Martha Isabel Alvarado – 25 años de corrupción

.-Destituyen a Romero Deschamps

.-STPS, avalaría a nuevo Srio. Gral.

.-Caso para ‘Instituto’ “Robin Hood”

.-ECA llamado a dar buen resultado

En el marco del proceso interno que llevará a cabo el PRI este domingo 11 para elegir a su nuevo dirigente nacional, habría que encuadrar la destitución del que hasta principios de esta semana fue Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, CARLOS ROMERO DESCHAMPS.

Quién lo diría, que esto le ocurriría a uno de los principales ‘pilares’ del Partido Tricolor, a unos cuantos días de su ‘renovación’.

Cabe anotar, que la destitución de Romero Deschamps habría empezado a cobrar forma el 24 de julio pasado, fecha en que se llevó a cabo una convención extraordinaria en la que, presuntamente, las 36 secciones que integran el STPRM, dieron su apoyo a SERGIO CARLOS MORALES QUINTANA, como nuevo Secretario General.

Con fecha 7 de agosto, los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo del STPRM encabezados por Morales Quintana, acudieron a entregar la Documentación correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo de LUISA MARÍA ALCALDE, dependencia que dispone de un plazo de 10 días para formalizar al nuevo dirigente.

Es decir, que, a mediados de este mismo mes, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros tendrá nuevo Secretario General, y habrá terminado la era de 25 largos años de Romero Deschamps, gozando las mieles de dicho cargo junto con su familia. Todos ellos de gustos muy ostentosos.

Veremos si la STPS confirma o no la validez de MORALES QUINTANA como nuevo Secretario General del Sindicato Petrolero, dado que han surgido versiones de que éste sería inelegible para dicho cargo, tras haberse rescindido su relación laboral con Pemex el 1 de noviembre de 2018, presuntamente por faltas injustificadas. ¿Será?.

De acuerdo a la información emanada de la convención extraordinaria del 24 de julio, junto con Romero Deschamps fueron destituidos los secretarios generales de las 36 secciones con que cuenta el STPRM en todo el país.

De modo que, en el aire quedan interrogantes como: ¿Se irán, así nomás, Romero Deschamps y sus casi “40 ladrones”, no obstante su evidente historial de corrupción y excesos?.

¿O los llamará a cuentas el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuya principal bandera de campaña fue precisamente el combate a la corrupción?.

En el caso de quien aún manipula la sección 36 del STPRM con sede en Reynosa, como es MOISÉS BALDERAS CASTILLO, ya le quedan muy poquitos días de fuero como diputado local, sólo 54, ya luego, podría ser enjuiciado como cualquier otro que se haya enriquecido injustificadamente, a costa del erario.

¿Será que no ha pensado AMLO, que decomisándole su inmensa (y mal habida) fortuna a Romero Deschamps y a sus secuaces, tendría dinero para llevar a cabo muchas de sus ‘buenas obras’?.

El Instituto “Robin Hood”, como mediáticamente se conoce al órgano “Para devolverle al pueblo lo robado”, está nomás queriendo.

Por cuanto hace a la campaña por la dirigencia nacional del PRI, ésta concluye con un pleito enconado, que incluye demandas legales y toda la cosa, entre la ex gobernadora de Yucatán, IVONNE ORTEGA y su competidora, la veracruzana LORENA PIÑÓN.

Veremos si se confirma lo que tanto se ha dicho: que el gobernador con licencia de Campeche, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”, viene “cincho”, para ser el nuevo Presidente del CEN Tricolor.

En Tamaulipas, para la realización de dicha elección interna del PRI, serán instaladas 250 mesas receptoras de votos básicas y 24 continuas, cada una encabezada por un Presidente y un Secretario.

Desde el 19 de junio pasado, mediante un texto publicado en su cuenta de Twitter, el ex dirigente nacional del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES, les dijo a sus compañeros de Partido, “ahí se ven”, con el siguiente mensaje: “En lo personal no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria”.

Tiene sentido suponer que en Tamaulipas ganaría “Alito” en forma consistente, toda vez que su principal enlace en esta entidad, es el ex diputado federal y ex alcalde de Victoria, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, quien a su vez busca convertirse en el próximo Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, en relevo de la también ex diputada federal YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, y no le queda de otra que “hacer puntos”.

CONTRAFUEGO: ‘Prueba de supervivencia’ para los tricolores.

Hasta la próxima.