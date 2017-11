Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – Balta y ‘Chito’; hay niveles

Consummatum est, la suerte está echada, habemus candidato habrán sido, sin duda, algunos de los encabezados en diarios y columnas políticas tras el destape de JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA como candidato del PRI a la sucesión de ENRIQUE PEÑA NIETO en la presidencia de México. Por supuesto, abundarán los ‘se los dije’’ que anolistos y especuleros presumirán, aunque horas antes pronosticaban ‘golpe de timón’ porque ‘los gringos advirtieron que solo apoyarían al PRI si el candidato es MIGUEL OSORIO CHONG’. Nada diferente a lo que haya sucedido casi desde siempre: a toro pasado todos sabían lo que iba a ocurrir. El caso es que, sin el mínimo respeto al respetable, el presidente PEÑA NIETO convocó a medios a las 10 de la mañana de este lunes en Los Pinos, para dar un ‘mensaje importante’, aunque el Ejecutivo salió una hora después. Para ‘anunciar’ lo que todos sabíamos más de 24 horas antes: que OSORIO CHONG se descartaba de la sucesión, que ANTONIO GONZALEZ ANAYA dejaba Pemex para relevar a ‘Pepe’ MEADE en Hacienda y que a su vez CARLOS ALBERTO TREVIÑO MEDINA asumía el control de la paraestatal. Entre paréntesis, el nuevo titular de Pemex es egresado del pomadoso Tec de Monterrey, como ingeniero en… ¡¡industrias alimentarias!! Se le festina a ‘Pepe’ MEADE su paso por hasta cinco Secretarías ‘de estado’, pero… ¿Les parece exitoso? ¿Cinco Secretarías en menos de 7 años? El hecho de haber pasado por esas Secretarías debe dar a MEADE KURIBREÑA pleno conocimiento de sus funciones, pero… También le habrá permitido enterarse de todas las corruptelas habidas y por haber. Y, hasta donde se sabe, legalmente, enterarse de delitos y no denunciarlos también es corrupción, de modo que… Minutos más tarde del anuncio de PEÑA NIETO en Los Pinos y ya en la SHCP, el propio MEADE KURIBREÑA haría su propio destape al anunciar su renuncia al cargo gubernamental para registrarse como candidato del PRI al gobierno de la República. El caso es que, pese a todo y con lo que ello signifique, ‘Pepe’ MEADE es virtual candidato del PRI a la sucesión de PEÑA NIETO. Por lo mismo, quien debe preocuparse y en serio es ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pues la propuesta con MEADE KURIBREÑA representa confianza en los mercados internacionales y tranquilidad para los dinerosos nacionales. Bajo el entendido de que desde siempre, lamentablemente, por supuesto, es el dinero el que gana elecciones. Lo cual no quiere decir necesariamente que, dados los tiempos por los que México atraviesa, represente el triunfo inevitable de MEADE el próximo 1 de julio. Pero sí es un espectacular tanque de oxígeno para un PRI desvencijado, depreciado y despreciado. Bastante trabajo le va a costar ahora a LOPEZ OBRADOR mantenerse tan seguro en las encuestas y, por supuesto, más le va a costar ratificar ese liderazgo de años a la hora de los comicios. Al mismo tiempo, le significa a RICARDO ANAYA y sus aliados un pesadísimo baldón en sus aspiraciones presidenciales. No sería raro, si hoy fueran las elecciones, que ANAYA CORTES ratificara al PAN en tercer lugar nacional, tal cual hiciera JOSEFINA VAZQUEZ MOTA (en realidad, FELIPE CALDERON) en 2012 y ROBERTO MADRAZO con el PRI en 2006. Por lo demás, triste el escenario para los mexicanos que votamos, pues nos presentan un mazo con cartas nada atractivas: LOPEZ OBRADOR, ANAYA

CORTES y MEADE KURIBREÑA. Con un agregado: ninguno de los tres podrá presumir que su postulación haya emergido democráticamente, pues ANDRES MANUEL, RICARDO y ‘Pepe’ son producto del más descarado y descarnado dedazo, imposición, agandalle. CHISMOGRAFIA: Por lo que hace a los efectos locales que podría producir el destape presidencial de ‘Pepe’ MEADE, sin duda que con todo y el cariño, afecto y adeudos que tenga con su partido, el PAN, el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA estará en toda una encrucijada. Digo, por aquello del voto útil. Seguramente por ideología estará con el PAN, pero tratándose de decisiones de esta envergadura, ni estómago, hígado o corazón tienen cabida, pues el cerebro debe imponerse. Por cierto, yerra RICARDO ANAYA al descalificar la virtual postulación de ‘Pepe’ MEADE aduciendo que ‘México no necesita más PRI’. Después de todo, el cinco veces exsecretario ‘de estado’ si algo no tiene es precisamente el fierro del PRI. Aunque tiene el fierro del modelo económico que ha dominado en México desde finales de JOSE LOPEZ PORTILLO. Ese modelo económico que tiene empinado al país. Aunque también es el modelo económico que ya aborrecen en prácticamente todo el mundo. A propósito, se queja MARGARITA DE CALDERON porque PEÑA NIETO impone a ‘Pepe’ MEADE como candidato presidencial del PRI. “El dedazo en su máximo esplendor”, dice la ex primera dama y tiene razón, pero… ¿Es diferente en el PAN, el PRD o Morena? En el mismo tenor, a reserva de que ‘Pepe’ MEADE sea candidato oficial y de que gane o no la elección del 1 de julio, lo cierto es que, en materia económica, su destape para Los Pinos dio un fuerte respiro a la relación del peso mexicano frente al dólar yanqui, cuya paridad, en Casas de Cambio, llegaba hasta los $18.15 por uno al atardecer de este lunes. El viernes había cerrado a $18.70. Ése es uno de los puntos que favorecen la postulación de MEADE KURIBREÑA sobre ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. La cuestión es que las ‘buenas’ en materia económica se sienten solo en las alturas, no así en los bolsillos de la gran mayoría de los mexicanos que, tras casi cuatro décadas de tecnócratas en el gobierno, ya no sienten lo duro sino lo tupido. Y, para que vean que en el PRI eso de la militancia no existe y que, con

