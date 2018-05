Martha Isabel Alvarado – A cuerpo limpio

.-Preocupante violencia en comicios

.-AMLO, pide que lo cuide el pueblo

.-Doble falla de Segob a Tamaulipas

.-Candidato del PVEM, contaminador

Entre las estadísticas, nada dignas de presumirse, del actual proceso electoral que inició en septiembre de 2017, estarían la de los 1000 aspirantes a un cargo de elección popular que desistieron de participar, por miedo a la inseguridad que impera en diversas regiones del país.

La violencia en los actuales comicios no es un asunto menor, y contrasta con el perfil tan ‘discreto’ que ha mantenido el Secretario de Gobernación, ALFONSO NAVARRETE PRIDA desde su llegada al cargo el pasado 10 de enero.

Bajo este orden de cosas, el dato más preocupante, sería el de los 91 asesinatos con tintes políticos registrados en México durante el actual proceso electoral, cifra que aporta la consultora “Etellekt”, especializada en la materia.

De algún modo, ello nos remite a las elecciones habidas en Tamaulipas en el pasado reciente, en que fueron ultimados el aspirante panista a la alcaldía de Valle Hermoso, MARIO GUAJARDO VARELA, así como el candidato del PRI a la gubernatura, RODOLFO TORRE CANTÚ, ambos acaecidos en 2010.

Cabe recordar que la Procuraduría General de la República atrajo el caso de TORRE CANTÚ (el 3 de julio de 2010), mismo que no fue resuelto en el último tercio del sexenio de FELIPE CALDERÓN, ni en lo que va del encabezado por ENRIQUE PEÑA NIETO.

Con base en lo antes relatado, cabe la pregunta: ¿será correcta la actitud que asume el candidato presidencial de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que aparece a la cabeza de casi todas las encuestas, de rechazar escoltas en sus actividades diarias?.

Durante su visita a Huejutla, Hidalgo, efectuada esta semana, AMLO dijo textual ante miles de simpatizantes que logró congregar en la plaza municipal: “yo no quiero andar rodeado de guardaespaldas, quiero que me cuiden ustedes, que me cuide el pueblo”.

Escenas de la reciente visita de López Obrador al sur de Tamaulipas, concretamente de su llegada al aeropuerto de Tampico, siendo abordado ‘a cuerpo limpio’ por un tumulto de simpatizantes, movieron a preocupación.

En contraste, el candidato independiente JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, con todo y su apodo de “El Bronco”, para su visita a Tampico contrató camionetas blindadas y utilizó mayor número de escoltas, “porque Tamaulipas tiene un problema”, argumentó.

Otro tema en que indiscutiblemente ha fallado la Secretaría de Gobernación, sería el de los Migrantes, que por cierto viene incluido en la agenda del segundo debate presidencial a efectuarse el próximo domingo 20 de mayo.

Aquí lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, que Tamaulipas es uno de los estados más afectados por las deportaciones masivas, a través de ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, siendo este, junto con el de Seguridad, otro rubro en el que la SEGOB le estaría fallando a nuestra entidad.

Durante el sexenio de EDIGIO TORRE CANTÚ se estableció una Oficina de Atención a Migrantes, que fue encomendada a JOSÉ CARMONA, cuyo funcionamiento quedó en entredicho, presuntamente, porque no le asignaron presupuesto.

Por cuanto hace a las campañas de alcaldes que el pasado lunes arrancaron en Tamaulipas, cabe mencionar que la alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que aspira a reelegirse, ya anda haciendo campaña en las colonias, pero se cuida mucho de no prometer que acabará con las balaceras, como lo hizo en 2016. Ahora ofrece Obra Pública, Becas y Cultura.

A todo esto, una particularidad que tendría en este 2018 la disputa por la alcaldía de Reynosa, sería que en la misma participan tres médicos de profesión: SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN del PRI, la alcaldesa MAKI ORTÍZ e IGNACIO LÓPEZ PADILLA abanderado del Partido Verde Ecologista. ¿Quién de ellos tendrá la ‘cura’ para la Ciudad?.

Ya que hablamos del doctor LÓPEZ PADILLA, llama la atención, que mientras el PVEM se maneja con la bandera de la ecología y el cuidado del medio ambiente, él haya contribuido a la ‘contaminación’ visual de la lateral del Canal Anzaldúas y otros puntos de la ciudad, con infinidad de lonas de plástico anunciando su negocio particular. Y allí siguen.

CONTRAFUEGO: Para qué, riesgos innecesarios.

Hasta la próxima.