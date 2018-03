Martín Sánchez Treviño

La Cuenca de Burgos descubierta antes de la mitad del siglo anterior, sigue siendo un tema vigente para esta región y para el país ya que la reserva de gas natural duplica la producción de pies cúbicos de gas a la Cuenca de Mocuspana en el estado sureño de Tabasco, por lo mismo es un atractivo para el desarrollo de México y de Tamaulipas.

Por ese motivo el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca ha promovido esta región desde antes de ser senador d la república y más aún como gobernador de Tamaulipas, ya que la Cuenca no solo generara empleos sino también riqueza en los seis municipios de la región no solo fronteriza, ya que entre estos figuran Méndez, Burgos, San Carlos, San Nícolas, Cruillas y San Fernando.

Donde según Andrés Fusco, así como Luis Martínez Montoya, Fernando Ruiz Nasta, Héctor Acosta y Heber Saucedo, el primero titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas, ejecutivo de la agencia de seguridad energética, de la unidad de exploración y explotación de hidrocarburos, así como el representante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el gerente de la aguas subterráneas de la Comisión Nacional del Agua. En nueve áreas del Activo Burgos, que se localizan en los municipios mencionados hay posibilidades de extraer más de mil millones de pies de metros cúbicos de gas natural.

Que es la producción estimada por los ponentes que ayer estuvieron en esta capital. Cuya explicación es razonables debido a que en el 2003 el Activo Burgos produjo 1030 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

Lo que nos llevaría a pensar en los motivos por los que no se incrementa el volumen de la producción de gas. Aunque esa cifra es cercana a la cuarta parte de la producción nacional.

Pero lo cierto es, que lo importante para los expertos en exploración y explotación lo relevantes es mantener el ritmo de la producción. Que es lo se pretenden con la licitación de la denominada Ronda 3 en áreas terrestres.

También surge la incognita de los motivos por los cuales la referida Ronda comprende los primeros municipios tamaulipecos donde se exploró y se explotó este carburante. Y en este sentido Fernando Ruiz de exploración y extracción, explicó a los medios que las 9 áreas licitadas se localizan o son vecinas de las áreas contractuales de la Ronda anterior (2). Donde se estima que se generan 23 mil nuevos empleos

Están cercanos a la misma área, en el entendido de que inicialmente la producción de un pozo es elevada pero así como se incrementa, también declina su producción. Y por ese motivo es importante sostener el ritmo de perforación y de esa manera sostener el nivel de producción.

Ese es el motivo que origino las reformas estructurales dentro de las cuales está comprendida la energética y que tiene una relación intensa con Tamaulipas. Por el yacimiento de la Cuenca de Burgos y las exploraciones de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, que también le alcanzan a Tamaulipas.

Por ese motivo en el Cuenca de Burgos se estima que hay cerca de 20 mil pozos de gas natural, en lo que corresponde al territorio tamaulipeco. La cueca de referencia inicio su explotación en la década de los años 40 del siglo anterior.

Actualmente la explotación de gas natural en el Activo Burgos, se ha extendido a municipios como Reynosa, Camargo, Miguel Alemán, Mier, Nueva Ciudad Guerrero y Nuevo Laredo. Donde desde los ranchos cinegéticos se vislumbran las antorchas gasíferas.

Los expertos aseguran que la Cuenca gasífera ha madurado, no solo porque produce gas húmedo y gas seco, sino porque en cada explotación las empresas que laboran en esa región desde los contratos múltiples de Pemex, identifican nueva localidades y por ese motivo han participado en las licitaciones.

La Cuenca de Burgos es un tema apasionante e inagotable, que obliga a una nueva entrega. Ya que a un siglo del boom petrolero en el sur de Tamaulipas, la entidad esta ante expectativas para convertirse en la entidad energética más relevante del país.

