Hay “tintes políticos” en bloqueo a carretera: Sagarpa

Alfredo Guevara

Además de afectar a terceros, es decir a gente que no tiene la culpa, que no tiene razón de que se entorpezca el libre tráfico, el bloqueo que realizaron productores de la zona norte, en un tramo de la carretera Victoria-Matamoros, a la altura de San Fernando, pudiera tener “tintes políticos” estimó Eduardo Mansilla Gómez

El delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) dijo que la dependencia dispone de recursos para pagar el adeudo que se tiene con la gente del campo, “lo único que tienen que hacer, es comprobar con facturas el apoyo que se les entregará”.

Expuso que se trata de alrededor de mil cien millones de pesos lo que se debe a un promedio de 20 mil productores, en su mayoría de San Fernando, donde se están integrando los expedientes para mandar pagar la Asociación Agrícola de Matamoros

“Se debe del ciclo 2017-2018, además de cuatro millones de pesos de la inducción del maíz del 2016 pero por problemas y por inconsistencias de los productores que no presentaron su documentación completa, ellos lo saben y ese dinero llego a una cuenta que no existía o que estaba cancelada y el recurso se regresó a la Tesorería de la Federación pero es un movimiento automático es dinero que no pasa por la delegación ni nosotros nos damos cuenta a quien le pagan y a quien no” explicó

Dijo tener la instrucción para pago, toda vez que se dispone de recursos para cumplir con ese compromiso, donde lo único que tienen que hacer los productores es cumplir con los requisitos y uno de ellos es el comprobar con facturas el apoyo que se les entregue

Se tienen que cumplir porque los revisa la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de la Función Pública (SFP), entonces es nada más cumplir con esos requisitos, ahorita que hay lana, para que metan todos sus papeles y se les va pagar inmediatamente, sostuvo

Precisó Mansilla Gómez que en lo personal, no es él quien establece las reglas o requisitos que deben cumplir los productores para que se les pague el adeudo, sino oficinas centrales de la Sagarpa, que son los que determinan la parte mecánica, operativa como los requisitos que deben cumplir para que se les liquide lo que les corresponde.