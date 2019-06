Marco A. Vázquez – El costo de la democracia

En una embestida más contra el sistema democrático, la equidad y la transparencia el partido Morena presentó en la cámara de Diputados federal una iniciativa para reforma la Ley electoral y someterla a lo que ellos llaman austeridad republicana que no es otra cosa que simulación.

El golpe que pretenden dar incluye eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales, los llamados OPLES y que en Tamaulipas se llama IETAM, las prerrogativas a los partidos y dañar en sus finanzas al INE con el objetivo de disminuir de 11 a 7 los consejeros nacionales, los salarios de los mismos y demás.

Hoy el voto, dijeron en justificación de su propuesta, es uno de los más caros del mundo al son de 572 pesos por cada sufragio por lo que se debe reducir su costo.

En dos cosas estoy de acuerdo en definitiva, es grosero el salario de los consejeros generales del INE, se rumora, sin que se llegue a comprobar o transparentar del todo, que cada uno de ellos se lleva medio millón de pesos en promedio mensual, otros dicen que nomás son 240 mil pesos y ellos, los consejeros, siempre han dicho que se exagera aunque no dan certeza de lo que se dice más que sus palabras y también estoy de acuerdo en que se debe someter todo el sistema electoral a una reforma pero no para disminuir sus presupuestos o arrebatarle a los Estados su independencia y seguridad sobre cada elección sino para evitar que la ley electoral sea tan de interpretación que los Magistrados electorales se puedan dar lujos de tomar decisiones diferentes en supuestos iguales o, peor aún, decir que un presidente si violento la ley, intervino en forma ilegal y cerrar todo el caso argumentando que solo “fue poquito” como ocurrió cuando Vicente Fox le heredaba el trono a su correligionario de partido Felipe Calderón.

Por lo demás, soy un fiel creyente del federalismo, con la certeza de que en los municipios y Estados existen personas inteligentes y con capacidad suficiente para organizar sus procesos electorales y la renovación de sus poderes cada que lo marque la legislación más cuando ya es muy raro que las impugnaciones de los partidos políticos terminen en “lo local”.

¿Es duplicar funciones y costos?, es muy subjetivo aceptar a rajatabla esa versión como también resulta increíble que el costo del voto se va a reducir nomás porque se baja los presupuestos, lejos de ello creo que se deben invertir más dineros para hacer mejor fiscalización del gasto de los candidatos y partidos en cada elección, para evitar la intervención de autoridades en cada proceso, para garantizar equidad y certeza.

Mire, es un hecho que si el dinero público y transparente, como es el que llega vía prerrogativas y financiamientos a los partidos políticos y candidatos, se deja de suministrar serán los hombres y mujeres del dinero, o de poder, los que financien cada proyecto político y entonces el costo se trasladaría a los ciudadanos a la hora de que los triunfadores lleguen a los gobiernos.

Todavía sería peor si los legisladores deciden quitar dinero a los partidos y estos acudan con la delincuencia por el mismo, porque significaría que nos entregarían como dicen que ocurrió en el pasado, recuerde que quien paga manda.

¿Es costosos un voto de 572 pesos?, la verdad no, no si tomamos en cuenta que saldría más caro el caldo que las albóndigas si se reduce el presupuesto oficial ya que los malos políticos arrebatarían lugares de poder a los buenos políticos a través de la fuerza o del dinero sin que nadie pueda hacer nada sino hasta que se sufran las consecuencias.

Para sintetizar, todo parece ser una cortina de humo, el presupuesto que se lleva cada elección no representa nada en relación al dinero que se roban los malos políticos y ni siquiera es comparable ese gasto al problema de violencia, inseguridad y demás al que nos llevaron, cierto es que más dinero al INE y el mantener los OPLES tampoco significará tener políticos decentes menos si siguen cerrando los ojos ante algunas violaciones graves pero es más fácil aplicar métodos de selección fiables de cada consejero y métodos de fiscalización más eficientes en cada elección que tratar de ahorrarse un peso en algo que es definitivo no funcionará y que va en contra del federalismo que se está impulsando desde hace muchos años con todo y que nunca se haya llegado a perfeccionar, así es, sale más barato pagar con dinero el costo de la democracia y no con la seguridad, paz y tranquilidad de todos nosotros como hasta ahora ha ocurrido en muchas partes del país ó, ¿no?…

En otras cosas… Con el objetivo de seguir respaldando a las madres y padres trabajadores de Tamaulipas, el Sistema DIF Estatal que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, inauguró una nueva Guardería Infantil en el municipio de Díaz Ordaz, en la que se invirtieron 4 millones 450 mil pesos en su construcción y equipamiento, y donde se podrán atender hasta 32 niñas y niños de 1 a 3 años 11 meses de edad.

Actualmente en Tamaulipas se cuenta con 21 guarderías en los municipios de Altamira, Antiguo Morelos, Madero, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Tula, Victoria y Xicoténcatl, donde se les brinda cuidado, alimentación, cariño y la atención que merecen, niñas y niños de entre los 43 días a 3 años 11 meses de edad con el apoyo de los DIF Municipales.

“Desde el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas continuaremos con este tipo de acciones, con la construcción de espacios que protejan el presente y futuro de nuestras niñas y niños. Mamás, papás, disfruten mucho este servicio que hemos creado con todo el cariño para ustedes” dijo Mariana Gómez.

Durante su gira por este municipio fronterizo la titular del DIF Tamaulipas en compañía de diferentes Secretarios del Gobierno del Estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, pusieron a disposición de las familias de Díaz Ordaz, más de 40 servicios institucionales sin costo alguno.

