobados por el Consejo general del Ietam, a partir de este día y hasta el 15 de diciembre, se empezarán a recibir manifestaciones de intención para participar bajo esa figura en la próxima elección. Del 16 de diciembre al siete de enero de 2018 se otorgarán las constancias como aspirantes, y desde el ocho de ese mes hasta el 6 de febrero podrán recabar el apoyo ciudadano. El Instituto emitirá las declaratorias como candidatos independientes, a quienes reúnan los requisitos, entre el uno y cinco de abril, dado que un día después y por espacio de cuatro más, será el plazo para presentar al consejo la solicitud de registro. Los lineamientos establecen como plazo para que el Consejo General del Ietam emita registros a candidatos, del once al 20 de abril del próximo año.

LOS MANCHADOS

Por cierto, habrá que decir que el cumplimiento de los planes y estrategias en materia de salud tiene sus riesgos, más cuando los trabajadores son obligados a cumplir con su trabajo y mejorar las metas en favor de la población. Así es como a la jefa de enfermeras DORA MARÍA HERNÁNDEZ GUEVARA, del centro de salud Luis Donaldo Colosio, de esta ciudad se le hizo saber, sin embargo la recomendada de LUIS FERNANDO GARZA FRAUSTO, el lugar de ponerse a trabajar, ahora acusa de todo a la directora del centro de salud en mención. No es la primera ocasión que está jefa de enfermeras se ve inmiscuida en este tipo de grillas y más cuando amenaza con dar parte al sindicato, lógico, sin decir que hay un verdadero desorden en metas, planes y programas de salud que son su responsabilidad en ese centro médico que incluso, registra muy poca productividad a pesar de el gran número de población atiende, ah pero eso sí, no quiere que le digan nada. Ojalá que la secretaria GLORIA MOLINA o ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS no cedan a un nuevo capricho de DORIS, de lo contrario estarán abonando a la flojera y la irresponsabilidad en los cuentos de salud. Por cierto, hablando de salud, muchas son las quejas de los habitantes de Padilla, en contra de FRANCISCO SANCHEZ GALINDO, jefe de la jurisdicción sanitaria de ese municipio, en el sentido de que pocas veces va a su oficina, el desabasto de medicinas en los cuentos de salud y peor aún las ausencias contantes de doctores y enfermeras a los lugares de trabajo. Lo bueno es que las quejas ya llegaron a la secretaria de salud, lo malo es que siempre ha sido su estilo de faltar sin que a la fecha como antes se haga nada en su contra. En fin.

