Humo Blanco

Clemente Castro González – Aceleran contra violencia

Durante la ceremonia en que se entregó becas a hijos de policías, en el Complejo de Seguridad Pública, el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, reiteró que no habrá tregua para “los violentos”.

En torno a eso, habló de que su gobierno va desenmascarando a los enemigo del estado, esto en relación a las fotografías y recompensas ofrecidas a quienes den información sobre los presuntos capos que ahí aparecen.

Y en efecto, desde el arranque del actual sexenio se realizan esfuerzos por hacer las cosas diferentes a fin de atacar la inseguridad que se sufre.

En torno a la estrategia llevada a cabo, mediante la coordinación de los órdenes de gobierno, no puede negarse que hay avances pero también debe subrayarse que se trata de un tema bastante complejo.

La escalada de violencia parece no tener fin, por ejemplo en Reynosa y Victoria, dos de las localidades en las que, a diario, se documentan hechos de sangre.

Se espera que con la atención a necesidades básicas, de recreación, cultura y educación, aunado a la presencia de las fuerzas del orden, al igual que la identificación y combate a lideres criminales la situación pueda revertirse.

Lo anterior sin soslayar lo que se hace para quitar fuentes de financiamiento a las agrupaciones delictivas que tienen presencia en Tamaulipas.

A propósito de éste asunto, ayer se vio en el Congreso local, lo de la posible deuda que podría contratar la administración estatal, para el 2018, a fin de aplicarse en la seguridad.

Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, CARLOS GARCÏA GONZÁLEZ, el encargado de precisar que a la suma de mil millones de pesos, ya autorizadas, podrían sumarse mas de dos mil.

La mayor cantidad de la cifra que superará los tres mil millones de pesos (mil 700) serían etiquetados para la construcción del nuevo Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria, el cual se edificará rumbo a la salida a Mante.

El resto va para el mismo rubro, sólo que se destinará a estaciones seguras en carreteras y rehabilitación de CEDES, lo mismo que a un complejo que cuente con dormitorios, a fin de que no se pague hospedaje en hoteles a los policías.

Se espera que, en la sesión del pleno, que tendrá lugar éste miércoles, se concrete la propuesta enviada por el ejecutivo en torno a la Ley de Ingresos con los “asegunes” que seguramente planteará la oposición, principalmente la de filiación priista.

De lo que no queda la menor duda es que se impondrá la fracción mayoritaria y se sacará adelante el paquete enviado.

Por cierto, otro de los puntos que, seguramente motivará la polémica, es lo del cobro de engomado y seguro a propietarios de vehículos chocolates que circulan, de manera ilegal, en el estado.

Sucede que el planteamiento efectuado desde la Secretaría de Finanzas, en concreto por el subsecretario, ARTURO SOTO ALEMÁN, se especifica que se trata de un cobro que no implica regularización sino únicamente es para tener un padrón de las unidades de éste tipo que se mueven en la entidad.

Es decir, si fuera el caso y entra Hacienda con operativos, los vehículos ilegales pueden ser decomisados, aunque sus propietarios hayan desembolsado mil 800 pesos para engomado y seguro.

De manera que, según establece la sentencia popular: “sobre aviso no hay engaño”. Obvio que las agrupaciones que hacen negocio y a la vez defienden a los propietarios de los llamados carros chocolates no se quedarán cruzados de brazos.

¿Traerá esto repercusiones en cuanto a la política y las elecciones?. Veremos.

RULETA

Lo que se entendió, en principio, es que le dieron las gracias el doctor JULIO HERMINIO PIMIENTA PRIETO, luego de que se lanzó abiertamente en contra la burocracia que priva en la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).

Sin embargo, a juzgar por un mensaje que circuló en redes sociales, no deja lugar a dudas que regresará en el mes de enero a su trabajo en la SET, en tanto que sólo pidió permiso para ausentarse debido a problemas de carácter familiar.

“Agradezco infinitamente a todos su preocupación. He recibido el permiso del Dr. Héctor Escobar Salazar, Secretario de Educación en Tamaulipas, para viajar. Tengo a mi madre gravemente enferma y voy a acompañarla. Todo bien. No me despido, nos vemos en enero si Dios quiere. #AccionesPorLosNiños”. Escribió PIMIENTA PRIETO.

Por su parte, ESCOBAR SALAZAR, en entrevista, confirmó que su colaborador solicito licencia por un mes y señaló que las deficiencias mencionadas es algo en lo que se trabaja para corregirlo.

Significa que el doctor JULIO HERMINIO podría retomar su labor en la SET. No se estila que así suceda pero podría ser.

AL CIERRE

Éste martes se tomo protesta a los 430 consejeros municipales electorales, propietarios y suplentes, que tendrán a su cargo llevar a buen termino el proceso electoral en el que ya estamos inmersos.

Correspondió al consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), JESÚS HERNÁNDEZ ANGUIANO, encabezar el acto protocolario, junto a varios consejeros del organismo en mención.

En efecto, entre los seleccionados para estar en los consejos municipales, hay un porcentaje que milita en partidos políticos.

Pese a esto, la gran mayoría, una cifra cercana al 80 por ciento del total, son funcionarios sin partido.