todo, por todo y pese a todo son agachones por naturaleza, allí tiene usted que el destape oficial, el de los sectores, provino precisamente de la CNC y la CTM, las más anquilosadas y funestas de las instituciones tricolores. Si vieron los videos, resulta que aplaudieron a rabiar cuando sus respectivos ‘líderes’ exaltaban las virtudes del ‘destapado’. Como que el alma les llegó al cuerpo (la abuela Trine dixit). Por otro lado, el sábado falleció ROSARIO GREEN MACIAS, canciller en el gobierno de ERNESTO ZEDILLO y senadora con FELIPE CALDERON en la presidencia. Aquí el lector permitirá el paréntesis para saludar y felicitar a los cumpleañeros de la semana, comenzando por los colegas TOÑO ARRATIA, DAVID YEPEZ, JUAN ‘Alma Níger’ CONTRERAS y HECTOR VEGA. Lo mismo para mis amigos ALFREDO CADENAS, RICARDO MORENO y PACO ARAGONES. En especial a la siempre amiga LAURA ALICIA GARZA GALINDO, afectada hoy seriamente en su salud. Digresión que aprovechamos para congratularnos porque JOSE MANUEL HINOJOSA HACES mereció el Premio Estatal al Deporte 2017. Es hijo de mis dilectos amigos CARLOS HINOJOSA y PATY HACES. También merecieron premio al deporte el muy buen reportero ROBERTO AGUILAR y el extraordinario fotógrafo SEBASTIAN RODRIGUEZ, así como un buen deportista como lo es mi amigo RAYMUNDO ‘Rayo’ BERRONES. Volviendo a la grilla, el súbito internamiento del exalcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS en una clínica de Monterrey dio material a los especuleros. Ocurrió el jueves, cuando el suspirante a senador se sintió mal y recurrió a los médicos. Asuntos del corazón, dicen que le dijeron. La alta presión, aclarando a los mal pensados. Pero hubo quien filtró que CANTUROSAS VILLARREAL se sintió acosado en tierras regias y ‘se sintió mal’. La realidad es que fue solo un susto y ya reposa en su residencia de Nuevo Laredo. En cambio, por supuesto que la confirmación que el ‘Trife’ dio al triunfo del PRI en las elecciones de la sucesión gubernamental en Coahuila es el enésimo golpe a la egolatría del dirigente nacional del PAN RICARDO ANAYA. Porque de las tres gubernaturas en juego en junio pasado, apenas consiguió la de Nayarit. En el Estado de México cayó al cuarto lugar y en Coahuila no supo defender lo que los tribunales habían calificado como exceso en gastos de campaña del inminente gobernador MIGUEL RIQUELME.

Por cierto, ahora que el ‘Trife’ hace ganador al PRI, no faltará quien recuerde una de las muchas habladas del ‘líder’ RICARDO ANAYA, prometiendo que si no ganaba Coahuila, renunciaba. Por cierto, harto suspicaz, el amigo y muy buen periodista (y paisano, además) JAVIER VILLEGAS tiene mucha razón al recordar que, en sus respectivos tiempos, ni LUIS ECHEVERRIA ni JOSE LOPEZ PORTILLO eran militantes del PRI cuando fueron destapados para sendas sucesiones presidenciales. ‘Ambos dos’ hicieron su afiliación días después. Con ese tono sarcástico que lo caracteriza, agrega: “por aquellos puristas y quisquillosos con MEADE”. Finalmente, si calificado como #LordMajadero por su mueca de fastidio en un ‘video-selfi’ para promocionar su ‘sensibilidad política’, el pastor congresal CARLOS GARCIA GONZALEZ fue exhibido en redes sociales, el también paisano exalcalde de Matamoros BALTAZAR HINOJOSA lo hizo ver ridículo. Y es que, ante el problema que representaba que Aeroméxico retirara sus servicios de Matamoros, a ‘Chito’ GARCIA GONZALEZ no se le ocurrió más que ‘exigir’ a la aerolínea una explicación a tan complicada situación. En cambio, el excandidato a gobernador BALTAZAR HINOJOSA hizo lo que se debió hacer desde hace meses: entrevistarse con la directiva de la empresa y convencerla de que no se deje a Matamoros sin vuelos a la capital del país. Gran diferencia entre un político preocupado por los suyos y… Hasta en eso hay niveles, diría la chaviza de ahora. Por hoy es todo. Mañana será otro día. P.D.- Descartado ya como presidenciable, pregunta para el secretario de Gobernación MIGUEL OSORIO CHONG: ¿Ahora sí se va a fajar los pantalones contra la delincuencia organizada en Tamaulipas? Aún le quedan poco más de 12 meses para cumplir su palabra. Esperemos que sus propuestas y estrategias no sigan siendo solo una engañifa más. Sale… y vale.

