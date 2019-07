Marco A. Vázquez – Los consentidos

Mientras exista la aplicación selectiva de la ley o la construcción de leyes a placer es un hecho que la corrupción en México, el crecimiento del delito, hasta el desempleo y la pobreza van a ser cuento de todos los días.

Es triste observar a la autoridad apapachar a unos e ignorar o de plano destruir a otros sin aplicar el mismo rasero, eso es sinónimo de conflictos a corto plazo y aumenta la creencia de la población de que se promueve la impunidad, se sigue protegiendo a compadres, amigos, cómplices, amantes, novias, novios y demás.

Vea de que le hablo, allá en Baja California los Diputados de Morena que ganaron la elección estatal decidieron ampliar el periodo del gobernador entrante a cinco años cuando la legislatura anterior había decidido dos años para ir haciendo concurrentes las elecciones estatales y federales, lo triste es que no pasa nada, es más, la dirigente nacional de Morena Yeydkol Polewsky casi aplaude la medida con el argumento de que el pueblo es lo que desea, eso pasa allá mientras las demandas del pueblo de seguridad, alto a la violencia y el combate a la corrupción y la impunidad ni se escuchan.

El caso del abogado Juan Collado es otro ejemplo, quizá su fama publica nos dice que merece eso y más, pero mientras se aplica todo el rigor de la ley a los enemigos políticos o a quienes simple y sencillamente no comulgan con las ideas del sistema es fecha que nadie sabe qué pasará con Enrique Peña Nieto y su banda.

Todo viene a colación por las expectativas de firmas dedicadas al análisis del tema financiero y de crecimiento, y del propio Banco Nacional de México, en el sentido de que el crecimiento en este año será casi de cero, incluso podría registrarse una recesión menor lo que contrasta con los ofrecimientos de campaña del actual gobierno federal en el sentido de que crecíamos por lo menos el cuatro por ciento anual.

Son declaraciones puras y las mismas de siempre pero no se necesita más que sentido común para presumir que los ofrecimientos que se hicieron en campaña eran solo con fines publicitarios porque es un hecho que si bien sabían a donde llegaban tampoco tenían la solución a los problemas.

Es decir, ya sabemos que los anteriores cometieron actos de corrupción en detrimento de la hacienda pública, que se atravesaba por un periodo complicado, pero todo lo que se dice hoy solo es para justificarse y no como punto de partida al cambio.

Exacto, todo parece indicar los actuales gobiernos, los patrocinados por Morena, seguirán formando parte de esa bien organizada banda de delincuentes de cuello blanco que protege a quienes se dedican a saquear las administraciones públicas, o por lo menos eso hacen presumir las acciones que vemos en diferentes partes del país y más las originadas desde el gobierno de AMLO, en resumen, es lo mismo que han dicho y hecho siempre los políticos.

Por el bien de este México lindo y querido se necesita que llamen a cuentas a los que se llevaron el dinero público, que los exhiban y, por lo menos, los inhabiliten para ocupar cargos públicos durante un buen tiempo, además de obligarlos a regresar el dinero o meterlos a la cárcel de ser posible.

Es triste que pase el tiempo y en esto de la rendición de cuentas no se avance, cada año las supuestas auditorías realizadas a los gobiernos se quedan en lo mismo, en un escándalo mayúsculo que concluye en nada.

Obvio es que no se habla de que todos sean culpables, pero sí de que la autoridad, hoy más que nunca, tiene la obligación de transparentar la forma como se están realizando las auditorias, que expliquen por qué tanta impunidad para los ex presidentes, ex funcionarios que ni siquiera se les toca con el escándalo.

Todavía más peligroso fue lo que se hizo en Baja California, no se conforman con tener todo un desmadre sino que ahora los Diputados se reúnen y deciden ampliarle el periodo a su jefe, para que imagine, es como si el actual Congreso de la Unión en manos de Morena decidiera que Andrés Manuel nos debería gobernar 20 años y no los seis para los que fue electo y nadie dijera nada.

Resumiendo, se trata ahora de mostrarle a la ciudadanía, con hechos, que la ley no es selectiva, que se aplica a todos, y que se acabaron los tiempos de autoritarismo pero más de los complicidades, compadrazgos, amistades, amoríos, y de consentidos, que son tiempos de transparencia… cosa que parece muy difícil, pero bien vale la pena soñarlo.

Ponga en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com