Marco A. Vázquez – Justicia

Por largos años y aún sin contar con muchas pruebas a la mano la certeza del pueblo tamaulipeco es que los ex gobernadores del Estado no son ladrones solitarios ni fueron todopoderosos como para crear todo este desgarriate en el que vivimos.

Sintetizando, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre no construyeron solos este Estado, con ellos hubo funcionarios de dependencias, asesores y hasta familiares muy cercanos que ejercieron el poder a rajatabla, que corrompieron por dinero o a base del uso de la fuerza a quien se prestó a ello, le insisto, eso se da como una verdad, esos son los comentarios en la calle.

A favor de los ex mandatarios hay que decir que los rumores o las acusaciones que se hacen carecen de pruebas pero en su contra sentenciar que el sentido común nos dice que no necesitamos documentos ni videos para señalarlos como culpables porque basta voltear a cualquier rincón del Estado para que nuestra realidad nos muestre que todo lo que se dice o tiene mucho de cierto o por lo menos coincide con los dichos.

¿Son delincuentes los cuatro ex gobernadores de Tamaulipas como se menciona con insistencia?, lo que vemos en cualquier rincón del Estado casi nos obliga a pensar que sí pero, le reitero, no fueron ladrones solitarios ni todopoderosos como para crear todo este caos nomás con su mirada o acciones, en nuestra desgracia participaron muchos de sus amigos, familiares, cómplices y ex funcionarios de sus administraciones, decenas o quizá cientos de personas que les ayudaron a matar la vaca o, por lo menos, a sostenerle la pata.

A qué viene lo anterior, a que el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores habló fuerte al respecto, acusó que por muchos años se han ocultado expedientes, información, e incluso se ha protegido a ex gobernadores del Estado.

Puntualizó con el caso de Eugenio Hernández Flores de quien dijo, durante su administración, le han encontrado actos de saqueo, rentas infladas, apropiación ilegal de terrenos, desvío de recursos públicos, y muchos otros delitos, luego de ello dijo que tienen años con el mismo tema en la PGR a la que solicitó expedientes e información sobre el mismo para rematar con la petición de que se investigue a todos los que hayan protegido al ex gobernador.

Cabeza de Vaca mencionó que su petición nace de una demanda de los tamaulipecos que exigen justicia la cual se nota que no se pretende aplicar toda vez que no les han entregado información sobre los delitos de los que se acusa al ex gobernador y ya un juez se negó a aprobar la extradición del mismo argumentando que es en México donde se le debe investigar.

Por supuesto que el caso da para más, primero que todo, encontrar quiénes son esos protectores del ex gobernador y, sobre todo, quienes fueron sus cómplices y cómo habrán de ser llamados a cuentas.

Posteriormente hay que investigar a fondo hasta encontrar una sentencia de culpable contra el ex gobernador y quienes lo hayan protegido y, al final, asegurarse de comprobar que hubo delitos para que todo el dinero que se le haya arrebatado a los tamaulipecos les sea regresado y se aproveche en obras, servicios, en seguridad pública.

Exacto, lo mismo se debe hacer en los otros tres casos de ex gobernadores señalados por el pueblo hasta lograr que se nos haga justicia a los tamaulipecos y no decimos que algunos de ellos es culpable de algún delito nomás que esa impresión nos queda ya que el sentido común nos invita a pensar que hubo corrupción e impunidad en esas administraciones como también a reflexionar que ningún ex gobernador trabajo solo en esos aspectos y, por tanto, que se les debe investigar a sus allegados o cómplices nomás porque no existe forma de pensar que son decentes.

Por cierto, el gobernador García Cabeza de Vaca habló sobre Eugenio y sus protectores en el marco de la reunión de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y en su participación subrayó que su Gobierno ha puesto especial énfasis en cumplir las recomendaciones de la CNDH aun cuando corresponden a hechos ocurridos en anteriores administraciones para cerrar su intervención con la solicitud de que se abra una investigación en contra de servidores públicos que han encubierto los delitos del ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

